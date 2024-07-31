Лихие 1990-е: фотосет о жизни в государстве, которого не стало

Перекресток в Подмосковье. Россия, 1991 год.

1. Танец на столе

Дочь Леонида Брежнева Галина танцует на столе во время одного из праздников у себя дома. СССР , начало 1990-х годов.

2. В далеком селе

В отдаленном селе Глазово. СССР, Май, 1990 год.

3. Перекресток в Подмосковье

Российский перекресток в Подмосковье. Россия, 1991 год.

4. Отдых на реке

Молодые люди, отдыхающие на реке. СССР, 1990 годы.

5. Праздник в столице

Молодые люди отмечают 850-летие Москвы. Россия, 1997 год.

6. Модель на съемках

Модель позирует на Страстном бульваре. Россия, 1991 год.

7. Купола церкви

Вид на Верхоспасский собор в Московском Кремле. Россия, 1995 год.

8. Работающий за станком заключенный

Работающий за станком заключенный в колонии во Владимире. СССР, 1990 год.

9. Хранитель курантов Кремля

Хранитель курантов Кремля, выглядывающий из Спасской башни .

10. Снегопад в Москве

Люди на улице во время снегопада. Россия, 1994 год.

11. Выступление синхронисток

Лучший дуэт пловчих-синхронисток. Россия , 1994 год.

12. Советские космонавты

Советские космонавты Петр Климук и Алексей Леонов. СССР, начало 1990-х годов.

13. Московский регулировщик

Московский регулировщик в плохую погоду. Россия, 1994 год.

14. Нехватка продуктов

Пожилые женщины в Грозном во время Второй чеченской войны. Россия, 1999 год.

15. Артиллерийская подготовка

Артиллерийская подготовка российских войск. Россия , 1999 год.