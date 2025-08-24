Как озеленить квартиру

Если вам срочно нужно что-то поменять в жизни, вполне можно начать с измения интерьера. Только ничего не переклеивая, не выбрасывая и не перекрашивая, а просто добавив домашних растений. Сегодня квартиры все чаще превращаются в мини-оранжереи, а выражение urban jungle перестает быть метафорой.







Дом, утопающий в зелени, — не только красиво, но и полезно: цветы очищают воздух, улучшают настроение и создают уют, в котором хочется остаться.

Начните с простых и выносливых

Определите стороны света



Используйте подвесы, этажерки и стены





Не бойтесь воды и земли

Играйте с ароматами и текстурами

Как начать, если раньше вы отличались способностью довести до бесславного конца даже неприхотливый кактус? Дизайнер интерьеров Светлана Пашкова дала советы, которые помогут превратить дом в зеленый уголок.Путь в мир домашних джунглей лучше начинать с растений, которые не обидятся, если вы забудете их полить. «Среди таких: сансевиерия (она же „щучий хвост“), замиокулькас, хлорофитум, сциндапсус и фикус эластика. Они прощают многое и при этом быстро „обживают“ пространство. А еще эти растения не требуют особого ухода и хорошо адаптируются к разным условиям в квартире», — утверждает эксперт.Восточные и северные окна подойдут для тенелюбивых растений вроде папоротников, калатей или аглаонем. Южные и западные — для любителей солнца: кактусов, суккулентов, юкк и гераней. Если света не хватает, можно добавить фитолампу — и ваши новые зеленые друзья будут благодарны.Горшки не обязаны стоять на подоконнике. «Сегодня в тренде каскадные подвесы, макраме, металлические этажерки, растения на стеллажах и даже в пробирках на стене. Это экономит место и создает ощущение интересного и дорогого интерьера.Даже в небольшой квартире можно устроить ботаническую вертикаль, не загромождая пол», — советует дизайнер.Многие боятся грязи и беспорядка — и напрасно. Современные системы автополива, закрытые кашпо и гравий в поддоне делают уход простым и аккуратным. А если вы ленивый садовод, заведите мох, бамбук в воде или домашнюю гидропонику. А еще можно выбирать растения, которым достаточно полива раз в 10–14 дней — и, кстати сказать, не переживать, уезжая на дачу.Растения — это не только про листья. Добавьте ароматные варианты: мята, лаванда, розмарин. Сочетайте крупнолистные с пушистыми, сочные — с матовыми. Такое разнообразие делает интерьер глубже и объемнее, добавляя уют на уровне всех чувств.