Ретро коллекция женского трикотажа из модных журналов 1970-х

Женская вязаная одежда 1970-х годов.
Трикотаж давно завоевал популярность у модниц. Трикотажная одежда просто незаменима в холодное время года, да и летом модницы не откажутся пощеголять в стильной одежде из трикотажа. В этом обзоре – коллекция трикотажной одежды, которая была модной в 70-х домах прошлого века. Стоит сказать, что многие модели одежды могут понравиться и современным модницам.
1. Нарядный белый
Ажурные вязаные платья-мини с яркими вставками.
2. Этнические мотивы
Ярко оформленные короткие топы для лета.
3. Яркие зигзаги
Вязаные комплекты были сверхпопулярными в середине 1970-х годов.
4. Элегантные араны
Стильное платье-мини с коротким рукавом.
5. Свободный свитер
Для любительниц комфортной одежды.
6. Плавные переходы
Оригинальный комплект-тройка для прохладной погоды.
7. Модные оттенки
Женственные вязаные платья, которые визуально подчеркивают талию.
8. Разнообразие стилей
Вязаный свитер с поясом – привычный стиль 1970-х годов.
9. Яркие полоски
Вязаные молодежные свитера под горло с разноцветными полосками.
10. Богатый декор
Ажурное пончо с большими золотыми пуговицами.
11. Теплая одежда для осени
Вязаный кардиган с поясом – самая модная вещь в гардеробе женщины 1970-х годов.
12. Милые жилетки
Жилеты в 1970-х годах были очень популярны – не зависимо от цвета, формы и длины.
13. Крупная вязка
Комплект из толстой пряжи для холодного времени года.
14. Яркая деталь для образа
Ажурный удлиненный жилет, связанный крючком.
15. Весеннее пальто
Вязаные наряды в 1970-х годах часто дополнялись широкополой шляпкой.
16. Летние мотивы
Стильные платья для теплых дней.
17. Женственный образ
Эффектное вязаное платье-мини с расклешенным рукавом.
18. Красное и белое
Трикотажное весеннее платье с контрастными полосками.
19. Ажурная романтика
Легкое нежно-голубое летнее платье с ажурной талией.
20. Два цвета
Вязаный женский кардиган на молнии для повседневного образа.
21. Стильная зима
Удлиненный свитер с узорами-косами и элегантный поясом.
22. Насыщенный цвет
Легкий свитер с узором из ромбов прекрасно сочетается с короткой юбкой.
23. Цвет горчицы
В 1970-х годах считалось модным делать акцент на талии с помощью пояса даже на вязаной одежде.
24. Удобно и стильно
Вязаные вещи считались модной и комфортной одеждой.
25. Идеальная пара
В 1970-х годах водолазки очень часто носили именно с вязаными жилетами.
26. Расстановка акцентов
Талия короткого вязаного платья выделена с помощью узора из мелких косичек.
27. Дело в шляпе
Яркие аксессуары успешно дополняют однотонный вязаный костюм с накладными карманами на пиджаке.
28. Оттенки зеленого
Свитер и шапочка в полоску с повторяющимся геометрическим узором.
29. Нежный образ
Прекрасный наряд для романтической встречи.
30. Геометрические узоры
Яркие комплекты для солнечного настроения.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии