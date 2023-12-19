15 симпатичных домиков, в существование которых трудно поверить

Симпатичные мобильные дома, в существование которых сложно поверить.
В последнее время небольшие мобильные дома набирают всё большей популярности. Особенно среди тех, кто не любит сидеть долго на одном месте, а предпочитает путешествовать по миру или же просто не имеет возможности обзавестись полноценным жильём. Эти современные домики в большинстве случаев напоминают жилище каких-то сказочных существ, в существование которых трудно поверить.
1. Плавучий дом
Плавучий домик на озере.
Этот компактный плавучий дом площадью в 240 квадратных футов - отличная возможность уединиться от всего мира в объятиях природы на тёплый период времени.
2. «Палаточный» двор
Ближе к природе.
Дом, в котором запросто может жить молодая семья с детьми. Или пожилая пара, которая устала от суетливого мегаполиса.
3. Домик на причале
Такой дом - идеальный вариант для тех. кто решил жить поближе к воде.
Дом на причале подойдёт всем тем, кто испытывает непомерную любовь к воде. Каждый раз, выходя на небольшой деревянный мостик, вы будете встречать рассветы и закаты, наслаждаясь чистейшим воздухом.
4. Зимняя сказка
Стеклянный дом.
Проект Escape Vista – сочетание стиля и комфорта. Находясь в таком домике, вас будет не покидать чувство волшебства, ведь наблюдать за тем, что происходит вокруг через огромные панорамные окна - настоящее эстетическое удовольствие.
5. Рай на колёсах
Мобильный дом на колёсах.
Благодаря этому дому, можно не задумываясь путешествовать по миру. Внутри есть все необходимые удобства и комфортабельные условия, а так же есть печь для пиццы. Так что, голодными никто не останется. Можно совмещать приятное с полезным. Зачастую такие передвижные дома используют для мини-бизнеса в виде кофейни, пиццерии или же булочной на колёсах.
6. Грибной купол
Сказочный домик, в котором живут люди, а не дивные существа.
Этот уютный, небольшой домик посреди леса – прекрасная возможность отдохнуть душой и телом. В нём будет комфортно не только детям, а и взрослым, решившим обосноваться в окружении природы.
7. Преобразованный гараж
Уютный и комфортабельный дом, переделанный из гаража.
Порой для того, чтобы соорудить собственное жильё достаточно гаража. Благодаря современным новинкам, возможностям и технологиям старое помещение с лёгкостью превращается в роскошный небольшой домик, в котором есть всё необходимое для полноценной жизни.
8. Сельский дом
Дом, выполненный в деревенском стиле.
Сельский дом – то место, где хочется отдохнуть не только телом, а и душой. В нём царит тепло, гармония, уют и самая настоящая домашняя атмосфера родом из детства.
9. «Кошкин» дом
Дом, который напоминает собой кошку.
Спортивный, обтекаемый и суровый внешний вид, как у дворовой кошки, так и притягивает взгляд проходящих мимо людей. Самое главное то, что внутри есть все необходимое от компактной спальни и ванной комнаты до оборудованной кухни.
10. Античные мотивы
Дом античных времён.
Согласитесь, глядя на этот дом, невольно теряешься в догадках, пытаясь понять – современная ли это модель, стилизованная под старину или всё-таки историческая постройка.
11. Крошечная гостиница
Компактная гостиница.
Пусть это и не пятизвёздочные хоромы, но эти милые, уютные домики способны разместить внутри себя до четырёх взрослых людей, которые не будут стеснять друг друга.
12. Дом на колёсах
Добро пожаловать в дом на колёсах.
Главным акцентом в дизайне данного дома служит яркая, зелёная дверь, которая одним только своим видом приглашает заглянуть вовнутрь и оценить вполне уютную, современную обстановку.
13. Деревянное бунгало
Просто и со вкусом.
Внешний и внутренний дизайн дома выполнен в светлой цветовой палитре. Такие тёплые цвета и оттенки визуально расширяют пространство, создавая особую атмосферу уюта и тепла.
14. Гостеприимный дом
Дом в виде вагона.
Этот дом, так похожий внешне на вагон на самом деле очень уютный и многофункциональный внутри. В нём есть всё необходимое для полноценной жизни в любое время года.
15. Финское озеро
Дом геометрической формы.
Дизайн этого дома заключается, прежде всего, в получении естественного освещения. Отсюда геометрическая форма и окна, благодаря которым большую часть времени проникает дневной свет.
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