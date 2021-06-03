Какие женихи пользовались на Руси бешеным спросом у дворянок, а какие у крестьянок

Мощный кузнец и лихой косарь и почему во время сенокоса парни устраивали соревнования

Кузнец всегда при работе, да и здоровьем не обделен — хороший жених. /Фото: 4.bp.blogspot.com

На ноги смотри: сапоги в гармошку, а также платочки на масленичных санях как признак расположения потенциальной невесты

Кожаные сапоги были признаком роскоши. /Фото: filurin.ru

Диджеев не было, зато были гармонисты: популярность по-деревенски

Гармонисты были деревенскими «звездами». /Фото: pedportal.net

Покажите ваш сундук!

Чем тяжелее и объемнее сундук, тем больше в нем богатства. /Фото: tchaikovskyhome.ru

Смотри на избу, оценивай будущий брак

Чем богаче изба, тем больше у жениха шансов. /Фото: rozamira.ucoz.ru