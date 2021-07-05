5 безвредных сладких кушаний для пляжа, которые сделают отдых около моря ещё лучше

Скажете, что сладкое на пляже - вред для здоровья? А вот и нет. Далеко не все сладкие продукты являются устрашающе вредными. И вовсе не обязательно ограничиваться на пляже только питьевой водой. Материал расскажет о сладких кушаньях, которые станут идеальными десертами на жарком пляже перед очередным купанием.
1. Мороженое сорбет
Сорбет - мороженое для веганов.
Сорбет - полностью натуральный замороженный десерт, приготовленный из фруктового сока или пюре. В настоящее время он популярен как десерт для вегетарианцев и веганов. Полностью замороженный сорбет из фруктового сока подаётся как и мороженое, в креманках, на развес.
Интересный факт. Сорбет улучшает переваривание пищи и рекомендуется в тех случаях, если ранее в течение дня вы позволили себе тяжелую пищу вроде пиццы или гамбургера.
2. Сокосодержащий фруктовый лёд
Охлаждающий полезный десерт.
Европейские ученые доказали, что свежевыжатые соки - даже в замороженном виде! - полезнее самих фруктов. Чистка сосудов, тонизирующий эффект и комплекс витаминов помогает сохранить здоровье и молодость. Замороженные фруктовые соки, превращенные во фруктовый лед, являются самодостаточным десертом, кроме того, они помогают охладить организм в жару.
3. Очень жирное мороженое
Для лакомства на пляже ищите мороженое с максимальным содержанием жиров. / Фото: gastronom.ru
Для лакомства на пляже подыщите в магазине мороженое с максимальной жирностью. Почему? Здесь простая арифметика: чем выше содержание жиров в мороженом, например, в пломбире на сливках, тем меньше намеренно добавленного сахара оно содержит. А это значит, что на жаре вам не станет плохо из-за того, что по вашим сосудам будет нанесён мощный сахарный удар.
4. Чурчхела
Чурчхела - утонченное лакомство жарких стран.
В состав натуральной чурчхелы входят быть орехи (грецкие, фундук, миндаль), натуральный фруктовый сок (чаще всего - виноградный, гранатовый, яблочный) и мука (пшеничная или кукурузная). Допускается наличие лимонной кислоты, а вот сахара настоящая чурчхела никогда не содержит. Чурчхела - сытный перекус, дающий приток энергии на долгое время, поэтому может служить идеальным лакомством на пляже. Если кушать одну порцию чурчхелы, деля ее на кусочки, на протяжении всей пляжной части дня, то по калориям выйдет совсем немного, а кушать хотеться совсем не будет.
5. Пастила из натурального фруктового сока
Невредная сладость.
Пастила из натурального фруктового сока - невероятно вкусное сладкое лакомство, которое подходят в том числе для вегетарианцев и веганов. Пюре того или иного фрукта сначала выпаривают, затем выливают на промасленный пергамент, расстеленный по противню. После сушат до трехкратного уменьшения толщины. Когда десерт перестает прилипать, его нарезают лентами и сворачивают в узкие рулетики при помощи экологически безопасной пищевой пленки.
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