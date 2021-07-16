Чем подкормить огурцы для хорошего роста

Мечтаете, чтобы огурцы хорошо росли и давали отличный урожай? Но при этом не хотите лишний раз травить растения "химией"? Тогда эта статья для вас.

Опытные дачники стараются как можно реже прибегать к использованию различной "химии" на своем участке. Особенно это касается такой культуры, как огурец, ведь его часто употребляют свежим. Существует масса привычных и безопасных видов подкормок для хорошего роста огурцов. Научитесь применять их правильно и радуйтесь хорошему урожаю.

Удобрение из хлеба

Удобрение из хлеба можно по праву считать одним из самых популярных и простых. Хлеб найдется дома у каждого.

Как приготовить подкормку из хлеба?

Чтобы приготовить качественное удобрение для огурцов из хлеба, наполните обычное ведро на 2/3 нарезанными корками обычного черного хлеба, залейте водой и поставьте под пресс в теплое место примерно на 7-10 дней.

Чтобы правильно использовать полученную хлебную закваску, разбавьте ее втрое и добавьте 1 спичечный коробок универсального удобрения на 12 л жидкости.

Таким средством можно поливать огурцы с начала цветения и до начала увядания раз в 7 дней.

Хлебная закваска имеет кислую реакцию, поэтому особенно хорошо подходит для щелочных почв. Чтобы нейтрализовать кислоту, можно добавить в закваску перед разбавлением водой мел или доломитовую муку.

Такой хлеб будет полезен не только на столе, но и в огороде

Зола

Зола – отличное органическое удобрение, точный химический состав которого заранее определить сложно. Дело в том, что он зависит от вида и возраста сожженного растения. Однако в золе неизменно присутствует кальций, который так необходим для роста огурцов.

Как и когда использовать?

Вносят золу всего 5-6 раз за период роста огурцов. В первый раз это делают в самом начале формирования растения, когда на стебле появляется 2-3 листика, в следующий раз – в начале цветения, а уже потом по мере роста плодов с промежутками в 14 дней между подкормками.



Использовать золу можно в двух видах:

сухая зола;

зольный настой.

Сухой золой посыпайте почву перед поливом растений. Для приготовления зольного настоя залейте 10 ст. л. золы 5 л воды и настаивайте 8-10 дней, регулярно размешивая настой.



Советы практиков по подкормке

Любые подкормки огурцов проводите только в теплую погоду после полива растений, чтобы не навредить корневой системе растений.

Нельзя одновременно вносить золу и азотсодержащие составы – выделится много аммиака, и растения могут погибнуть.

Для подкормок категорические запрещено использовать золу, получившуюся после сожжения полимеров, резины, бумаги, мусора и т.д.

Очень важно, чтобы зола была древесной, без примеси мусора или пластика

Дрожжи

Дрожжевую подкормку для огурцов используют довольно часто, ведь она обладает массой преимуществ :

повышает выносливость рассады при недостатке света;

улучшает корнеообразование;

является источником природных бактерий, повышающих иммунитет растений;

является прекрасным стимулятором роста растений.

Как приготовить дрожжевую подкормку?

Приготовить удобрение из дрожжей легко и просто:

возьмите 10 г сухих дрожжей и растворите их в 10 л теплой воды;

добавьте в раствор около 2 ст. л. сахара;

дайте ему настояться 2-2,5 часа и разбавьте 50 л воды.

Как и когда использовать дрожжевую подкормку?

Огурцы хорошо отзываются на дрожжевые подкормки, после их применения они довольно быстро наращивают вегетативную массу и плодовые завязи.

За все время выращивания применяйте такое удобрение не более 2 раз:

примерно через 12-14 дней после пересадки рассады в грунт; после фосфорной подкормки.

Дрожжи способствуют быстрому и активному росту огурцов

Куриный помет

Этот вид удобрения можно по праву считать одним из самых доступных для любого владельца участка. Кроме того, куриный помет содержит большое количество таких важных и нужных для растений питательных элементов, как фосфор, азот, цинк, медь.

Как и когда использовать куриный помет?

Применять это удобрение можно как в разведенном виде, так и в сухом.

Опытные дачники советуют использовать удобрение на основе куриного помета 3 раза за сезон:

первый раз – в мае-июне (в начале вегетации);

второй раз – во время цветения;

третий раз – во время активного плодоношения.

Применять сухой куриный помет легко и просто. Лучше делать это в начале или конце сезона. Можно использовать целый или раздробленный помет.

Внесите его в почву под перекопку из расчета 500 г на 1 кв.м.

Часто дачники используют на своих участках настой куриного помета. Приготовить его несложно:

заполните емкость на 1/3 куриным пометом и долейте доверху воды;

дайте смеси настояться в течение 2-4 дней, постоянно помешивая ее;

разведите готовое удобрение водой (1:3 или 1:4) и внесите на грядки из расчета 1,5 л на 1 кв.м.

Чтобы куриный помет быстрее разлагался, можно добавить в него препараты Тамир или Байкал-М (из расчета 1 ст. л. препарата на ведро воды).

Куриный помет – одно из самых доступных и популярных удобрений

Зеленка + йод

В поисках безопасных и действенных решений дачники находят необычные применения привычным средствам и вещам. Так, опытные огородники успешно используют йод и зеленку для борьбы с различными заболеваниями огурцов.



Чтобы избавиться от корневой гнили, сначала разведите 10 капель зеленки в ведре воды и полейте растения этим раствором. Затем разведите 10 мл йода в 10 л воды и также опрыскайте этим составом побеги и листья огурцов.



Еще один вариант использования названных средств также позволяет защитить растения от корневой гнили: 1 часть йода или зеленки разведите в 2 частях воды и смажьте полученным раствором стебель огурца на 10 см от земли. Достаточно всего двух таких обработок, чтобы избавиться от грибка, вызывающего заболевание.



Секрет зеленки и ее антисептических свойств в меди, входящей в состав препарата. Медь не только защищает растения, но и является прекрасным удобрением для огурцов. Особенно полезным такое удобрение будет на болотистых почвах.



От мучнистой росы на огурцах может спасти простой рецепт: смешайте 9 л воды и 1 л нежирного молока, растворите в них 10-12 капель йода и обработайте растения полученным раствором.

Такое удобрение и средство профилактики от различных болезней найдется в каждой аптечке

Домашнее удобрение для огурцов

К действенному и простому домашнему удобрению для огурцов можно отнести и настой луковой шелухи . Особенно актуальна такая подкормка, если у растений начинают желтеть листья.



Чтобы приготовить настой, залейте стакан луковой шелухи 8 л воды, поставьте на огонь, доведите до кипения и накройте крышкой. Пусть масса настоится в течение 3-4 часов. Затем процедите настой и полейте им огурцы под корень. Если таким составом оросить растения, то вы получите прекрасную внекорневую подкормку, которая, к тому же, защитит огурцы от различных заболеваний.

Луковая шелуха полезна не только в преддверии Пасхи, но и в сезон огурцов

Средства против пожелтения листьев

От преждевременного пожелтения листьев огурцов может уберечь раствор обычной соды . Просто разведите 1 ст. л. соды в 10 л воды и полейте раствором свои посадки.

Если же 1 ч. л. соды растворить в 1 л воды и опрыскать этим составом огурцы, то вы получите прекрасное профилактическое средство против мучнистой росы.

Остановить пожелтение листьев огурцов можно также с помощью кефира . Для этого разведите 2 л кефира в ведре воды и опрыскайте полученным составом свои растения.

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Для хорошего роста и развития огурцов совсем не обязательно применять сложные составы и химические препараты. Часто привычные в обиходе вещи хранят в себе массу полезных свойств.