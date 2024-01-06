Кто носит солнцезащитные очки, когда нет солнца: 6 пунктов «психоанализа» (не)летнего аксессуара

Солнцезащитные очки нужны не только отдыхающим на пляже.
Поздний осенний вечер. Салон автобуса. Пассажир в солнцезащитных очках и его спутница с аналогичным аксессуаром, но выполняющим роль обруча для волос. Конечно, этот пример «современной уличной моды» не дотягивает до эпатажного, но всё-таки вызывает недоумение: зачем? Кто и почему носит солнцезащитные очки, когда солнца нет и не предвидится? О 6 главных психологических причинах использования данного аксессуара и пойдёт речь в данном материале.
1. Быть похожим на…
Франсис Пикабиа был уверен: большинство людей склонно «обезьянничать».
Авангардист Франсис Пикабиа однажды шокировал почтенную публику, представив на выставке картину «Natures mortes». На ней была изображена обезьяна, окружённая надписями: «Портрет Сезанна», «Портрет Ренуара»… Художник прозрачно намекнул: все люди обожают подражать кому-то или чему-то, попросту говоря – «обезьянничать». Действительно, для ряда покупателей выбор модели солнечных очков определяется не практичностью аксессуара, а тем, что «такие же» носит кумир.
«Мам, я ведь теперь точь-в-точь как Джон Леннон?»
С детства страдавший близорукостью Джон Леннон долгое время избегал ношения очков, пока не нашёл «своё» – модель «тишейды». Очки с круглыми линзами небольшого диаметра вскоре стали неотъемлемой частью имиджа участника «Битлз» и успешно распродавались благодаря фанатам, стремящимся подражать звезде рок-н-ролла. До сих пор можно встретить альтернативное название модели – «ленноны».
Жан Рено VS Григорий Лепс: интересно, кто кому подражает?..
Впрочем, «портфолио» тишейдов не ограничивается «битлом»: поклонники Элтона Джона, Жана Рено в образе киллера Леона, а также Григория Лепса делают данную модель одной из самых продаваемых на рынке солнцезащитных аксессуаров.
Том Круз в роли «лучшего стрелка» нечаянно сделал очки-«авиаторы» самой продаваемой моделью.
Солнцезащитные «авиаторы» – ещё один пример, когда коммерческий успех модели обеспечили поклонники. Так, после фильма «Лучший стрелок» (1986) с Томом Крузом в роли лётчика-профи у бренда Ray-Ban продажи «авиаторов» – очков с линзами-каплями, повторяющими анатомическую форму глазницы, – увеличились на 40%.
2. Скрыть эмоции от преступника
Солнцезащитные очки помогают сотрудникам полиции в случае экстренной ситуации не выдать эмоции.
Солнцезащитные очки являются частью экипировки не только солдат, отправленных в горячие точки на юг, но и, например, американских и испанских полицейских. Даже если они несут службу в тёмное время суток. Сотрудники полиции, находясь при исполнении, не должны обнаруживать перед нарушителями эмоции: замешательство, страх, неуверенность.
Достаточно закрыть нижнюю часть лица, чтобы по глазам понять, кто улыбается по-настоящему…
Выражение глаз невозможно контролировать. В качестве примера – рекламные фото, на которых лица актёров расплываются в широкой улыбке. Глядя на «срежиссированный» кадр, мы подсознательно ощущаем фальшь именно потому, что улыбка есть, а вот глаза «не улыбаются». Так же и в случае с полицейскими: глаза неизбежно выдают эмоции даже у тех, кто безупречно контролирует мимику, и лишь солнцезащитные очки способны скрыть естественные проявления чувств.
3. Быть «альфа-самцом». Или казаться…
Надел солнцезащитные очки – и сразу «альфа».
Если полицейским по должности положено скрывать эмоции, то некоторые мужчины, никак не связанные с охраной правопорядка, надевают солнцезащитные очки даже в пасмурную погоду или поздним вечером, чтобы выглядеть «бруталами». Впрочем, абсурдное убеждение «надел тёмные очки = стал альфа-самцом» возникло не на пустом месте и имеет две вполне логичные причины.
Благодаря кино солнечные очки стали перманентным атрибутом «суперменов».
1) Неотъемлемой частью образов «супергероев», «спецагентов», «людей из будущего» и т. п. являются очки с затемнёнными стёклами. У зрительниц 1980-х, например, сердце останавливалось, когда лейтенант «Кобра» (а был ли фильм, где Сильвестр Сталлоне ни разу не надевал очки?!) увозил даму сердца на мотоцикле, предварительно искоренив преступность…
Стать супергероем без особых усилий: просто добавь очки...
Непобедимые, загадочные, покоряющие женские сердца – на таких киногероев хотят быть похожими мужчины. Воспитать в себе бесстрашие, выработать кодекс чести, поддерживать тело в идеальной форме? Да ну, лень. Тем более, что можно превратиться в брутального персонажа (зачастую лишь в собственных глазах) просто надев такие же очки.
«Пусть мне плохо видно, но я такой ЗАГАДОЧНЫЙ…»
2) То, что спрятано, расценивается нашим мозгом как загадка, требующая решения. Женщина не видит за затемнёнными линзами выражения глаз мужчины и, стремясь «разгадать» его, сама «дорисовывает» желаемое. В народе говорят: «Молчи – сойдёшь за умного». С солнцезащитными очками – та же история: часто и интриговать-то нечем, и интеллектуальный багаж невелик, а скрытую за очками пустоту есть шанс выдать за значимость.
Не все кинорежиссёры создают образы «бруталов» всерьёз...
К счастью, штамп «солнцезащитные очки – аксессуар настоящих бруталов» не высмеял разве что ленивый. Например, у Квентина Тарантино (редакция Novate.ru рекомендует его киноработы ценителям здорового постмодернистского юмора) или у дуэта Вачовски (в «Матрице») ни один крутой парень не позволит себе выйти на люди без тёмных очков.
4. Чувствовать себя защищённым
Даже публичные персоны не готовы жертвовать личным пространством 24/7.
Не все надевают солнцезащитные очки для эффекта «крутизны». Некоторым действительно необходимо спрятаться от слишком назойливого внимания, «поставить энергетическую защиту». В первую очередь это публичные персоны, личное пространство которых нарушают навязчивые поклонники и фотографы. Даже привыкшие раздавать автографы селебрити не готовы превращать любой выход из дома в выход на сцену, но, к сожалению, людям, увидевшим «звезду», часто недостаёт воспитания и врождённого такта.
Причины спрятать глаза за тёмными очками могут быть разные...
Но даже у обычного человека бывают ситуации, когда пригодятся затемнённые линзы: нежелание демонстрировать заплаканные глаза, следы бессонницы или травму. Увы, на постсоветском пространстве надетые не по прямому назначению (пусть и по веской причине) солнцезащитные очки до сих пор считаются «выпендрёжем»: «Бланш под глазом? Не стесняйся, тут все свои!»
5. Побыть «другим человеком»
Тёмные стёкла, подобно маске, помогают избавиться от комплексов и даже стать другим человеком...
Психологи отмечают, что солнцезащитные очки на уровне подсознания могут восприниматься обладателем не просто как защита, а как маска, позволяющая остаться неузнанным и, следовательно, примерить на себя любую социальную роль. Не случайно даже робкие и неуверенные в себе люди, «спрятавшись» за тёмными стёклами, расправляют плечи в прямом и переносном смысле, а иногда меняют до неузнаваемости привычный стиль поведения.
6. Продемонстрировать состоятельность
Несмотря на «ширпотребность» и невысокую цену, очки от солнца в сознании некоторых почему-то ассоциируются с богатством и достатком. Возможно, дело в смежности понятий «состоятельности» и «брутальности» (подробнее о связи затемнённых линз и «крутизны» шла речь в пункте 3 данного материала на Novate.ru).
Очки зимой = богатая женщина?..
А если речь о представительницах прекрасного пола, которые поздним осенним или зимним вечером сквозь тёмные очки надменно взирают на окружающих с сиденья автобуса или маршрутки? Эталоном для таких «модниц», по всей видимости, являются образы светских львиц, отдыхающих на горнолыжных курортах. Яркое солнце и ослепительно белый снег делают уместным сочетание зимней одежды и солнцезащитных очков, например, в Куршевеле. А некоторым дамам из глубинки, шагающим в пасмурный день по грязным сугробам, тоже ведь хочется почувствовать себя богатыми и беззаботными…
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