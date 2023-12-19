15 симпатичных домиков, в существование которых трудно поверить

Симпатичные мобильные дома, в существование которых сложно поверить.

1. Плавучий дом

Плавучий домик на озере.

2. «Палаточный» двор

Ближе к природе.

3. Домик на причале

Такой дом - идеальный вариант для тех. кто решил жить поближе к воде.

4. Зимняя сказка

Стеклянный дом.

5. Рай на колёсах

Мобильный дом на колёсах.

6. Грибной купол

Сказочный домик, в котором живут люди, а не дивные существа.

7. Преобразованный гараж

Уютный и комфортабельный дом, переделанный из гаража.

8. Сельский дом

Дом, выполненный в деревенском стиле.

9. «Кошкин» дом

Дом, который напоминает собой кошку.

10. Античные мотивы

Дом античных времён.

11. Крошечная гостиница

Компактная гостиница.

12. Дом на колёсах

Добро пожаловать в дом на колёсах.

13. Деревянное бунгало

Просто и со вкусом.

14. Гостеприимный дом

Дом в виде вагона.

15. Финское озеро

Дом геометрической формы.