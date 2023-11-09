Любопытные факты о высоких каблуках, которые первыми носили мужчины

Ах, эти мужские каблучки.
Если кто-то думает, что каблуки были придуманы для того, чтобы усложнить жизнь женщине, это совсем не так. У каблуков долгая и довольно странная история, которая уходит своими корнями в древность. И в этой истории есть всё: и религиозные обряды, и дамы лёгкого поведения, и монарх-декадент, и отчаянные модницы. И кстати, первые высокие каблуки предназначались совсем не для дам, первыми модниками были мужчины. Но обо всё по порядку...
Всегда на высоте!
Каждая женщина знакома с тем, что когда проходишь весь день на каблуках (а ведь это считается обязательным для приемов, деловых встреч и просто «выхода в свет»), то вечером пальцы ног сводит судорогой. Но почему же люди подвергают себя таким пыткам. Обычно ответ связан с тем, что это ассоциируется с сочетанием власти, статуса, красоты и гендерной принадлежности. Каблуки никогда не носили потому, что кто-то хотел чувствовать себя более комфортно. Их носили (и продолжают носить), чтобы выглядеть более высоким, более элегантным, более сексуальным, возвышаться над соперниками, быть самым выдающимся человеком на сцене и доминировать над всеми в целом.
Древние времена: каблуки для актеров
Родом из древности.
Идея туфель на высоком каблуке или платформе на самом деле очень древняя. Один из первых подобных предметов обуви в истории появился (по крайней мере, о нем есть свидетельства) у актеров в Древней Греции. Он был известен как «котурны». Это были плоские сандалии на деревянной или пробковой подошве толщиной до 10 сантиметров. Однако их не обязательно носили на сцене, котурны на самом деле были символом социального класса различных персонажей в греческой драме и комедии. Чем был выше каблук, тем более «значимым» считался персонаж.
Есть также свидетельства того, что древние египтяне использовали каблуки, хотя и далеко не каждый день. Как и греки, они использовали обувь на высокой платформе для определенной цели. Фрески, датируемые примерно 3500 годом до нашей эры, показывают, что подобную обувь носили на религиозных церемониях. Однако сегодня уже никто не знает, почему это делали.
Средневековая Персия: тренд приживается
Одна из самых убедительных теорий о том, как обувь на высоких каблуках «захватила» мир, принадлежит эксперту по обуви и академику Елизавете Семмельхак, куратору Музея обуви Батя в Канаде. Она считает, что первоисточником модного тренда стала персидская обувь для верховой езды.
Так выглядела персидская обувь для верховой езды.
В персидском искусстве неоднократно можно увидеть, что многие аристократы средневековой персидской империи носили туфли на каблуках для верховой езды, чтобы лучше «цепляться» за стремена. По словам Семмельхак, европейские королевские семьи обратили на это внимание, когда персидский монарх, Шах Аббас, приехал с визитом в Европу в 1500-е годы. Так дипломатия поспособствовала распространению моды, когда европейцы увидели красивые каблуки, которые носили шах и его окружение, и решили перенять модную новинку.
1400-е годы: каблуки для женщин
Идея о том, что каблук фактически является чем-то, ассоциирующимся с женщинами, «вызревала» в течение очень длительного времени. По сути, одним из первых мест, где такая идея была принята массово, стала Венеция в 1400-х годах. Но это были не каблуки, которые бы кто-то захотел носить сегодня. Чопины, как их называли, были ошеломляюще высокими, слегка наклонными туфлями с сужающейся к низу платформой высотой до... 60 см. Они изначально были предназначены для того, чтобы дамы не пачкали свои наряды грязью, которая обильно устилала улицы. В итоге они превратились в декоративные «аксессуары».
Чопины - лучший способ спасти одежду от грязи.
Что интересно, чопины на самом деле были не европейским изобретением. В Японии они существовали до этого на протяжении веков под разными названиями, но по сути были предназначены для того же самого: предотвратить пачкание дорогого кимоно о грязную землю. Ученицы гейши, известные как майко, носили обувь под названием «окобо», подошвы которой были сделаны из массивных деревянных блоков и прилично «приподнимали» владелицу над землей. Подошва в данном случае могла быть до 18см высотой.
Чопины в конечном итоге были объявлены вне закона во Франции по разным причинам. Одна из причин заключалась в том, что их чаще всего носили проститутки, которые использовали необычную обувь для привлечения внимания. Другой причиной было то, что чопины обвиняли в целых кучах проблем, от дорожно-транспортных происшествий до частых падений (вероятно) и выкидышей (немного менее вероятно). Их также повсеместно осмеивали все, кому не лень, включая Шекспира.
Ренессанс: переходной период
Идея низкой подошвы и высокой пятки в обуви для женщин, похоже, появилась на довольно эффектном общественном мероприятии: королевской свадьбе. Когда Катерина Медичи вышла замуж за герцога Орлеанского в 1533 году, 14-летняя невеста надела обувь на высоких каблуках, чтобы выглядеть немного выше, «как взрослая». Это были не чопины, а нечто более или менее похожее на современные туфли на каблуках. Так высокие каблуки ворвались в женскую моду.
И в моду ворвались каблуки.
В это время также общим трендом была «андрогинная» мода. В 1630-х годах европейские женщины одевались как мужчины, курили трубки и, как правило, вели себя как молодые парни. А мужские каблуки как нельзя лучше вписались в эту женскую моду.
Период барокко: каблуки мужчин-аристократов
Персидские туфли, которые европейские королевские придворные увидели благодаря шаху Аббасу, определенно предназначались только для мужчин. И неудивительно, что именно короли и придворные переняли эту моду.
Ах, эти мужские каблучки.
Настоящей иконой моды и «покровителем» каблуков был французский король Людовик XIV, иначе известный как «король-солнце». Людовик XIV любил все ослепительное и именно он сделал декадентский дворец Версаль своей резиденцией. Обувь на высоком каблуке (около 4 см) приглянулась королю, поскольку его рост составлял 162 см. Людовик XIV даже разработал «торговую марку» каблуков красного цвета и приказал всем мужчинам-членам своего двора красить каблуки в один цвет.
Викторианская эра: только для дам (и «клубнички»)
Популярность высоких каблуков сильно упала после Французской революции, когда люди не хотели иметь ничего общего с аристократами (и быть хоть в чем-то похожими на них). В Новом Свете пуритане в Массачусетсе запретили высокие каблуки, считая, что они заставляют выглядеть слишком соблазнительно, а также являются инструментами для колдовства.
Красота викторианского времени.
На самом деле викторианцы действительно заново открыли каблук. Основное внимание уделялось подъему; изогнутый подъем должен был показать женственность и утонченность женщины, а крошечные каблуки были вершиной изощренности. Также в это время появилась эротическая фотография, а каблуки сыграли сильную роль в первые годы ее существования. На некоторых из первых обнаженных фотографий женщин были в туфлях на высоких каблуках, и это была особенность большинства «французских открыток» (так в то время назывались сексуальные фотографии дам).
И каблуки становились сексуальными...
Постепенно женские каблуки начали приобретать все большее эротическое значение. В своей книге «Мода и фетишизм» Дэвид Кунзл отмечает, что некоторые французские авторы в XVIII веке начали говорить о «изящно изогнутой и пятке» как о сексуальных атрибутах. Именно в этот момент мужчины перестали носить каблуки, и они стали сугубо женской обувью.
Вторая мировая война: первая «шпилька»
Именно благодаря эротическим снимкам высокий каблук стал популярным, фетишизированным объектом. В частности, это случилось во время Второй мировой войны, когда мужчины по всей Европе носили с собой фотографии девушек на каблуках.
Та самая шпилька.
В 1954 году первый каблук-«шпилька» был изобретен Роджером Вивье для коллекции модной одежды Christian Dior. Благодаря Голливуду он сразу стал восприниматься как секс-символ.
Современный каблук
Модная обувь обувь 2018.
Каблук пережил новый всплеск моды в 2015 году, когда на Каннском кинофестиваль женщин на красной дорожке обязали носить обувь только на высоком каблуке. И дизайнеры продолжают неустанно изобретать все новые модели обуви на высоком каблуке.
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