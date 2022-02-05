10 предметов советского быта, которые могут показаться странными нынешнему поколению

С любовью из СССР.
Советский Союз перестал существовать 26 лет тому назад, однако многие из созданных в то время вещей остались в домах и сегодня. Глядя на некоторые из этих вещей, современное поколение может впасть в легкое недоумение по поводу того, что это за штуковина такая и для чего она в конечном итоге нужна.
1. Машинка для штопки чулок и носков
Прибор для штопки носков и чулок.
Вот эта причудливая штука – машинка для штопки чулок и носков. Конкретно эта модель была выпущена в 1957 году на промкомбинате Свердловского райсовета. Для того,чтобы штопать чулок или носок было удобнее, его следовало натянуть на деревянный «грибок».
2. Плойка
Такой плойкой себя прихорашивали женщины СССР.
Нет, это вовсе не орудие пытки КГБ для шпионов США. Это прибор для завивки. Именно «завивка» в свое время была самой модной прической в Советском Союзе. Кстати, называется данный прибор – «Надейка». Делали такие плойки не так уж и давно, в 1980-х годах.
3. Пылесос
Пылесос Сатурн действительно Сатурн.
Сегодня может быть трудно поверить, но это пылесос. Присмотритесь к нему как следует. Если включить воображение, то станет понятно, что данная модель похожа на планету с астеройдным кольцом вокруг. Собственно, именно в честь такой планеты и назван этот чудо-прибор – «Сатурн». Данная модель была сделана в 1967 году на Вильнюсском заводе электросварочного оборудования.
4. Стиральная доска
Весь хардкор СССР в одной стиральной доске.
Вашей второй половине лень загружать стиральную машину? Покажите ей вот этот «хардкорный» (по нынешним меркам) инструмент для стирки. Именно такими наводили прибором наши мамы и бабушки делали одежду чистой. И ведь не было ни пятнышка. Такая доска была буквально в каждом доме!
5. Механическая бритва
Стильная, но не надежная бритва.
Наверняка, многие помнят вот такую механическую бритву. Несмотря на то, что многие советские мужчины ее очень не любили – слишком быстро тупились лезвия, вещь была до ужаса популярной и модной. Называется бритва «Спутник». Сделана она была в 1967 году на Ленинградском заводе.
6. Ручная машинка для стрижки
Чик чик и нет волос.
Нет, это тоже не инструмент допроса секретных агентов. Впрочем, многие могут с этим поспорить, ведь когда ножи машинки тупились, приятных ощущений от такой стрижки было мало.
7. Радиоточка
Радио, которое будило советского человека.
«Говорит Москва, московское время…». Такая радиоточка была почти в каждом, если все-таки не в каждом доме. Модель называлась «Ритм 304», и она будила по утрам не одно поколение советских граждан.
8. Ручной миксер
Орудие пытки для яиц.
Этим страшным приспособлением мамы и бабушки взбивали яйца и готовили самые разные вкусности. Вещь крайне причудливая и не очень удобная, во всяком случае, по меркам современных хозяев, которые уже давно привыкли ко всему автоматическому.
9. Сепаратор
Заливаем в сепоратор молоко, получаем сливки.
Нет, это не самогонный аппарат и не деталь от станции «Мир». Это сепаратор. В него заливается цельное молоко, а спустя некоторое время на
выходе получается обезжиренное молоко и, конечно, отдельно - столь ценные сливки!
10. Соковыжималка
А еще эта соковыжималка неплохой тренажер.
Эта вещь похожа на чесночницу и работает она по тому же принципу. Однако, на самом деле, это такая советская соковыжималка. Для того чтобы давить ей сок, были нужны не только незаурядные физические способности, но и немалое усилие воли.
Бонус: Стильная машина
Стиральная машина, которая стала легендой.
А вот это поистине легендарная стиральная машина под названием «Волга-8». Она была создана в 1966 году на Чебоксарском заводе. В первых моделях этой машины отсутствовал нагревательный элемент, как следствие – горячую воду нужно было наливать туда перед использованием аппарата. У машины был так же ручной механизм отжима!
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