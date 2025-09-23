Сингапурский мини-дом оборудовали панорамными окнами и «хитрыми» системами

Дизайнеры известной сингапурской компании в очередной раз усовершенствовали модульный мини-дом серии Cube, который настолько компактен, что его можно пристроить хоть на горном плато, хоть на опушке леса или на крошечном клочке земли в переполненном городе. Теперь неважно, где будет установлен модуль, огромные панорамные окна сотрут все границы, давая возможность наслаждаться красотой окружающего мира, а «хитрые» интеллектуальные системы сполна компенсируют ограниченность жилого пространства.
Сингапурский мини-дом Cube X2 оборудовали панорамными окнами и «хитрыми» интеллектуальными системами.
Альтернативное жилье – это новый образ жизни и особенная философия бытия, которые становятся очень популярны. Учитывая повышенный спрос на мини-апартаменты, стали появляться компании разрабатывающие комфортабельные автодома и жилые модули, но сингапурская фирма Studio Nestron продвинулась дальше всех. Ее специалисты смогли дать исчерпывающий ответ на уникальные потребности рынка.
Мини-дом Cube X2 от сингапурских разработчиков Studio Nestron можно устанавливать где угодно лишь бы была ровная площадка.
Модели крошечных домов от Nestron прошли долгий путь с тех пор, как авторы Novate.ru, рассказывали о самом крошечном из них, площадь которого составляла всего лишь 14,5 кв. м. Новый вариант под названием Cube X2 уже может предложить 35,5 кв. м комфортабельного жилья, которое идеально подойдет в качестве загородной резиденции или станет полноценным домом для семьи из 3-4 человек.
Усиленная рама и надежная оболочка модульного дома Cube X2 способны выдержать землетрясения и тайфуны.
Конструкционные особенности: Учитывая, что для модульных домов серии Cube не предусмотрено создание надежного фундамента, разработчики максимально усилили саму конструкцию. Как утверждают специалисты Studio Nestron, стальная рама и оцинкованная оболочка сможет противостоять землетрясениям, ураганам и тайфунам. Если же клиент живет в сложных сейсмических условиях и суровых климатических зонах ему предложат дополнительные фортификационные решения.
Панорамное окно и световой люк на крыше модуля обеспечит фантастический обзор и беспрепятственное проникновение солнечного света (Cube X2).
Что же касается экологических норм, предъявляемых для такого рода объектов, Nestron заверяет, что для внутренней отделки используются самые безопасные материалы, при этом 90 процентов из них подлежат вторичной переработке. Правда, домик утилизировать нескоро понадобиться, ведь производитель дает гарантию на целых 50 лет.
Для того чтобы уменьшить негативное влияние на окружающую среду и для поощрения устойчивого образа жизни, были внедрены автономные электрические системы, работающие на солнечных батареях, система рекуперации воды и компостный туалет. При этом имеется возможность подключения модульного дома и к общегородской инфраструктуре в соответствии со всеми санитарно-строительными нормами.
Модульный дом может существовать автономно благодаря солнечным панелям и системе рекуперации воды (Cube X2). | Фото: nestron.house.
Но главной изюминкой этого проекта стала разработка и внедрение собственной «хитрой» системы искусственного интеллекта. Теперь то, чего не хватает мини-апартаментам из-за ограниченных габаритов жилого пространства с лихвой компенсируется удобством «умного» дома. По словам производителя, модель Cube X2 оснащена системой цифровых замков и датчиками движения, управляемыми электрическими жалюзи и медиацентром, «умными» зеркалами, настенными планшетами, кухонной техникой и оборудованием, автоматическими раздвижными дверями и даже «высокоинтеллектуальной» мебелью и туалетом.
Nestron уверяет, что владельцы модульного дома смогут управлять интеллектуальными системами самостоятельно или прибегнуть к помощи онлайн-платформ, таких как Google Home или Amazon Alexa. Также компьютерщики компании работают над тем, чтобы в полной мере обеспечить пользователям более полный и удобный собственный интерфейс «умного дома».
Новая модель Cube X2 выпускается в двух вариантах – с одной и двумя изолированными спальнями.
Что же касается модели Cube X2, стоит отметить, что Nestron предлагает ее в двух вариациях – с одной или двумя спальнями. В остальном же, планировка будет идентичной, как и оформление экстерьера ультрасовременного модуля. Как уже сообщалось, новая модель увеличена в размере, что позволило расширить дверной проем и установить как панорамные окна на лицевом фасаде, так и световой люк, повторяющий обтекаемые формы крыши.
Гостиная зона в модульном мини-доме от сингапурских разработчиков (Cube X2).
Несмотря на ограниченное пространство разработчикам удалось создать традиционные жилые зоны только миниатюрных размеров. В Cube X2 имеется небольшая прихожая, ведущая в гостиную с удобным диваном, который легко можно превратить в дополнительное спальное место, там же предусмотрены скрытые системы хранения как в диване, так и встроенные в стены, что позволяет незаметно спрятать массу предметов и вещей. На большом окне, пропускающем много света, помимо автоматических роллетов имеется еще и экран для проекционной мультимедийной системы, которая позволит наслаждаться просмотрами фильмов и концертов в идеальном качестве.
Гостиная и обеденная зона в мини-апартаментах Cube X2 (Сингапур). | Фото: news.yahoo.com.
Современная кухня порадует интерьером и «умными» функциями бытовой техники и оборудования (Cube X2).
Рядом находится небольшая обеденная зона, отделяющая гостиную от кухни, которой позавидуют хозяйки полноценных квартир. Мало того, что в ней предусмотрен стандартный набор мебели и оборудования, которые необходимы для приготовления пищи, так бытовая техника подключена к интеллектуальной системе «умный» дом. Благодаря инновационным внедрениям варочная поверхность может включаться/выключаться самостоятельно, без участия людей контролируется подача воды нужной температуры, а также включение/выключение освещения и вытяжки.
Стоит отметить, что на кухне также поместились полноценный холодильник с морозильной камерой, стиральная машина/сушилка, масса встроенных шкафчиков для кухонной утвари, столовых приборов и продуктов питания.
В модульном мини-доме Cube X2 нашлось место и для благоустроенной ванной комнаты. | Фото: news.yahoo.com.
Ванная комната оборудована в соответствии с современными требованиями. В ней имеются душевая кабина с водонагревателем, раковина, «умное» зеркало и туалет. При этом интерьер порадует даже самых привередливых клиентов, как и подогреваемый пол, управляемый интеллектуальными системами.
Модель Cube X2 может похвастаться изолированной спальней, а какого она будет размера зависит от того, сколько заказчик пожелает иметь спальных зон. Если будет достаточно одной, то спальня займет почти половину всего жилого пространства мини-дома. В ней установят большую двуспальную кровать, встроенный шкаф-купе с полупрозрачными дверцами и подсветкой, также предусмотрен и скрытый шкаф с открытой полкой у изголовья кровати, там же будет организована зона отдыха с бьюти-уголком у панорамного окна.
В том случае, когда в Cube X2 будет проживать семья с детьми, то обустроят две изолированные спальни, правда будут они крошечного размера.
Вариант обустройства модели Cube X2, в которой предусмотрена одна спальня.
Примечательно: Мини-апартаменты Cube X2 весом 8 тонн вместе со встроенной мебелью и оборудованием может доставляться в любую точку планеты. Акционная стоимость модуля стартует от 98 тыс. долларов, что довольно демократично для большинства стран, где цены на недвижимость среднего сегмента начинаются с 300 тыс. дол. Любителям крошечных пространств все же стоит учитывать, что в цену не включены доставка и установка, большая часть «умных» опций и другие дополнительные услуги.
