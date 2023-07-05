15 самых забавных дорожных казусов, пройти мимо которых просто невозможно

Удивительные дороги.

1. Разметка

«Разметка, ты пьяна, иди домой».

2. Ландшафтный дизайн

Городские власти всерьез занялись озеленением дорог.

3. Проверка

Проверка на прочность нового покрытия не увенчалась успехом.

4. Маскировка

Теперь дороги не кладут, красят.







5. Пленник

Хозяин гаража будет очень рад новому соседству.

6. Направляющая стрелка

Стрелка, которая рекомендует ехать прямиком в столб.

7. Парковочная зона

Эта парковка - восхитительна!

8. Социальная помощь

Лопата, замурованная в асфальт на случай, если кому понадобится.

9. Крутой спуск

Отличный выезд из гаража для любителей экстрима.

10. Поезда

Поезда в спальном районе - новая идея городских властей.

11. Поворот

Поворачивайте прямиком в бордюр.

12. Велосипедная дорожка

В этом городе не слишком жалуют велосипедистов.

13. Светофор

Кажется, этому светофору очень стыдно.

14. Веселый экскаватор

Водитель экскаватора - шутник.

15. Оригинальная разметка

Дорожный квест: догадайся сам, как тебе двигаться.