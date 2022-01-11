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Ретро коллекция женского трикотажа из модных журналов 1970-х


Женская вязаная одежда 1970-х годов.

Женская вязаная одежда 1970-х годов.

Трикотаж давно завоевал популярность у модниц. Трикотажная одежда просто незаменима в холодное время года, да и летом модницы не откажутся пощеголять в стильной одежде из трикотажа. В этом обзоре – коллекция трикотажной одежды, которая была модной в 70-х домах прошлого века. Стоит сказать, что многие модели одежды могут понравиться и современным модницам.

1. Нарядный белый


Ажурные вязаные платья-мини с яркими вставками.

Ажурные вязаные платья-мини с яркими вставками.

 

2. Этнические мотивы


Ярко оформленные короткие топы для лета.

Ярко оформленные короткие топы для лета.

 

3. Яркие зигзаги


Вязаные комплекты были сверхпопулярными в середине 1970-х годов.

Вязаные комплекты были сверхпопулярными в середине 1970-х годов.

 

4. Элегантные араны


Стильное платье-мини с коротким рукавом.

Стильное платье-мини с коротким рукавом.

 

5. Свободный свитер


Для любительниц комфортной одежды.

Для любительниц комфортной одежды.

 

6. Плавные переходы


Оригинальный комплект-тройка для прохладной погоды.

Оригинальный комплект-тройка для прохладной погоды.

 

7. Модные оттенки


Женственные вязаные платья, которые визуально подчеркивают талию.

Женственные вязаные платья, которые визуально подчеркивают талию.

 

8. Разнообразие стилей


Вязаный свитер с поясом – привычный стиль 1970-х годов.

Вязаный свитер с поясом – привычный стиль 1970-х годов.

 

9. Яркие полоски


Вязаные молодежные свитера под горло с разноцветными полосками.

Вязаные молодежные свитера под горло с разноцветными полосками.

 

10. Богатый декор


Ажурное пончо с большими золотыми пуговицами.

Ажурное пончо с большими золотыми пуговицами.

 

11. Теплая одежда для осени


Вязаный кардиган с поясом – самая модная вещь в гардеробе женщины 1970-х годов.

Вязаный кардиган с поясом – самая модная вещь в гардеробе женщины 1970-х годов.

 

12. Милые жилетки


Жилеты в 1970-х годах были очень популярны – не зависимо от цвета, формы и длины.

Жилеты в 1970-х годах были очень популярны – не зависимо от цвета, формы и длины.

 

13. Крупная вязка


 

 
Комплект из толстой пряжи для холодного времени года.

Комплект из толстой пряжи для холодного времени года.

 

14. Яркая деталь для образа


Ажурный удлиненный жилет, связанный крючком.

Ажурный удлиненный жилет, связанный крючком.

 

15. Весеннее пальто


Вязаные наряды в 1970-х годах часто дополнялись широкополой шляпкой.

Вязаные наряды в 1970-х годах часто дополнялись широкополой шляпкой.

 

16. Летние мотивы


Стильные платья для теплых дней.

Стильные платья для теплых дней.

 

17. Женственный образ


Эффектное вязаное платье-мини с расклешенным рукавом.

Эффектное вязаное платье-мини с расклешенным рукавом.

 

18. Красное и белое


Трикотажное весеннее платье с контрастными полосками.

Трикотажное весеннее платье с контрастными полосками.

 

19. Ажурная романтика


Легкое нежно-голубое летнее платье с ажурной талией.

Легкое нежно-голубое летнее платье с ажурной талией.

 

20. Два цвета


Вязаный женский кардиган на молнии для повседневного образа.

Вязаный женский кардиган на молнии для повседневного образа.

 

21. Стильная зима


Удлиненный свитер с узорами-косами и элегантный поясом.

Удлиненный свитер с узорами-косами и элегантный поясом.

 

22. Насыщенный цвет


Легкий свитер с узором из ромбов прекрасно сочетается с короткой юбкой.

Легкий свитер с узором из ромбов прекрасно сочетается с короткой юбкой.

 

23. Цвет горчицы


В 1970-х годах считалось модным делать акцент на талии с помощью пояса даже на вязаной одежде.

В 1970-х годах считалось модным делать акцент на талии с помощью пояса даже на вязаной одежде.

 

24. Удобно и стильно


Вязаные вещи считались модной и комфортной одеждой.

Вязаные вещи считались модной и комфортной одеждой.

 

25. Идеальная пара


В 1970-х годах водолазки очень часто носили именно с вязаными жилетами.

В 1970-х годах водолазки очень часто носили именно с вязаными жилетами.

 

26. Расстановка акцентов


Талия короткого вязаного платья выделена с помощью узора из мелких косичек.

Талия короткого вязаного платья выделена с помощью узора из мелких косичек.

 

27. Дело в шляпе


Яркие аксессуары успешно дополняют однотонный вязаный костюм с накладными карманами на пиджаке.

Яркие аксессуары успешно дополняют однотонный вязаный костюм с накладными карманами на пиджаке.

 

28. Оттенки зеленого


Свитер и шапочка в полоску с повторяющимся геометрическим узором.

Свитер и шапочка в полоску с повторяющимся геометрическим узором.

 

29. Нежный образ


Прекрасный наряд для романтической встречи.

Прекрасный наряд для романтической встречи.

 

30. Геометрические узоры


Яркие комплекты для солнечного настроения.

Яркие комплекты для солнечного настроения.

 

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Ретро коллекция женского трикотажа из модных журналов 1970-х

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Ретро коллекция женского трикотажа из модных журналов 1970-хПодписаться на мой Instagram
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