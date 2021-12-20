10 трюков с микроволновкой, которые упростят приготовление разных блюд

Микроволновая печь – это незаменимая вещь на любой кухне. Она является действительно многофункциональным помощником: и разморозит, и разогреет, и десерт какой-нибудь приготовит за считанные минуты.

Однако, как показывает практика, владельцы микроволновок не догадываются о том, на что могут быть способны эти представители бытовой техники. Предлагаем исправить это недоразумение и познакомиться со всеми возможностями микроволновых печей.

1. Сделать пышную пенку для кофе

Для приготовления пенки понадобится банка с крышкой, молоко и микроволновка.

Наверное, многие мечтали приготовить дома такой же вкусный и ароматный бодрящий напиток, как делают во всемирно известной сети кофеен Starbucks. Делимся с вами секретом: для этого вовсе не нужны особые таланты и дорогая кофемашина со множеством функций. Просто налейте в стеклянную банку небольшое количество молока, накройте ее крышкой, хорошенько взболтайте и отправьте в микроволновую печь на пол минуты. За это время из молока образуется пышная пена, которую просто нужно будет выложить при помощи ложки на заваренный кофе.

2. Почистить чеснок

Чтобы шелуха отстала от чеснока, его нужно положить в микроволновку на несколько секунд.

Наверное, все знают самый эффективный лайфхак, который помогает за считанные секунды почистить чеснок: нужно лишь положить несколько зубчиков в металлическую тарелку, накрыть еще одной, и хорошенько встряхнуть.

3. Приготовить картофельные чипсы

Однако, оказывается есть еще более простой способ избавиться от ненужной шелухи. И поможет нам, конечно же, микроволновка. Положите головку чеснока внутрь прибора, включите микроволновую печь на 15 секунд (мощность должна быть полной), и по истечению времени достаньте зубчики. Шелуха отстанет от них и вам останется лишь за считанные секунды снять ее.

Картофельные чипсы в микроволновке будут вкуснее со специями.

По нашей информации, картофельные чипсы появились благодаря особо придирчивому клиенту, который заказ в кафе жареную картошку, но был постоянно недоволен методом ее прожарки. По мнению гостя, она абсолютно не хрустела. Именно тогда повар решил нарезать картофель тонкими слайсами и зажарить его до такой степень, чтобы он очень-очень хрустел. Кто бы мог подумать, что спустя много лет эта еда станет безумно популярной и ее можно будет приготовить даже в микроволновке. Кстати об этом. Рецепт очень простой. Вам необходимо взять несколько картофелин, нарезать их на тонкие, слегка просвечивающиеся кусочки, и выложить на блюдо, предварительно застеленное пергаментом. Далее следует сбрызнуть слайсы маслом, добавить соли, специй и поставить в микроволновую печь на 180 секунд. По истечении времени достаньте блюдо, переверните картофель и поместите в микроволновку еще на три минуты.

4. Удалить кожицу на овощах и фруктах

Перед тем, как ставить вощи в микроволновку, сделайте на них надрез.

Для приготовления многих блюд необходимо снять кожицу с овощей либо фруктов. Одни хозяйки предпочитают осуществлять процедуру ножом либо специальной овощечисткой, другие – опускать фрукты в кипяток на несколько минут. Мы же предлагаем самый простой и эффективный способ решения данной проблемы. Возьмите овощ либо фрукт в руки, сделайте на нем надрез в виде креста и поставьте на 120 секунд в микроволновую печь. После того, как вы достанете его, кожура сама отстанет, без применения особых усилий с вашей стороны.

5. Простерилизовать банки

Стерилизация банок в микроволновке займет несколько минут.

Если вы являетесь фанатом домашней консервации, то этот лайфхак придется вам по душе. Вымойте банки, налейте в них по 2 столовые ложки воды и поставьте в микроволновую печь. Прибор следует включить на полную мощность, чтобы за 2 минуты вода смогла выпариться и емкости успели прокалиться. Как только банки станут полностью сухими, достаньте их из прибора.

6. Приготовить лодочки из лаваша

В лодочки из лаваша можно положить салаты или закуски.

Подавать закуски и салаты можно не только в специальных вафельных формочках, но и в лодочках, сделанных из лаваша. Так они смотрятся гораздо красивее и аппетитнее. Для их приготовления вам нужно будет вырезать кружочки из лаваша, поместить их в кружки, чтобы они приняли изогнутую форму, и поставить в микроволновку на несколько минут. Если хотите ускорить процесс, вместо обычного лаваша возьмите питы.

7. Сделать овощи на пару

Овощи нужно положить в специальную емкость и накрыть пищевой пленкой.

Если у вас нет мультиварки предлагаем вам альтернативный способ приготовления овощей на пару. Рецепт прост: желаемые овощи промойте под проточной водой, нарежьте на кусочки и положите в подходящую емкость (неметаллическую). Добавьте туда соль, перец, любимые приправы, небольшое количество воды, накройте посуду пищевой пленкой, которую можно использовать в микроволновке, и поставьте блюдо в печь на 15-20 минут. Чтобы овощи приготовились правильно и не пригорели, нужно использовать слабую мощность.

Мнение эксперта: Овощи, приготовленные в микроволновке, станут достойным дополнением диетического рациона, так как в процессе не используется масло. Плюс ко всему в них остаются все полезные витамины и микроэлементы, которые так необходимы организму.

8. Наполнить комнату приятным ароматом

Разогрейте в микроволновке блюдо с корицей, чтобы в квартире витал приятный аромат.

Если хотите нейтрализовать неприятные запахи в помещении или просто наполнить комнату удивительным ароматом, то воспользуйтесь следующим советом: возьмите небольшое блюдце, насыпьте в него немного корицы или ванили (можно использовать любые пряности), поставьте в микроволновую печь и включите таймер на 15 секунд. Когда установленное время закончится, в квартире будут витать потрясающие ароматы.

9. Растопить мёд

Если мед застыл, разогрейте его в микроволновке.

Если мед долго стоял в холодильнике или в погребе, то перед употреблением его нужно растопить. Для этого совсем не обязательно использовать горячую воду. Можно просто поставить продукт в микроволновку на 10-15 секунд. По истечении времени мед снова станет жидким. Главное правило, которое нужно соблюдать в процессе растапливания, – проследить, что банка была открыта, иначе ожидаемого эффекта не будет.

10. Очистить орехи

В микроволновке можно приготовить вкусные орехи в глазури.

Аналогично с чесноком можно почистить и орехи. Положите их в микроволновку на 15-20 секунд, после чего без проблем снимите с них шелуху. Также микроволновую печь можно использовать для приготовления невероятно вкусных орехов в глазури. Для этого смешайте их с сахаром, корицей и двумя ложками воды, а затем поставьте на несколько минут в микроволновку.

Источник