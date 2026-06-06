6 лайфхаков с порошком, который обожали советские хозяйки

Во времена Советского Союза, когда в магазинах было не так много бытовой химии, хозяйкам приходилось использовать для стирки и уборки подручные средства. Вот тогда они и «распробовали» соду – порошок, который оказался отличным помощником не только на кухне, но и в быту. Прошло много лет, но порошок все равно остается одним из самых эффективных и дешевых средств.

1. Чистка плиты

2. Удаление запаха

3. Чистка ковров

4. Полировка серебра

5. Удаление засора

6. Устранение накипи

Если у вас классическая газовая или электрическая плита, сода сможет быстро удалить жир, пригоревшие остатки пищи и прочие загрязнения. Для начала опытные хозяйки советуют нанести на влажную тряпку каплю моющего средства и протереть плиту, чтобы убрать кусочки еды. Далее нужно приготовить кашицу из соды и воды, нанести на поверхность и оставить на 15 минут, чтобы средство подействовало. По истечении времени уберите остатки соды влажной губкой.Если загрязнения застаревшие и уже въелись в поверхность плиты, значит, нужно прибегать к тяжелой артиллерии. Для этого посыпьте плиту содой и налейте сверху уксус (предварительно перелейте его в пульверизатор, чтобы было удобнее распылять). Оставьте средство на один час, а затем протрите поверхность влажной губкой с каплей моющего средства. В конце пройдитесь сухой тряпкой.Сода является прекрасным абсорбентом, поэтому ее часто используют в качестве дешевого поглотителя запахов. Если такая проблема появилась в холодильнике, просто возьмите небольшое блюдце, насыпьте в него пару столовых ложек соды и поставьте на полку. Менять содержимое миски лучше каждую неделю, чтобы способ оставался эффективным.Также сода помогает избавиться от неприятных ароматов в стиральной машине.Чаще всего они появляются из-за того, что вы не проветриваете барабан после стирки и сразу закрываете дверцу. В результате образуется влажная среда, которую обожают микробы и бактерии. Итак, чтобы устранить запах, насыпьте в отсек для порошка пять столовых ложек соды и запустите любой режим с температурой не выше 30 градусов. После этого налейте в отсек ложку уксуса и запустите еще один цикл, но уже на температуре 60 градусов. Когда прозвенит таймер, откройте дверцу и хорошо проветрите барабан стиральной машины.Почувствовали неприятный запах от пластиковых контейнеров? Неудивительно, они прекрасно впитывают не только красители от продуктов, например, от свеклы, но еще и различные ароматы. Налейте в глубокую миску пару литров горячей воды, добавьте несколько столовых ложек соды и замочите контейнеры в полученном растворе на полчаса. После этого помойте их со средством для посуды, ополосните и высушите.Винтаж, конечно, в моде, но это не значит, что вещи должны еще и пахнуть «старостью». Поэтому, если вы услышали от ковра запах затхлости, нужно подумать, как от него избавиться. Самое простое решение – это сода. Для начала нужно тщательно пропылесосить его – если смешать соду с мусором, добиться хорошего результата точно не получиться. Соберите все частицы грязи, пыли, шерсти и выпавших волокон, а затем насыпьте на поверхность соду. Равномерно распределите ее по всему ковру, глубоко вотрите щеткой в волокна, и оставьте примерно на час, чтобы она хорошо впитала в себя запахи.Столовые приборы из серебра выглядят очень красиво, но ровно до того момента, пока не начинают темнеть. Если вы заметили, что ваши ложки и вилки утратили первоначальный внешний вид, почистите их при помощи «волшебного» средства. Возьмите металлическую или стеклянную емкость, застелите дно фольгой, влейте 200 мл кипятка, добавьте чайную ложку соды, столовую ложку морской соли и 100 мл уксуса. Когда начнется реакция и появятся пузырьки, опустите в раствор вилки и ложки, оставьте их там примерно на одну минуту, а затем достаньте кулинарными щипцами, чтобы не обжечься. Таким же способом можно чистить украшения и другие изделия из серебра.Чаще всего засоры в раковине образуются из-за того, что в слив попадает мусор, который постепенно копится в трубах. Также причина может скрываться в застарелом жире или кусочках теста – они затвердевают и не дают выход воде. Как бы то ни было, от таких ситуаций никто не застрахован, и нужно знать, как решить проблему. Самый простой способ – использовать соду.Насыпьте в сливное отверстие стакан соды, залейте 200 мл уксуса, закройте слив и подождите 20 минут. Этого времени хватит для того, чтобы средство подействовало и пробило мелкий засор. В конце промойте трубы большим количеством горячей воды и оцените результат: если вода все еще уходит недостаточно хорошо, повторите процедуру. Обратите внимание, что слишком часто такой метод использовать не стоит, так как сочетание соды и уксуса могут привести к появлению ржавчины, которая разрушит трубы.И снова мы возвращаемся к стиральной машине, только теперь со стороны накипи. Чтобы она образовывалась как можно реже, при каждой стирке добавляйте в отсек с порошком столовую ложку соды. Если профилактика не помогла или вы начали ее слишком поздно, приготовьте очищающее средство. Для этого смешайте соду с лимонной кислотой в равных пропорциях, засыпьте в отсек для порошка и запустите режим с самой высокой температурой (барабан должен быть пустой).