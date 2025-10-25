Амбициозный плавучий остров, в котором обещают безналоговый рай и квартиры по дешевке

Фантастические проекты плавучих островов будущего частенько будоражат умы современников, хотя до реализации дело никак не доходит. Недавно появился еще один амбициозный концепт, авторы которого не только обещают райскую во всех отношениях жизнь среди вод Карибского моря, но и всерьез принялись продавать квартиры и роскошные резиденции на острове-будущего под названием Blue Estate.
Впечатляющий плавучий город-остров в мире (концепт Blue Estate).
Собрать вещи и переехать на экзотический остров было давней мечтой многих путешественников по всему миру, но похоже эта перспектива становится еще более привлекательной из-за глобальной пандемии, которая ограничила передвижения людей. Именно сейчас стали как никогда популярны идеи создания плавучих городов, которые уже давно витают не только в фантазиях архитекторов и их впечатляющих дизайн-проектах, но и всерьез поддерживаются на уровне ООН и планах крупнейших корпораций мира.
Самый «зеленый» остров планеты ждет своих жителей, но пока существует лишь на бумаге и визуализациях (концепт Blue Estate).
На данный момент ни один концепт, каким бы рациональным и правильным он ни был, не подтолкнул государства или богатых людей/компаний на его реализацию. Хотелось бы надеяться, что недавно появившийся проект очередного плавучего «города будущего» перешагнул порог фантастики, поскольку девелоперская компания, оформившая все разрешительные документы на его строительство, на полном серьезе объявила о продаже недвижимости на нем.
Девелоперы во всю рекламируют райскую жизнь на самом зеленом рукотворном острове планеты и небывало низкие цены на квартиры-студии (хотя для миллиардеров также предусмотрены роскошные особняки), уверенно общая, что первые инвесторы вселятся в свои новенькие жилища уже в 2023 году.
Многоярусное расположение жилых и общественных зон обеспечит дополнительным пространством (концепт Blue Estate).
Предложения, конечно же, более чем заманчивые. Главным аргументом, от которого у большинства сразу же возникают фантастически привлекательные картинки в голове, является его месторасположение. Оказывается, проект Blue Estate («Голубое поместье») планируют реализовывать среди вод Карибского моря, в районе известных курортов – Майями и Багамских островов. Где реально 340 дней в году светит яркое солнышко со всеми вытекающими из этого преимуществами.
Интересный факт: Площадь многоуровневого острова, созданного из бетонных модулей, будет составлять 1,5 кв. км (Княжество Монако, например, имеет площадь чуть более 2 кв. км). И рассчитан Blue Estate на автономное проживание около 15 тыс. человек.
Зеленые зоны и панорамные бассейны предусмотрены как в частных резиденциях, так и на общественных пространствах (концепт Blue Estate).
Чтобы обеспечить комфортное пребывание на искусственном острове всем его жителям, проектом предусмотрено строительство не только жилья, но и необходимых предприятий, муниципальных и финансовых учреждений, школы, детских садов, больниц, торгово-развлекательных центров и впечатляющих зон отдыха. Само собой разумеется, основной фишкой обустройства территории станет обильное озеленение территории, активное использование возобновляемых источников энергии и полный отказ от пластика, чтобы не загрязнять остров и прилегающую акваторию. Предполагается, что в городке-будущего создадут прекрасные экологические условия, где чистейший морской воздух, натуральные овощи и фрукты с ягодами, которые планируют выращивать в теплицах и оранжереях, действительно порадуют новоиспеченных жителей.
Футуристические архитектурные объекты немыслимых форм украшают верхний ярус острова, на котором будут расположены предприятия, учреждения и общественные зоны (концепт Blue Estate).
Но это еще не все блага, которые получат жители острова. По сведениям редакции Novate.ru, девелоперская компания, взявшаяся за реализацию проекта, обещает самые благоприятные условия для бизнеса, ведь планируется объявить остров офшорной зоной.
А это значит, что резиденты, которые планируют жить и работать на острове, смогут подать заявку на ряд бизнес-лицензий не облагаемых налогами, да и каких-либо ограничений будет минимальное количество. Что совсем немаловажно для бизнесменов (в приоритете молодых), особенно если учесть, месторасположение острова. Из Майями, например, на скоростном катере можно будет добраться всего за 40 минут, так что вывести бизнес в офшорную зону станет очень заманчивым предложением.
Подводная смотровая капсула порадует любителей понаблюдать за жизнью морских обитателей (концепт Blue Estate).
Если же учесть, что стоимость небольших квартир-студий Ring Level на данный момент стартует от 20 тыс. дол., то даже не стоит сомневаться, что желающих будет хоть отбавляй. Хотя для богатых тоже найдется несколько вариантов жилья и самыми крутыми станут ультрасовременные роскошные особняки Signature Estate, стоимость которых даже не укладывается в голове – это 1 млрд дол. Причем последним будет предложено самостоятельно проектировать свою резиденцию, но после тщательного изучения новаторской архитектурной концепции, чтобы не идти в разрез с общей идеей и дизайном.
Девелоперы обещают беззаботную жизнь на райском острове (концепт Blue Estate).
Будущая жизнь на острове «Голубое поместье» девелоперской компанией описывается, как очень роскошная и комфортная: «Высокие требования к созданию инфраструктуры и обслуживанию на острове Blue Estate привнесет 5-звездочный гостиничный сервис в повседневную жизнь его жителей. Начиная с огромного разнообразия ресторанов и баров, до бесчисленных спортивных объектов и мероприятий, а также спа-процедур. Многочисленные игровые площадки, зеленые насаждения и впечатляющая «Садовая палуба» сделают остров чудесным местом для воспитания детей и полноценной жизни взрослых».
Новаторская архитектурная концепция, обилие зелени и 340 солнечных дней в году – поистине заманчивое предложение (концепт Blue Estate).
Справка: Строительство острова планируют начать уже 2022 г., а концу 2023 года основная инфраструктура и первая очередь жилья будут сданы в эксплуатацию. Окончание строительства запланировано на 2025 год. По утверждению представителей девелоперской компании, жителем острова может стать любой желающий, который готов соблюдать «Руководящие принципы и правила сообщества Blue Estates», а также претенденты должны быть в состоянии самостоятельно обеспечивать свою жизнь на острове и обзавестись недвижимостью.
