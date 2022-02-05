10 предметов советского быта, которые могут показаться странными нынешнему поколению

С любовью из СССР.

1. Машинка для штопки чулок и носков

Прибор для штопки носков и чулок.

2. Плойка

Такой плойкой себя прихорашивали женщины СССР.

3. Пылесос

Пылесос Сатурн действительно Сатурн.

4. Стиральная доска

Весь хардкор СССР в одной стиральной доске.

5. Механическая бритва

Стильная, но не надежная бритва.

6. Ручная машинка для стрижки

Чик чик и нет волос.

7. Радиоточка

Радио, которое будило советского человека.

8. Ручной миксер

Орудие пытки для яиц.

9. Сепаратор

Заливаем в сепоратор молоко, получаем сливки.

10. Соковыжималка

А еще эта соковыжималка неплохой тренажер.

Бонус: Стильная машина

Стиральная машина, которая стала легендой.