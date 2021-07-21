6 проверенных приемов, которые помогут быстро заснуть даже в стрессовой ситуации

Спать нужно хорошо и крепко. Вот только иногда заснуть совсем не так просто, как хотелось бы человеку. В большинстве случаев виновником этого является стресс. Поэтому для каждого не будет лишним знание хотя бы нескольких практик быстрого засыпания, в том числе и в стрессовой ситуации.
1. Режим сна
График полезная штука. /Фото: citol.ru.
Ученые и специалисты рекомендуют всегда ложиться спать и вставать в одно и то же время. Со временем организм привыкнет к такому распорядку. Это поможет не только легче засыпать, но и самостоятельно просыпаться без помощи таких вещей, как будильник. Ярким примером является воинская служба – солдаты имеют жесткий распорядок дня, в том числе сна, для необходимости поддерживать организм в правильном тонусе.
2. Визуализация
Умиротворяем сознание. /Фото: forexdengi.com.
Визуализация успокаивающих картин в своем мозгу может помочь предотвратить всплески активности тогда, когда они не нужны. Касается это в том числе и стрессовых ситуаций, когда сознание находится под давлением раздражающих факторов. Визуализация приятных картин поможет привести мозг и нервы в порядок и быстрее заснуть.
3. Лодка
Представляем себя в лодке и все. /Фото: photosight.ru.
Отдельный метод визуализации, который помогает многим людям в особенно тяжелых ситуациях. Если представить идеалистический пейзаж сложно, можно попытаться представить себя хотя бы в качающейся на волнах лодке. Скорее всего эффект «укачивания» поможет быстро и крепко заснуть.
4. Мышечная релаксация
Расслабляем все тело. /Фото: autotrening.su.
Весьма действенный метод, который способствует эффективному отдыху и быстрому засыпанию. Его суть в том, чтобы расслабить большинство мышц своего тела усилием мысли. Начинают обычно с головы. Сначала следует расслабить каждую мышцу лица, в том числе язык. Затем плечи и грудь, каждую руку по отдельности и так далее. Большинство адептов этого метода «отключается» даже не дойдя до пальцев рук.
5. Притвориться спящим
Неожиданно, но это поможет. /Фото: binokl.cc.
Потрясающий обман собственного организма, который действительно работает. Наверняка в детстве многие притворялись спящими, чтобы еще немного «поваляться» и неожиданно для себя вновь засыпали по-настоящему! Виной всему состояние покоя и правильное дыхание.
6. Холодное помещение
Перед сном комнату стоит проветрить. /Фото: medoboz.com.
Спать, конечно, нужно в теплом помещении. Однако если сон идет очень тяжело, не будет лишним как следует проветрить комнату перед укладыванием. Это кажется странным, однако холодный воздух действительно лучше способствует засыпанию, чем теплый. Дело в том, что из-за холодного воздуха температура кожи человека и его кровяное давление приближаются к значениям, которые устанавливаются в организме во время сна.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии