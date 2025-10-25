Амбициозный плавучий остров, в котором обещают безналоговый рай и квартиры по дешевке

Впечатляющий плавучий город-остров в мире (концепт Blue Estate).

Самый «зеленый» остров планеты ждет своих жителей, но пока существует лишь на бумаге и визуализациях (концепт Blue Estate).

Многоярусное расположение жилых и общественных зон обеспечит дополнительным пространством (концепт Blue Estate).

Зеленые зоны и панорамные бассейны предусмотрены как в частных резиденциях, так и на общественных пространствах (концепт Blue Estate).

Футуристические архитектурные объекты немыслимых форм украшают верхний ярус острова, на котором будут расположены предприятия, учреждения и общественные зоны (концепт Blue Estate).

Подводная смотровая капсула порадует любителей понаблюдать за жизнью морских обитателей (концепт Blue Estate).

Девелоперы обещают беззаботную жизнь на райском острове (концепт Blue Estate).

Новаторская архитектурная концепция, обилие зелени и 340 солнечных дней в году – поистине заманчивое предложение (концепт Blue Estate).