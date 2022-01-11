Ретро коллекция женского трикотажа из модных журналов 1970-х

Женская вязаная одежда 1970-х годов.

1. Нарядный белый

Ажурные вязаные платья-мини с яркими вставками.

2. Этнические мотивы

Ярко оформленные короткие топы для лета.

3. Яркие зигзаги

Вязаные комплекты были сверхпопулярными в середине 1970-х годов.

4. Элегантные араны

Стильное платье-мини с коротким рукавом.

5. Свободный свитер

Для любительниц комфортной одежды.

6. Плавные переходы

Оригинальный комплект- тройка для прохладной погоды.

7. Модные оттенки

Женственные вязаные платья, которые визуально подчеркивают талию.

8. Разнообразие стилей

Вязаный свитер с поясом – привычный стиль 1970-х годов.

9. Яркие полоски

Вязаные молодежные свитера под горло с разноцветными полосками.

10. Богатый декор

Ажурное пончо с большими золотыми пуговицами.

11. Теплая одежда для осени

Вязаный кардиган с поясом – самая модная вещь в гардеробе женщины 1970-х годов.

12. Милые жилетки

Жилеты в 1970-х годах были очень популярны – не зависимо от цвета, формы и длины.

13. Крупная вязка

Комплект из толстой пряжи для холодного времени года.

14. Яркая деталь для образа

Ажурный удлиненный жилет, связанный крючком.

15. Весеннее пальто

Вязаные наряды в 1970-х годах часто дополнялись широкополой шляпкой.

16. Летние мотивы

Стильные платья для теплых дней.

17. Женственный образ

Эффектное вязаное платье-мини с расклешенным рукавом.

18. Красное и белое

Трикотажное весеннее платье с контрастными полосками.

19. Ажурная романтика

Легкое нежно-голубое летнее платье с ажурной талией.

20. Два цвета

Вязаный женский кардиган на молнии для повседневного образа.

21. Стильная зима

Удлиненный свитер с узорами-косами и элегантный поясом.

22. Насыщенный цвет

Легкий свитер с узором из ромбов прекрасно сочетается с короткой юбкой.

23. Цвет горчицы

В 1970-х годах считалось модным делать акцент на талии с помощью пояса даже на вязаной одежде.

24. Удобно и стильно

Вязаные вещи считались модной и комфортной одеждой.

25. Идеальная пара

В 1970-х годах водолазки очень часто носили именно с вязаными жилетами.

26. Расстановка акцентов

Талия короткого вязаного платья выделена с помощью узора из мелких косичек.

27. Дело в шляпе

Яркие аксессуары успешно дополняют однотонный вязаный костюм с накладными карманами на пиджаке .

28. Оттенки зеленого

Свитер и шапочка в полоску с повторяющимся геометрическим узором.

29. Нежный образ

Прекрасный наряд для романтической встречи.

30. Геометрические узоры

Яркие комплекты для солнечного настроения.