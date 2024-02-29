Как жилось детям 100 лет назад: Ретро фотографии времён индустриальной революции

Эти фотографии стоило бы, пожалуй, показать современным детям, которые избалованные родительским вниманием и обилием гаджетов, порой чувствуют себя несчастными или им кажется, что от них много требуют. В этом обзоре фотографии юных созданий, чьё детство пришлось на период индустриальной революции. Они трудились наравне со взрослыми, и труд этот часто был тяжёлым и изнурительным.
1. Заготовка грецких орехов
Типичная американская семья. США, Нью-Йорк, Гудзон-Стрит 143.
2. Юный метельщик
Уборщик служебных помещений на Беркширской Хлопкопрядильной Фабрике.
3. Юные шахтёры
Жуткие фотографии о том, каким было детство в начале XX века.
4. Нелёгкая работёнка
Юный разносчик газет. США, Нью-Йорк, 1915 год.
5. Дети на свалке
Дети разбирают мусор в поисках пластиковой посуды на свалке в род-Айленде.
6. На шахте Бесси
Шорпи Хиггинботэм, несёт два ведра со смазкой.
7. Маленькая прядильщица
Девочка на фабрике по переработке хлопка. США, Джорджия, Огаста.
8. Детский труд в США
Прядильщица на территории хлопчатобумажной фабрике Globe в штате Джорджия.
9. Юные шахтеры
Детский труд в американской угольной шахте.
10. Начало рабочего дня
В начале 20 века на шахтах использовался ручной труд и примитивное оборудование.
11. Небольшой перерывы в рабочее время
Газетчики в перерыве между работой.
12. Молодые труженики
Групповой снимок детей и подростков, которые работали в Вашингтоне на хлопкопрядильной фабрике.
13. Рабочие будни разносчиков газет
Газетчики возле бильярдной.
14. Эксплуатация детского труда
Маленький газетчик спит на ступеньках. США, Нью-Джерси.
15. Почтальон на велосипеде
Типичный Бирмингемский почтальон на велосипеде.
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