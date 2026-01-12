21 вкусное блюдо, которое действительно едят веганы

На самом деле быть веганом не так уж и трудно – ведь можно есть столько вкусностей! Не верите? Читайте пост, и вы узнаете, что это чистая правда!
Быть веганом – это хорошо для животных и для планеты в целом. Добавить веганских блюд в свою жизнь никогда не поздно.
А ещё в веганской диете полно овощей – а овощи очень полезны!
И всё равно быть веганом нелегко. Потому что СЫР.
Салат – это просто НЕ чизбургер, и всё тут.
В этом посте некоторые веганы поделились тем, что они едят каждый день. Спойлер: ВЕГАНСКАЯ ПИЦЦА СУЩЕСТВУЕТ.
Блогеры, студенты, домохозяйки, диетологи и даже бывшие спортивные врачи – все они могут быть веганами, и всем им надо что-то есть! И сейчас вы узнаете, что именно.
1. Веганские «макароны с сыром»
Соус в них сделан из чеддера Violife, домашнего молока из кешью, кокосового масла, гималайской соли и молотого чёрного перца. Не хуже обычных!
2. «Орео»
Всемирно известное печенье «Орео» вполне подходит для веганов. Особенно с соусом шрирача!
3. Тосты с томатами и базиликом
Если добавить к уже перечисленным в названии рецепта оливковое масло, соль и перец – получится идеальная веганская закуска. Ничего лишнего!
4. Летние роллы
Роллы позволяют наполнить их чем угодно – тофу, перцами, рисовой лапшой, сладким картофелем или морковью. И их легко взять с собой!
5. Сливочная паста с цуккини
Веганские рецепты пасты вкусные, подходят для детей, а ещё их можно готовить супербыстро.
6. Веганское соте
Веганское соте хорошо подходит для того, чтобы начать знакомиться с блюдами веганской кухни. И именно в таких блюдах обычно используются незаменимые для веганов источники белка – бобовые!
7. Веганская пицца «Пять сыров»
Да, эта пицца действительно содержит безмолочные версии моцареллы, голубого сыра, красного чеддера и всех остальных сыров.
8. Тофу в терияки с авокадо
Много белка и порция «хороших» жиров – всё это зарядит вас энергией надолго.
9. Буррито
Фасоль, рис, овощи и гуакамоле покрывают все потребности в питательных веществах и витаминах, рассчитанные на один приём пищи. А из замороженных продуктов это блюдо делается примерно за 10 минут.
10. Овощи стир-фрай
Это сытное блюдо готовится из овощей, проростков, тофу, терияки и рисовой лапши. Быстро, вкусно, подходит для детей!
11. Вегетарианский суп с клёцками
Супердешёвый суп из клёцок, моркови, петрушки и чеснока, который можно сделать почти в любой момент времени – у всех есть дома ингредиенты для этого супа!
12. Арахисовое масло
Веганский образ жизни – отличное оправдание для того, чтобы есть арахисовое масло прямо из банки!
13. Каша с фруктами и корицей
Фрукты здесь – это манго, апельсин и сушёные ягоды годжи. Заряжает на весь день!
14. Салат с тофу и соусом сатэй
Очень простой летний салат, который делается невероятно вкусным с тофу и которому завидуют мясоеды.
15. Вафли из гречневой муки
Отличный вариант безглютеновой мультизерновой выпечки! В том числе – для детей.
16. Омлет из тофу
Особенно он хорош с грибами, шпинатом и красным перцем.
17. Брюссельская капуста
Одно из интересных сочетаний с брюссельской капустой получается, если добавить к ней орехи или сладости.
18. Домашняя пицца с чесночными чипсами
От веганского фастфуда остаётся двойственное ощущение: с одной стороны, это вроде как вредная еда, с другой – на самом деле он полезен!
19. Карри из шпината и нута
Ещё одно быстрое и питательное блюдо, которое можно рассматривать как источник белка и клетчатки.
20. Пицца с инжиром и гранатовыми зёрнами
Придайте веганской пицце «сладкий» оттенок!
21. Жареная капуста романеско
В этом простом и не требующем особого внимания в приготовлении блюде скрывается целая палитра вкусов!
