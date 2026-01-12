21 вкусное блюдо, которое действительно едят веганы

На самом деле быть веганом не так уж и трудно – ведь можно есть столько вкусностей! Не верите? Читайте пост, и вы узнаете, что это чистая правда!







Быть веганом – это хорошо для животных и для планеты в целом. Добавить веганских блюд в свою жизнь никогда не поздно.



А ещё в веганской диете полно овощей – а овощи очень полезны!

1. Веганские «макароны с сыром»

2. «Орео»

3. Тосты с томатами и базиликом

4. Летние роллы

5. Сливочная паста с цуккини

6. Веганское соте

7. Веганская пицца «Пять сыров»

8. Тофу в терияки с авокадо

9. Буррито

10. Овощи стир-фрай

11. Вегетарианский суп с клёцками

12. Арахисовое масло

13. Каша с фруктами и корицей

14. Салат с тофу и соусом сатэй

15. Вафли из гречневой муки

16. Омлет из тофу

17. Брюссельская капуста

18. Домашняя пицца с чесночными чипсами

19. Карри из шпината и нута

20. Пицца с инжиром и гранатовыми зёрнами