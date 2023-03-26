Воркаут для тебя и твоей собаки

У вас есть собака, страдающая переизбытком энергии и желание проводить больше времени на свежем воздухе вместе со своим четвероногим другом? Или вы просто хотите превратить занудную прогулку от ближайшего дерева до столба электропередач и обратно в полноценный тренинг? Тогда, почему бы не убить одним выстрелом двух зайцев: мы говорим не просто о совместных пробежках с утра пораньше, но о полноценной программе тренировок.



По заверениям специалистов, собаки любят учиться и пробовать все новое, так почему бы прямо сейчас не начать осваивать эту творческую программу из шести упражнений, позволяющую сделать из любого пса (и его хозяина) настоящего легкоатлета. Будьте терпеливы, как тогда, когда учили своего любимца новым командам, и вы оба гарантированно получите массу хороших впечатлений от вашего объединенного воркаута.









Планка + команда «сидеть»

Плавание

Водные гонки

Спринт на пределе возможного

Восхождение по лестнице

Бег с препятствиями