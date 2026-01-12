С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 591 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВАРЯГ РУС
    А шоб не был таким довольным.Для чего сыпать л...
  • Evgeni Velesik
    Деньги были на обед в столовых СССР у каждого! Электричество стоило 2 копейки килловат! Проезд в общественном транспо...Почему в хрущёвка...
  • андрей картаев
    Так и тянет написать все, болезни от нервов только сифилис от удовольствия ,это можно сказать вывод этой статьи.Вещи в доме, кото...

21 вкусное блюдо, которое действительно едят веганы

На самом деле быть веганом не так уж и трудно – ведь можно есть столько вкусностей! Не верите? Читайте пост, и вы узнаете, что это чистая правда!

21 вкусное блюдо, которое действительно едят веганы

Быть веганом – это хорошо для животных и для планеты в целом. Добавить веганских блюд в свою жизнь никогда не поздно.

А ещё в веганской диете полно овощей – а овощи очень полезны!



21 вкусное блюдо, которое действительно едят веганы

И всё равно быть веганом нелегко. Потому что СЫР.

Салат – это просто НЕ чизбургер, и всё тут.

21 вкусное блюдо, которое действительно едят веганы

В этом посте некоторые веганы поделились тем, что они едят каждый день. Спойлер: ВЕГАНСКАЯ ПИЦЦА СУЩЕСТВУЕТ.

Блогеры, студенты, домохозяйки, диетологи и даже бывшие спортивные врачи – все они могут быть веганами, и всем им надо что-то есть! И сейчас вы узнаете, что именно.

21 вкусное блюдо, которое действительно едят веганы

1. Веганские «макароны с сыром»


Соус в них сделан из чеддера Violife, домашнего молока из кешью, кокосового масла, гималайской соли и молотого чёрного перца. Не хуже обычных!

21 вкусное блюдо, которое действительно едят веганы

2. «Орео»


21 вкусное блюдо, которое действительно едят веганы

Всемирно известное печенье «Орео» вполне подходит для веганов. Особенно с соусом шрирача!

3. Тосты с томатами и базиликом


21 вкусное блюдо, которое действительно едят веганы

Если добавить к уже перечисленным в названии рецепта оливковое масло, соль и перец – получится идеальная веганская закуска. Ничего лишнего!

4. Летние роллы


21 вкусное блюдо, которое действительно едят веганы

Роллы позволяют наполнить их чем угодно – тофу, перцами, рисовой лапшой, сладким картофелем или морковью. И их легко взять с собой!

5. Сливочная паста с цуккини


Веганские рецепты пасты вкусные, подходят для детей, а ещё их можно готовить супербыстро.

21 вкусное блюдо, которое действительно едят веганы

6. Веганское соте


21 вкусное блюдо, которое действительно едят веганы

Веганское соте хорошо подходит для того, чтобы начать знакомиться с блюдами веганской кухни. И именно в таких блюдах обычно используются незаменимые для веганов источники белка – бобовые!

7. Веганская пицца «Пять сыров»


21 вкусное блюдо, которое действительно едят веганы

Да, эта пицца действительно содержит безмолочные версии моцареллы, голубого сыра, красного чеддера и всех остальных сыров.
И при этом она действительно вкусна!

8. Тофу в терияки с авокадо


Много белка и порция «хороших» жиров – всё это зарядит вас энергией надолго.

21 вкусное блюдо, которое действительно едят веганы

9. Буррито


Фасоль, рис, овощи и гуакамоле покрывают все потребности в питательных веществах и витаминах, рассчитанные на один приём пищи. А из замороженных продуктов это блюдо делается примерно за 10 минут.

21 вкусное блюдо, которое действительно едят веганы

10. Овощи стир-фрай


Это сытное блюдо готовится из овощей, проростков, тофу, терияки и рисовой лапши. Быстро, вкусно, подходит для детей!

21 вкусное блюдо, которое действительно едят веганы

11. Вегетарианский суп с клёцками


Супердешёвый суп из клёцок, моркови, петрушки и чеснока, который можно сделать почти в любой момент времени – у всех есть дома ингредиенты для этого супа!

21 вкусное блюдо, которое действительно едят веганы

12. Арахисовое масло


Веганский образ жизни – отличное оправдание для того, чтобы есть арахисовое масло прямо из банки!

21 вкусное блюдо, которое действительно едят веганы

13. Каша с фруктами и корицей


Фрукты здесь – это манго, апельсин и сушёные ягоды годжи. Заряжает на весь день!

21 вкусное блюдо, которое действительно едят веганы

14. Салат с тофу и соусом сатэй


Очень простой летний салат, который делается невероятно вкусным с тофу и которому завидуют мясоеды.

21 вкусное блюдо, которое действительно едят веганы

15. Вафли из гречневой муки


Отличный вариант безглютеновой мультизерновой выпечки! В том числе – для детей.

21 вкусное блюдо, которое действительно едят веганы

16. Омлет из тофу


Особенно он хорош с грибами, шпинатом и красным перцем.

21 вкусное блюдо, которое действительно едят веганы

17. Брюссельская капуста


21 вкусное блюдо, которое действительно едят веганы

Одно из интересных сочетаний с брюссельской капустой получается, если добавить к ней орехи или сладости.

18. Домашняя пицца с чесночными чипсами


От веганского фастфуда остаётся двойственное ощущение: с одной стороны, это вроде как вредная еда, с другой – на самом деле он полезен!

21 вкусное блюдо, которое действительно едят веганы

19. Карри из шпината и нута


Ещё одно быстрое и питательное блюдо, которое можно рассматривать как источник белка и клетчатки.

21 вкусное блюдо, которое действительно едят веганы

20. Пицца с инжиром и гранатовыми зёрнами


Придайте веганской пицце «сладкий» оттенок!

21 вкусное блюдо, которое действительно едят веганы

21. Жареная капуста романеско

В этом простом и не требующем особого внимания в приготовлении блюде скрывается целая палитра вкусов!

21 вкусное блюдо, которое действительно едят веганы

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)

Ссылка на первоисточник
наверх