6 проверенных приемов, которые помогут быстро заснуть даже в стрессовой ситуации

1. Режим сна

График полезная штука. /Фото: citol.ru.

2. Визуализация

Умиротворяем сознание. /Фото: forexdengi.com.

3. Лодка

Представляем себя в лодке и все. /Фото: photosight.ru.

4. Мышечная релаксация

Расслабляем все тело. /Фото: autotrening.su.

5. Притвориться спящим

Неожиданно, но это поможет. /Фото: binokl.cc.

6. Холодное помещение

Перед сном комнату стоит проветрить. /Фото: medoboz.com.