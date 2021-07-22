Неудобная правда о курении

Чушь табачья!

Ты куришь? Впрочем, неважно. Ты все равно на той либо на другой стороне баррикад. Ибо этот мир уже давно раздираем войной, в которой сражаются две армии — Табачного Листа и Чистого Воздуха.







Опасно ли курение для здоровья?

Самое смешное, что пока точно никто не смог ни стопроцентно подтвердить, что курить опасно, ни опровергнуть эту идею. Ни научно, ни статистически.



Достоверно известно, что у заядлых курильщиков уменьшается рабочий объем легких, при нагрузке пульс увеличивается сильнее, а одышка появляется быстрее, чем у некурящих. Точно, что у курильщиков усилен метаболизм, поэтому они хуже набирают вес и быстрее его теряют. Насколько же опасны для жизни эти изменения, судить пока не представляется возможным. Потому что, как только дело начинает касаться никотиновой зависимости, и у ученых, и у статистиков опускаются руки. Да, до 70% умирающих от рака легких — курильщики, либо бросившие курить. Но если взять основной возрастно-социально-половой срез таких умерших, то выясняется, что он так и так на 70% состоит из бывших или настоящих курильщиков.



Да, одышка при подъеме на пятый этаж — это нехорошо. Но зато курильщики на 15% быстрее решают задачи тестов на интеллектуальный коэффициент.

6 надежных способов снизить вред от курения