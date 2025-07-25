Почему во времена СССР для украшения фасадов выбирали именно мозаику

Мозаика на зданиях представляет собой искусство, заключающееся в создании изображений или узоров с использованием разноцветных керамических или стеклянных плиток. Это декоративное искусство может использоваться для украшения фасадов зданий, стен, полов или даже потолков. Кроме того, мозаика на зданиях имеет долгую историю и была широко использована еще в древние времена.
На улицах можно было увидеть достаточно много зданий с мозаикой/ Фото: rulez-t.info
Давно известно, что такое декорирование было достаточно дорогостоящим и отнимало много ресурсов. Но даже несмотря на это, в Советском Союзе власть относилась к этому искусству особым образом. Многие дома и фасады зданий были обложены мозаикой, что создавало роскошное впечатление всех тех, кто проходил мимо. Изначально мозаику можно было встретить лишь на стенах административных зданий, но позже все изменилось в корне. И такую роскошь можно было заметить не только на обычных домах, но и на автобусных остановках, что никого не оставляли равнодушным.
Украшать здания мозаикой начали лишь в 60-х годах прошлого столетия. А на строительных объектах можно было встретить самые различные сюжеты. Иногда на стенах зданий можно было увидеть улыбчивых пионеров или даже таких представителей профессии, как шахтеры. Тогда у многих людей возникает вопрос: почему на фасадах зданий можно было увидеть именно их? Ответ достаточно прост. На самом деле в Советском Союзе правительство активно занималось агитацией людей.
Мозаика на здании / Фото: wikimapia.org
Ведь это было действительно важно для всех советских граждан. Кроме того, проходя мимо таких произведений искусства, во многих людях просыпалось чувство патриотизма. Ведь на зданиях также можно было увидеть людей, которые преуспели в научной деятельности, а также те, кто совершил настоящий подвиг во имя Родины. Но это не единственная цель, которая преследовалась при создании мозаики на различных сооружениях. Это было нужно не только для того, чтобы люди вдохновлялись ими. Иногда такие декорации имели по истине практическое значение.
Не секрет, что до Октябрьской революции многие здания были построены из самого обычного кирпича. Обычно самый качественный использовали для строительства административных зданий, а тот, который был менее прочным был использован для обычных жилых домов. Кроме того, существовал даже глазурный кирпич. Его применяли в строительстве театров, различных учреждений и даже особняков. Такой материал имел более высокую прочность. Ведь его можно было покрыть глазурью, благодаря которой многие здания не только становились прочнее, но и выглядели более красиво.
Ю.А. Гагарин мозаика / Фото: work.vk
Именно те сооружения, которые были построены из этого материала сохранились и до наших времён, и их до сих пор можно увидеть воочию. Кроме того, данные здания не требовали каких-либо украшений и особых элементов. Лишь те здания, которые были построены в период правления Хрущева и Брежнева нуждались в декорировании. Ведь давно не секрет, что именно в 60-70-е года прошлого столетия началась массовая застройка, которая была необходима для обычных советских граждан.
Дома, которые были построены в этот период не выглядели как-то по особенному. Да и к тому же, на строительство этих жилых домов было выделено не так много денежных ресурсов, именно поэтому данные дома требовали каких-либо изменений. Ведь проходившие мимо люди обращали на их качество, а также на то, что это выглядит даже в какой-то степени мрачно. Именно поэтому власть приняла решение о том, что сооружения нужно задекорировать особым образом. В качестве декоративного элемента была выбрана мозаика.
На стенах можно было увидеть самые различные сюжеты / Фото: zelengarden.ru
Так какую же роль на самом деле выполняла мозаика в советских период? Во-первых, задекорированные здания выглядели намного лучше и ухоженнее. Кроме того, мозаика выполняла главнейшую роль, которая заключалась в задержке тепла внутри сооружения. Благодаря ней стены лучше удерживали тепло и практически не пропускали холод. Со стороны власти было очевидно, что данная конструкция достаточно прочная и за ней не нужен особый уход.
Несомненно, иногда от стен отваливались небольшие кусочки той самой мозаики, но ее было достаточно просто восстановить и приклеить обратно. Самым главным плюсом данной конструкции являлось то, что она вообще не поддавалась какому-либо воздействию солнечных лучей. Она не выгорала и ее не нужно было подкрашивать. Единственный уход, которого она требовала — это ее помыв. Но даже этим вопросом занимались крайне редко, ведь дождь отлично справлялся с этой задачей.
Мозаика не нуждалась в особом уходе / Фото: sergeserov.livejournal.com
А как же в Советском Союзе осуществляли тот самый выбор мозаики, который должен был присутствовать на здании? Оказывается и здесь не все так уж и сложно. Для того, чтобы выложить мозаику на здании, изначально нужно было сделать ее эскиз. Данным вопросом занимались самые лучшие архитекторы и художники. Они собирались все вместе и каждый из них предлагал свои идеи для тех или иных зданий. После того, как эскизы были готовы, правительство устраивало конкурс, в ходе которого отбирались лучшие работы, которые позже можно было увидеть непосредственно на самих зданиях.
Самое главное, чем руководствовались при выборе эскиза это то, чтобы тема была схожа с назначением самого здания. Например, на театрах часто можно было встретить какую-либо известную зарисовку из пьесы. А на учебных заведениях и школах чаще всего были изображены известные учёные люди, а иногда даже сами учителя. В городах военного назначения на зданиях красовались армейские сюжеты.
Декорировать задания мозаикой начали при Брежневе / Фото: obrazovaka.ru
В 60-70-е годы мозаика пользовалась огромной популярностью, однако, к середине 80-х годов, интерес к ней постепенно угасал. Несмотря на это, множество уникальных мозаичных работ сохранились до наших дней, украшая стены различных зданий. Некоторые из этих панно признаны настоящими произведениями искусства, и их целостность защищена законом. Повреждение таких произведений, будь то преднамеренное или случайное, влечет за собой юридические последствия.
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