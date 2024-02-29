Как жилось детям 100 лет назад: Ретро фотографии времён индустриальной революции

1. Заготовка грецких орехов

Типичная американская семья. США, Нью-Йорк, Гудзон-Стрит 143.

2. Юный метельщик

Уборщик служебных помещений на Беркширской Хлопкопрядильной Фабрике.

3. Юные шахтёры

Жуткие фотографии о том, каким было детство в начале XX века.

4. Нелёгкая работёнка

Юный разносчик газет. США, Нью-Йорк, 1915 год.

5. Дети на свалке

Дети разбирают мусор в поисках пластиковой посуды на свалке в род-Айленде.

6. На шахте Бесси

Шорпи Хиггинботэм, несёт два ведра со смазкой.

7. Маленькая прядильщица

Девочка на фабрике по переработке хлопка. США, Джорджия, Огаста.

8. Детский труд в США

Прядильщица на территории хлопчатобумажной фабрике Globe в штате Джорджия.

9. Юные шахтеры

Детский труд в американской угольной шахте.

10. Начало рабочего дня

В начале 20 века на шахтах использовался ручной труд и примитивное оборудование.

11. Небольшой перерывы в рабочее время

Газетчики в перерыве между работой.

12. Молодые труженики

Групповой снимок детей и подростков, которые работали в Вашингтоне на хлопкопрядильной фабрике.

13. Рабочие будни разносчиков газет

Газетчики возле бильярдной.

14. Эксплуатация детского труда

Маленький газетчик спит на ступеньках. США, Нью-Джерси.

15. Почтальон на велосипеде

Типичный Бирмингемский почтальон на велосипеде.

Эти фотографии стоило бы, пожалуй, показать современным детям, которые избалованные родительским вниманием и обилием гаджетов, порой чувствуют себя несчастными или им кажется, что от них много требуют. В этом обзоре фотографии юных созданий, чьё детство пришлось на период индустриальной революции. Они трудились наравне со взрослыми, и труд этот часто был тяжёлым и изнурительным.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: