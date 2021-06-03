Какие женихи пользовались на Руси бешеным спросом у дворянок, а какие у крестьянок

Удачно выйти замуж девушки мечтали во все времена и продолжают это делать и сегодня. Как ни странно, в течение многих веков основные критерии не слишком изменились. И в древности, и в настоящее время потенциальные невесты не против в качестве своего мужа видеть богатого, здорового и успешного человека. Лучше, если это будет Максим Галкин. Ну или другой скромный российский миллионер. На Руси дворянки искали в своем кругу знаменитых и денежных мужчин, у крестьянок тоже были свои критерии. Читайте, почему большой популярностью пользовались гармонисты, как выбирали мужа по сапогам и как во время сенокоса можно было найти себе пару.
Мощный кузнец и лихой косарь и почему во время сенокоса парни устраивали соревнования
Кузнец всегда при работе, да и здоровьем не обделен — хороший жених. /Фото: 4.bp.blogspot.com
Кузнецы были завидными женихами. И мастер на все руки, и в деревне уважают, и за счет физической работы сложение имеют атлетическое. Но, кроме того, существовали ещё и мистические качества, которыми наделяли людей этой профессии. Говорили, что у них есть особая колдовская власть, что способны они и черта из деревни выгнать, и любую лошадь успокоить, и больному помочь поправиться. А достаток наверняка будет — ведь кузнецы всегда были нужны, в любое время года, независимо от того урожая.
Но не только кузнецы пользовались огромным спросом среди деревенских девок. Этой чести удостаивались хорошие косари. Во время сенокоса приходилось затрачивать массу усилий, это было тяжёлое дело. И всё равно деревенские девушки и парни не могли дождаться, когда он начнётся. А всё потому, что в это время молодёжь присматривалась друг к другу, пытаясь найти потенциальную жену или мужа. Ведь во время работы человек проявляется достаточно ярко. А уж когда кто-то приглянулся, можно было постараться познакомиться во время отдыха, когда водили хороводы, ходили в лес, купались, организовывали посиделки. Хорошие косари не испытывали недостатка в женском внимании. Сразу было видно, кто работает качественно — по остающемуся за человеком широкому и ровному прокосу.
Предприимчивые парни устраивали состязания, которые заключалась в том, чтобы взять на себя самую широкую полосу и пройти ее быстрее всех. Победитель просто купался в женских улыбках, а если ему удавалось выиграть несколько раз подряд, то без невесты он не оставался.
На ноги смотри: сапоги в гармошку, а также платочки на масленичных санях как признак расположения потенциальной невесты
Кожаные сапоги были признаком роскоши. /Фото: filurin.ru
Крестьяне в деревнях на Руси носили лапти. Сапоги появились только во второй половине XIX века, и владельцы этой роскоши считались везунчиками. Иногда одна пара использовалась всем селом. То есть хозяин кожаных сапог не просто надевал их по праздникам, но мог за деньги дать поносить обувь, например, жениху в день свадьбы. Очень модны были сапоги в гармошку — на низком каблуке, с большим количеством «бобриков» (так называли складки). Если парень прогуливался в таких начищенных до зеркального блеска сапогах, то на него сразу обращали внимание: значит, он сумел заработать на шикарную обувь. Девушки сразу оценивали его как хваткого, пробивного человека.
Но не только на сапоги смотрели девушки. Если парень хотел завоевать статус завидного жениха, он мог воспользоваться масленичными катаниями. Мужчины готовились к ним очень тщательно. Из сундуков доставали новые валенки или сапоги, вышитые рубахи, домотканые кушаки. Но самым важным были правильно оформленные сани. Для их устилания использовались меховые или тканевые накидки, конская сбруя чистилась до блеска, устанавливались праздничные дуги. Не у всех были сани, поэтому бедняки могли занять их вместе с лошадками у богатых крестьян. Потом, правда, приходилось отрабатывать арендованный «экипаж».
Парни катали девушек, стараясь сделать это как можно эффектнее. Если же красавица дарила ездоку поцелуй, значит, впечатление произведено. А когда она привязывала яркий платочек к дуге саней, это означало полный успех. На одних санях могло к концу праздника появиться несколько таких платочков. Это был своеобразный рейтинг жениха, так сказать, древнерусские «лайки».
Диджеев не было, зато были гармонисты: популярность по-деревенски
Гармонисты были деревенскими «звездами». /Фото: pedportal.net
Востребованными женихами считались гармонисты, первые парни на деревню. Эти люди всегда были в центре любого деревенского праздника, по ним вздыхали незамужние красавицы. Вокруг гармониста кучковалась молодёжь, с восторгом наблюдая, как он играет, танцуя, восхищаясь. Кстати, гармонисты часто были провокаторами, создающими определенный настрой перед дракой. Возможно, здесь сказывалась энергия музыки, так как некоторые мелодии были очень даже задиристыми. Как бы то ни было, умение играть на музыкальных инструментах всегда ценилось и считалось большим даром. Стать хорошим гармонистом мог не каждый, для того действительно требовался талант и особый, лидерский склад характера. Не правда ли, напоминает современных звезд шоу-бизнеса, которые не испытывают недостатка в поклонницах?
Покажите ваш сундук!
Чем тяжелее и объемнее сундук, тем больше в нем богатства. /Фото: tchaikovskyhome.ru
После того как жених посватался к невесте, родители девушки посещали дом предполагаемого зятя, для того чтобы убедиться в правильности выбора дочери. Осматривали хозяйство, внимательно отмечая всё и делая выводы о достатке. Например, в избе стоит сундук, да не простой, а снабженный колесами или полозьями. Это хорошо — тяжелый сундук, нести невозможно, придется катить, а в нём это значит и добра немерено. К концу XIX века богатые крестьяне обязательно оставили в горнице шкафы со стеклянными дверцами. За ними красовался фаянс и фарфор. Шкаф с поставцами, то есть с открытыми верхними полками, где устанавливались сервизы, считался символом богатства и достатка. Хороший жених, богатый, надо соглашаться. Вот так посуда могла решить судьбу молодых.
Смотри на избу, оценивай будущий брак
Чем богаче изба, тем больше у жениха шансов. /Фото: rozamira.ucoz.ru
Иногда было достаточно посмотреть избу со стороны. Дом ярко отражал степень зажиточности: если сруб покривился, двор зарос сорняками, плетень перекосился, значит, тут явно проживают бездельники, которым нет дела до хозяйства. Зачем же дочери такое счастье?
Большой и ухоженный дом (у середняков и зажиточных крестьян бывали срубы внушительных размеров, до 8х9 метров и даже больше), различные надстройки да пристройки, красивый конек на крыше и створчатые ставни говорили о том, что здесь проживает богатая семья, которая ни в чем себе не отказывает. Вот и хорошая партия для юной красавицы.
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