Сингапурский мини-дом оборудовали панорамными окнами и «хитрыми» системами

Сингапурский мини-дом Cube X2 оборудовали панорамными окнами и «хитрыми» интеллектуальными системами.

Мини-дом Cube X2 от сингапурских разработчиков Studio Nestron можно устанавливать где угодно лишь бы была ровная площадка.

Усиленная рама и надежная оболочка модульного дома Cube X2 способны выдержать землетрясения и тайфуны.

Панорамное окно и световой люк на крыше модуля обеспечит фантастический обзор и беспрепятственное проникновение солнечного света (Cube X2).

Модульный дом может существовать автономно благодаря солнечным панелям и системе рекуперации воды (Cube X2). | Фото: nestron.house.

Новая модель Cube X2 выпускается в двух вариантах – с одной и двумя изолированными спальнями.

Гостиная зона в модульном мини-доме от сингапурских разработчиков (Cube X2).

Гостиная и обеденная зона в мини-апартаментах Cube X2 (Сингапур). | Фото: news.yahoo.com.

Современная кухня порадует интерьером и «умными» функциями бытовой техники и оборудования (Cube X2).

В модульном мини-доме Cube X2 нашлось место и для благоустроенной ванной комнаты. | Фото: news.yahoo.com.

Вариант обустройства модели Cube X2, в которой предусмотрена одна спальня.