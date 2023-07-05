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15 самых забавных дорожных казусов, пройти мимо которых просто невозможно


Удивительные дороги.

Удивительные дороги.

 

Дорога полна неожиданностей. В этом ещё раз убеждаешься, глядя на фотографии, собранные в нашем обзоре. Порой в реальность этих фотографий верится с трудом, но на самом деле это реальная картина дорожной ситуации.

1. Разметка


15 самых забавных дорожных казусов, пройти мимо которых просто невозможно

«Разметка, ты пьяна, иди домой».

 

2. Ландшафтный дизайн


Городские власти всерьез занялись озеленением дорог.

Городские власти всерьез занялись озеленением дорог.

 

3. Проверка


Проверка на прочность нового покрытия не увенчалась успехом.

Проверка на прочность нового покрытия не увенчалась успехом.

 

4. Маскировка


Теперь дороги не кладут, красят.

Теперь дороги не кладут, красят.

 



 

 

5. Пленник


Хозяин гаража будет очень рад новому соседству.

Хозяин гаража будет очень рад новому соседству.

 

6. Направляющая стрелка


Стрелка, которая рекомендует ехать прямиком в столб.

Стрелка, которая рекомендует ехать прямиком в столб.

 

7. Парковочная зона


Эта парковка - восхитительна!

Эта парковка - восхитительна!

 

8. Социальная помощь


Лопата, замурованная в асфальт на случай, если кому понадобится.

Лопата, замурованная в асфальт на случай, если кому понадобится.

 

9. Крутой спуск


Отличный выезд из гаража для любителей экстрима.

Отличный выезд из гаража для любителей экстрима.

 

10. Поезда


Поезда в спальном районе - новая идея городских властей.

Поезда в спальном районе - новая идея городских властей.

 

11. Поворот


Поворачивайте прямиком в бордюр.

Поворачивайте прямиком в бордюр.

 

12. Велосипедная дорожка


В этом городе не слишком жалуют велосипедистов.

В этом городе не слишком жалуют велосипедистов.

 

13. Светофор


Кажется, этому светофору очень стыдно.

Кажется, этому светофору очень стыдно.

 

14. Веселый экскаватор


Водитель экскаватора - шутник.

Водитель экскаватора - шутник.

 

15. Оригинальная разметка


Дорожный квест: догадайся сам, как тебе двигаться.

Дорожный квест: догадайся сам, как тебе двигаться.

 

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15 самых забавных дорожных казусов, пройти мимо которых просто невозможно

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15 самых забавных дорожных казусов, пройти мимо которых просто невозможноПодписаться на мой Instagram
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