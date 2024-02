Почему стиль old money стал популярен не только среди аристократов

Стиль /Фото:dzen.ru

Высокое качество материалов /Фото:spark.ru







Американские промышленные магнаты /Фото:dzen.ru

Стиль old money /Фото:ru.pinterest.com

Такой стиль носят в основном состоятельные люди /Фото:ru.pinterest.com

Модель одежды Том Форд /Фото:emilia-spanish.ru

Модель одежды Гуччи /Фото:mykaleidoscope.ru

Жаклин Кеннеди /Фото:dressya.ru

Принцесса Диана /Фото:dzen.ru

В последние годы наблюдается увеличение интереса к элегантному и роскошному стилю, который исторически связан термином «old money». Дословно перевести это очень сложно, но само понятие «old money» обычно описывает людей , чьи семьи долгое время проживали в обеспеченных обстоятельствах и имеют устоявшиеся традиции, отличающиеся от новых богатых.История стиляуходит корнями в глубокое аристократическое прошлое. Этот стиль включает в себя изящные ткани, классические крои и нейтральные цвета, призванные подчеркнуть высокий статус и изысканность. Элегантные пальто, тщательно скроенные костюмы, качественные аксессуары и узнаваемый тонкий вкус стали символами этого стиля. Тут главное не сам бренд, а качество и удобство одежды. Чтобы она была не вычурная , а элегантная. Стиль отличается высоким качеством и классическими элементами, такими как твид, бархат, шерсть и шелк. Однако, если бренд, под которым пошивается одежда не на слуху, не значит, что он не дорогой.Упоминание стиля old money наводит на мысли о роскошных выходных на французской ривьере, летних ночах на Багамах и рождественских каникулах в швейцарских Альпах. Этот стиль, символизирующий образ жизни богемной элиты двадцатого века, снова становится популярным., промышленные магнаты и другие состоятельные люди, у которых было достаточно времени и ресурсов, чтобы следить за своим внешним видом. Они предпочитали дорогие и элегантные вещи, которые подчеркивали их статус и социальное положение.Такой огромный интерес к стилю old money можно объяснить желанием людей вернуться к классическим и элегантным образам, отмеченным изысканностью и стойкими ценностями. В современном мире наблюдается тенденция к возвращению к классическим и изысканным стандартам моды. Мода в целом циклична.Модные дизайнеры возвращаются к классическим элементам стиля old money, переосмысливая и адаптируя их для современной аудитории. На подиумах появляются длинные пальто с ярко выраженной линией плеч, широкие брюки с высокой посадкой, классические рубашки и аксессуары из высококачественных материалов. Этот новый виток в моде подчеркивает приверженность к классическим формам и роскоши, которые ранее ассоциировались с old money.Новый образ привлекает внимание не только модных индустрий, но и людей, жаждущих создать выразительный и изысканный образ. Данный стиль возвращается со своей историей, богатством и изысканностью, где каждая деталь, начиная с ткани и заканчивая аксессуарами, выражает преданность качеству и традиции.Одежда в стиле old money не претендует на молодежность и модные тенденции, она олицетворяет утонченность и универсальность, что делает её актуальным на протяжении долгих лет.Одежда в данном стиле может многое рассказать о человеке, который её носит. Она говорит о том, что эта личность уважает традиции, ценит качество и изысканность. Такой человек, скорее всего, обладает уверенностью и хорошим вкусом, и заботится о своем образе. Этот стиль подходит для тех, кто стремится создать визуально выразительный и образованный образ, который будет оставаться актуальным на протяжении долгих лет.Чтобы создать образ в стиле old money, нужно обратить внимание на некоторые марки одежды, которые отражают и разделяют идею элегантности и роскоши.– это американская марка одежды, основанная в 1818 году. Она известна своим фирменным стилем, который идеально подходит для old money. Эта марка была одеждой президентов, судей и знаменитостей на протяжении более 200 лет. Ассортимент Brooks Brothers включает в себя классические костюмы, плащи и много другое.– это марка, которая отлично подходит для людей, которые хотят выглядеть элегантно, открыто и стильно. Эта марка создает самые модные вещи, которые сочетают в себе элегантность и разнообразие. По словам самого дизайнера, его одежда могла бы нравиться искушенному ценителю элиты, ведь нашей одежде нужно быть дополнением к жизни, а не ее главное событие.– это американская марка, которую можно назвать «классикой» стиля Old Money. Ralph Lauren создает одежду высокого качества и с дизайном, ориентированным на элиту. Эта марка известна своими широкими костюмами и фирменными пиджаками, которые отлично подходят для деловых встреч и других важных мероприятий. итальянская марка, которая известна своим эксклюзивным дизайном и высоким качеством. Она была создана в 1921 году и с тех пор стала одной из самых популярных марок в мире. Одежда Gucci – это не просто стиль, но и показатель статусного положения. Эта марка известна своими стильными кожаными куртками и роскошными платьями.В общем, стиль old money в наши дни может быть параллелью экологической моды. Оба подхода акцентируют внимание на высококачественных вещах нейтральных оттенков, предназначенных для долговременного использования и прослуживающих долго. Эстетика стиля old money заключается не только в стремлении выглядеть богатым, но и в осознанных покупках и инвестициях в гардероб. Вещи, соответствующие стилю old money, созданы для длительного использования. Основное очарование этого вечного стиля заключается в возможности создать гардероб, который будет актуальным всегда, с вещами, которые никогда не устареют и не потеряют своей актуальности.Среди знаменитых личностей, чьи стили отражают или отражали old money, можно особо выделить нескольких.была членом одной из самых влиятельных семей в США и ее стиль отражал ее статус. Она всегда выглядела элегантно и утонченно, предпочитая классические наряды и акцентируя внимание на своей изысканной внешности. Ее образ всегда был безупречен и отражал ее высокое положение в обществе.Еще одной известной личностью, которая отражает такой стиль, является Карл Лагерфельд. Он был знаменитым дизайнером моды и всегда выглядел стильно и утонченно. Его любовь к классическим нарядам и акцент на качественные материалы отражал его принадлежность к высшему классу и его стремление поддерживать свой образ.была не только одним из самых любимых у общества членов королевской семьи, но и знаменитой фэшн иконой. Ее стиль был простым, элегантным и классическим. Она носила яркие цвета и принты, но всегда со вкусом и умеренностью . Стиль Принцессы Дианы подчеркивал ее женственность и утонченность, но при этом оставался приемлемым для королевской семьи. Она предпочитала носить длинные платья с высокой талией и юбки A-образного силуэта, которые были популярны в восьмидесятых. Принцесса Диана также была известна своими ювелирными украшениями – она любила носить большие серьги и ожерелья, которые дополняли ее образ.была одной из самых известных актрис своего времени, а ее стиль до сих пор является источником вдохновения для многих модных. Она была знаменита своими простыми, но элегантными нарядами, которые подчеркивали ее красоту и грацию. Она предпочитала носить одежду от известных дизайнеров, таких как Givenchy, и часто выбирала платья в стиле – Little Black Dress и с простым кроем. Образ всегда был аккуратным и элегантным, с минимумом драгоценностей и аксессуаров. Хотя ее стиль был простым, его элегантность и утонченность оставались впечатляющими.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: