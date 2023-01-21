Как правильно проводить посадку гороха

Горох выше забора — это не мечта, это реальность. Вырастить высокие кустики, которые дадут богатый урожай сладкого и сочного зеленого горошка, под силу каждому садоводу без каких-либо проблем. Весь секрет в правильной посадке.







Сделайте вдоль забора бороздку глубиной 4 см. Посадка вдоль забора идеально подходит для горошка, так как лианы будут иметь опору и смогу цепляться усиками за сетку.







На каждый погонный метр земли высыпьте горсть золы и щепотку карбамида. После внесения добавок пролейте бороздки раствором фитоспорина. Высаживайте семена по 3 штуки в одно место, так посадки будут более густыми. Для посадки рекомендуется использовать уже пророщенный горошек.

Для того чтобы быстро прорастить горох, просто залейте его водой на 6-12 часов.







Чтобы семена не закисли, несколько раз поменяйте воду. После набухания заверните горох во влажную ткань и оставьте до тех пор, пока не появятся ростки.







О том, как вырастить горох выше забора, смотрите на видео:



