Чем подкормить огурцы для хорошего роста

Мечтаете, чтобы огурцы хорошо росли и давали отличный урожай? Но при этом не хотите лишний раз травить растения "химией"? Тогда эта статья для вас.
Опытные дачники стараются как можно реже прибегать к использованию различной "химии" на своем участке. Особенно это касается такой культуры, как огурец, ведь его часто употребляют свежим. Существует масса привычных и безопасных видов подкормок для хорошего роста огурцов. Научитесь применять их правильно и радуйтесь хорошему урожаю.
Удобрение из хлеба
Удобрение из хлеба можно по праву считать одним из самых популярных и простых. Хлеб найдется дома у каждого.
Как приготовить подкормку из хлеба?
Чтобы приготовить качественное удобрение для огурцов из хлеба, наполните обычное ведро на 2/3 нарезанными корками обычного черного хлеба, залейте водой и поставьте под пресс в теплое место примерно на 7-10 дней.
Чтобы правильно использовать полученную хлебную закваску, разбавьте ее втрое и добавьте 1 спичечный коробок универсального удобрения на 12 л жидкости.
Таким средством можно поливать огурцы с начала цветения и до начала увядания раз в 7 дней.
Хлебная закваска имеет кислую реакцию, поэтому особенно хорошо подходит для щелочных почв. Чтобы нейтрализовать кислоту, можно добавить в закваску перед разбавлением водой мел или доломитовую муку.
Такой хлеб будет полезен не только на столе, но и в огороде
Зола
Зола – отличное органическое удобрение, точный химический состав которого заранее определить сложно. Дело в том, что он зависит от вида и возраста сожженного растения. Однако в золе неизменно присутствует кальций, который так необходим для роста огурцов.
Как и когда использовать?
Вносят золу всего 5-6 раз за период роста огурцов. В первый раз это делают в самом начале формирования растения, когда на стебле появляется 2-3 листика, в следующий раз – в начале цветения, а уже потом по мере роста плодов с промежутками в 14 дней между подкормками.
Использовать золу можно в двух видах:
- сухая зола;
- зольный настой.
Сухой золой посыпайте почву перед поливом растений. Для приготовления зольного настоя залейте 10 ст. л. золы 5 л воды и настаивайте 8-10 дней, регулярно размешивая настой.
Советы практиков по подкормке
- Любые подкормки огурцов проводите только в теплую погоду после полива растений, чтобы не навредить корневой системе растений.
- Нельзя одновременно вносить золу и азотсодержащие составы – выделится много аммиака, и растения могут погибнуть.
- Для подкормок категорические запрещено использовать золу, получившуюся после сожжения полимеров, резины, бумаги, мусора и т.д.
Очень важно, чтобы зола была древесной, без примеси мусора или пластика
Дрожжи
Дрожжевую подкормку для огурцов используют довольно часто, ведь она обладает массой преимуществ :
- повышает выносливость рассады при недостатке света;
- улучшает корнеообразование;
- является источником природных бактерий, повышающих иммунитет растений;
- является прекрасным стимулятором роста растений.
Как приготовить дрожжевую подкормку?
Приготовить удобрение из дрожжей легко и просто:
- возьмите 10 г сухих дрожжей и растворите их в 10 л теплой воды;
- добавьте в раствор около 2 ст. л. сахара;
- дайте ему настояться 2-2,5 часа и разбавьте 50 л воды.
Как и когда использовать дрожжевую подкормку?
Огурцы хорошо отзываются на дрожжевые подкормки, после их применения они довольно быстро наращивают вегетативную массу и плодовые завязи.
За все время выращивания применяйте такое удобрение не более 2 раз:
- примерно через 12-14 дней после пересадки рассады в грунт;
- после фосфорной подкормки.
Дрожжи способствуют быстрому и активному росту огурцов
Куриный помет
Этот вид удобрения можно по праву считать одним из самых доступных для любого владельца участка. Кроме того, куриный помет содержит большое количество таких важных и нужных для растений питательных элементов, как фосфор, азот, цинк, медь.
Как и когда использовать куриный помет?
Применять это удобрение можно как в разведенном виде, так и в сухом.
Опытные дачники советуют использовать удобрение на основе куриного помета 3 раза за сезон:
- первый раз – в мае-июне (в начале вегетации);
- второй раз – во время цветения;
- третий раз – во время активного плодоношения.
Применять сухой куриный помет легко и просто. Лучше делать это в начале или конце сезона. Можно использовать целый или раздробленный помет.
Внесите его в почву под перекопку из расчета 500 г на 1 кв.м.
Часто дачники используют на своих участках настой куриного помета. Приготовить его несложно:
- заполните емкость на 1/3 куриным пометом и долейте доверху воды;
- дайте смеси настояться в течение 2-4 дней, постоянно помешивая ее;
- разведите готовое удобрение водой (1:3 или 1:4) и внесите на грядки из расчета 1,5 л на 1 кв.м.
Чтобы куриный помет быстрее разлагался, можно добавить в него препараты Тамир или Байкал-М (из расчета 1 ст. л. препарата на ведро воды).
Куриный помет – одно из самых доступных и популярных удобрений
Зеленка + йод
В поисках безопасных и действенных решений дачники находят необычные применения привычным средствам и вещам. Так, опытные огородники успешно используют йод и зеленку для борьбы с различными заболеваниями огурцов.
Чтобы избавиться от корневой гнили, сначала разведите 10 капель зеленки в ведре воды и полейте растения этим раствором. Затем разведите 10 мл йода в 10 л воды и также опрыскайте этим составом побеги и листья огурцов.
Еще один вариант использования названных средств также позволяет защитить растения от корневой гнили: 1 часть йода или зеленки разведите в 2 частях воды и смажьте полученным раствором стебель огурца на 10 см от земли. Достаточно всего двух таких обработок, чтобы избавиться от грибка, вызывающего заболевание.
Секрет зеленки и ее антисептических свойств в меди, входящей в состав препарата. Медь не только защищает растения, но и является прекрасным удобрением для огурцов. Особенно полезным такое удобрение будет на болотистых почвах.
От мучнистой росы на огурцах может спасти простой рецепт: смешайте 9 л воды и 1 л нежирного молока, растворите в них 10-12 капель йода и обработайте растения полученным раствором.
Такое удобрение и средство профилактики от различных болезней найдется в каждой аптечке
Домашнее удобрение для огурцов
К действенному и простому домашнему удобрению для огурцов можно отнести и настой луковой шелухи . Особенно актуальна такая подкормка, если у растений начинают желтеть листья.
Чтобы приготовить настой, залейте стакан луковой шелухи 8 л воды, поставьте на огонь, доведите до кипения и накройте крышкой. Пусть масса настоится в течение 3-4 часов. Затем процедите настой и полейте им огурцы под корень. Если таким составом оросить растения, то вы получите прекрасную внекорневую подкормку, которая, к тому же, защитит огурцы от различных заболеваний.
Луковая шелуха полезна не только в преддверии Пасхи, но и в сезон огурцов
Средства против пожелтения листьев
От преждевременного пожелтения листьев огурцов может уберечь раствор обычной соды . Просто разведите 1 ст. л. соды в 10 л воды и полейте раствором свои посадки.
Если же 1 ч. л. соды растворить в 1 л воды и опрыскать этим составом огурцы, то вы получите прекрасное профилактическое средство против мучнистой росы.
Остановить пожелтение листьев огурцов можно также с помощью кефира . Для этого разведите 2 л кефира в ведре воды и опрыскайте полученным составом свои растения.
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Для хорошего роста и развития огурцов совсем не обязательно применять сложные составы и химические препараты. Часто привычные в обиходе вещи хранят в себе массу полезных свойств.
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