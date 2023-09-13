Самые роскошные боевики 90-х

В 90-х на смену «эры» комедий 80-х пришли боевики. В отличие от современных блокбастеров, эти киноленты не имели таких огромных бюджетов и компьютерной графики, однако большинство из них стали культовыми. Предлагаем Вашему вниманию подборку лучших боевиков 90-х, которые стоит посмотреть каждому киноману.
«Самоволка» (1990)
Узнав, что его брат в Лос-Анджелесе серьезно ранен, Лайон Голтье дезертирует из французского иностранного легиона, базирующегося в отдаленном районе Северной Африки.
Скрываясь от двух боевиков-легионеров, которым дан приказ вернуть его любой ценой, Лайон против своего желания становится участником незаконных боев современных гладиаторов, дерущихся голыми руками для развлечения богатых. Ему нужны деньги, чтобы помочь семье своего брата.
«Воздушная тюрьма» (1997)
«Воздушная тюрьма» — транспортное подразделение полиции США, перевозящее особо опасных преступников. Одним из этих рейсов возвращается домой Кэмерон По, освобожденный из тюрьмы после 8 лет заключения. Он так долго ждал этого и ничто не должно остановить его на пути домой.
Внезапно Кэмерон оказывается свидетелем захвата самолета, организованного опаснейшим рецидивистом Сайрусом «Вирусом» Гриссомом. Он решает взять ситуацию в свои руки и помочь полиции, ведь для него это — единственный шанс попасть домой. Только один человек на земле готов поверить ему — шериф Винс Ларкин, который вынужден преодолевать невероятные трудности, чтобы предотвратить бегство преступников и не позволить своим ретивым начальникам взорвать самолет вместе со всеми пассажирами.
«Снайпер» (1992)
Два снайпера. Том Бекет и Ричард Миллер, получают смертельно опасное задание: в джунглях Центральной Америки найти базу колумбийских наркодельцов, проникнуть внутрь и ликвидировать главаря. Возможна только одна попытка, один выстрел.
«Птичка на проводе» (1990)
Дела Рика Джармина, живущего тайной жизнью по специально разработанной ФБР программе защиты свидетелей, складывается не лучшим образом. Дело в том, что пятнадцать лет назад он дал показания против полицейского, промышляющего торговлей наркотиками, что позволило усадить негодяя за решетку. Преступник, отсидевший свой срок, решает отомстить «стукачу» и начинает охоту на Джармина. Случайно Рик сталкивается с Мэриэнн Грэйвз, своей бывшей невестой. Мэриэнн, естественно, узнает его, что облегчает задачу убийцам, следующим за Джармином по пятам. Теперь бывшим возлюбленным вместе предстоит спасаться от злодеев, но именно это помогает им вернуть утраченную любовь.
«Кровавый четверг» (1998)
Бывший торговец наркотиками, прошедший через все круги ада, решает выйти на пенсию и забыть о своём тёмном прошлом. Переехав из Лос-Анджелеса в Хьюстон, он резко меняет свой имидж и в глазах окружающих становится обыкновенным гражданином, которого трудно заподозрить в чём-либо криминальном. Однако судьба готовит очередной, самый неожиданный сюрприз бывшему наркодилеру. В город приезжает его подельник с грузом героина. Компаньон и не думал забывать о своём партнёре всё то время, пока тот строил свою новую жизнь. Он предлагает ему последнюю сделку. За всё однажды приходится платить, и бывший наркоделец оказывается на волосок от смерти.
«Трудная мишень» (1993)
Мужественный герой неутомимого Ван Дамма пытается помочь молодой красавице найти ее отца, ветерана вьетнамской войны, пропавшего без вести не на полях сражений, а в родной стране, а в результате — вынужден не на жизнь, а на смерть схватиться с бандой патологических злодеев, которые используют несчастных бездомных в качестве жертв своей жестокой и опасной игры.
«Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо» (1991)
Ренегат Микки Рурк и невероятно талантливый Дон Джонсон с безудержной мощью и непередаваемым юмором сыграли грубоватых и одновременно сердечных «Робин Гудов» нашего времени. В беззаконном мире конца 80-х некий банк грубо пытается отнять принадлежащий бывшему рокеру бар.
Бродяги Харли Дэвидсон и Ковбой Мальборо решили помочь своему старому другу и ограбить инкассаторов банка. Однако в бронемашине оказываются не деньги, а наркотики. Теперь Рурка и Джонсона преследует банда прихвостней коррумпированного банкира. Скоростные мотоциклы, динамичное действие и мощное современное оружие составляют взрывоопасный рецепт этого футуристического приключенческого фильма.
«Правдивая ложь» (1994)
Для своей семьи Гарри Таскер — любящий муж и отец, человек скромный и рассеянный, обыкновенный продавец компьютеров, «не вылезающий» с работы ни днем, ни ночью. Но лишь немногие знают, что на самом деле Гарри — специальный агент тайной правительственной службы, специализирующийся на особо опасных заданиях, владеющий кучей языков, всеми видами оружия и всеми возможными способами «отправки» злодеев на тот свет. Агент Таскер и дальше продолжал бы вести двойную жизнь, если бы зловещие арабские террористы не похитили Гарри, а вместе с ним и его ничего не подозревающую жену Хэлен. Но бандиты, к своему несчастью, даже не подозревали с кем связались. И Хэлен узнала, что муж ее совсем не компьютерщик, и что она пятнадцать лет прожила с человеком, рядом с которым мускулистый Рэмбо выглядит ребенком…
«Схватка» (1995)
Нил МакКоли — преступник. Один из лучших, если можно так сказать о преступнике, в Лос-Анджелесе, а быть может, и во всей Америке. И работать с ним вместе почитают за честь супер-профессионалы криминального мира. Но против него выступает Винсент Ханна. Детектив. Один из лучших в Лос-Анджелесе, а быть может, и во всей Америке. У Винсента и Нила очень много общего. Вероятно, общего у них даже больше, чем отличий. Однако они все же стоят по разные стороны закона. Две сильнейшие команды сошлись друг против друга. Только речь идет не о спортивном состязании, а о схватке не на жизнь, а на смерть…
«Пуля в голове» (1990)
1967 год. Трое друзей из Гонконга отправляются в поисках легкого заработка в Сайгон, воспользовавшись царящим там из-за войны хаосом. Но герои и не предполагают, что им предстоит испытать: вступить в неравный бой с местной мафией, войсками коммунистического Вьетнама, бежать из плена и узнать, какова же на самом деле цена дружбы: золото или пуля в голове?
«Долгий поцелуй на ночь» (1996)
8 лет назад школьная учительница Саманта Кейн перенесла полную потерю памяти. Она живет с 8-летней дочкой счастливой семейной жизнью и не подозревает о своем кровавом прошлом, ведь когда-то эта красивая женщина была агентом Чарли Бэлтимор, выполнявшим секретные заказы ЦРУ.
Шокированная неожиданным возвращением некоторых навыков и психологической подготовки профессионального киллера, Саманта пытается разобраться в своем прошлом. Детектив Митч Хенесси, начавший с расследования жизни простой учительницы, оказывается втянутым вместе с Самантой в секретную операцию ЦРУ.
«Отчаянный» (1995)
Он — бесстрашный герой, ведущий охоту на короля преступного мира. Но — исполнить приговор невозможно. Но — вновь на карту поставлена жизнь любимой, и начинается жестокое противостояние одиночки и армии вооруженных до зубов головорезов.
«Только сильнейшие» (1993)
Отслужив в армии, Луис Стивенс возвращается домой и обнаруживает, что в школе, которую он закончил, царит беспредел. Учителя не пользуются авторитетом, о дисциплине не может быть и речи, наркотики продаются прямо в классе. Стивенс воспринимает это как своеобразный вызов и пытается противостоять влиянию банд на подростков.
«Скалолаз» (1993)
В горах после снежной лавины теряются 5 человек. На их поиски отправляется один из лучших альпинистов и горных проводников — Гейб Уокер. Неожиданно он понимает, что его специально заманили в горы для совершенно другого дела.
Также становится ясно, что Гейб станет нежелательным свидетелем, от которого без раздумья «избавятся». Но свою жизнь он терять так просто не собирается и объявляет безжалостную войну банде вооруженных до зубов боевиков под предводительством международного террориста Эрика Куалена…
«Разборки в маленьком Токио» (1991)
Они — лос-анджелесские полицейские, которые перемежают удары с попаданием в газетные заголовки, во время Разборки в маленьком Токио. Герой Дольфа Лундгрена — мускулистый американский самурай, сведущий в восточных традициях. Герой Брэндона Ли — «деревенский увалень», которому предстоит немало драк. Им двоим придется круто на войне против японской наркомафии Лос-Анджелеса.
«В осаде» (1992)
Террористы — бывшая элита коммандос — под видом сопровождения рок-группы, которая должна выступить перед военными моряками, пробираются на корабль с ядерным оружием. Расправившись с основной частью команды, они пытаются шантажировать правительство США. Все для захватчиков судна складывалось благополучно до тех пор, пока они не решили изолировать повара — бывшего морского пехотинца. Кок не мог стерпеть такого издевательства: он практически в одиночку хоронит планы подонков один за другим.
«Плохие парни» (1995)
Они — полная противоположность друг друга. Один из них — примерный семьянин и не имеет состояния, другой богат и пользуется всеми благами холостяцкой жизни. Помимо дружбы их объединяет работа в полиции. Их новое задание — поймать жестокого преступника, укравшего наркотики с секретного склада, а также спасти девушку, которая случайно оказалась на его пути. Но для этого друзьям придется поменяться местами…
«Миссия: невыполнима» (1996)
Каждое мгновение своей жизни человек находится на виду, даже когда он уверен, что его никто не видит. В руки преуспевающего адвоката Роберта Дина попала страшная улика, разоблачающая высокопоставленного чиновника. Но секретная служба узнала об этом раньше Роберта и немедленно приняла меры. В ход пошли самые новейшие технологии: в современном мире не нужно быть магом, чтобы изменить человеческую судьбу, — достаточно просто подойти к компьютеру. За считанные дни из законопослушного гражданина Дин превратился в опасного преступника, на которого была объявлена настоящая охота. Когда адвокат найдет союзников и передаст им таинственную улику, полетят многие головы… если до этого он не лишится своей…
«Без лица» (1997)
Чтобы отомстить за жестокое убийство своего сына, агент ФБР Шон Арчер соглашается на сложную хирургическую операцию. Он берет себе новое лицо, лицо террориста Кастора Троя, который находится в коме.
Однако происходит непредвиденное: Трой приходит в себя и исчезает в обличье Арчера. Жизнь Шона превращается в настоящий кошмар — ему приходится сражаться не только за свою жизнь, но и за жизнь своей жены и дочери.
«Круто сваренные» (1992)
Гонконгская полиция пытается противостоять триадам, контролирующим незаконный оборот оружия. Главный герой, полицейский по прозвищу Текила, хочет в одиночку обезвредить преступников и отомстить за убитого напарника…
«Последний бойскаут» (1991)
Джо был американским героем — человеком, спасшим президента, а теперь он частный детектив, проснувшийся после очередной попойки в своей старенькой машине с больной головой и семейными проблемами. Весьма кстати подворачивается непыльная работенка — охрана звезды захудалого стриптиз-клуба. Однако события выходят из-под контроля — сначала убивают его друга, а потом и стриптизершу, которую Джо должен охранять. Ее парень Джимми Дикс — футболист, списанный из-за наркотиков, не меньше Джо хочет разобраться в этом деле, тем более что прямо перед смертью она обещала ему подарок ко дню рождения — возвращение в большой спорт.
«Двойной удар» (1991)
Когда-то мафия из Гонконга жестоко и безжалостно расправилась с родителями братьев-близнецов Чеда и Алекса, которых чудом удалось спасти в давней кровавой перестрелке. Судьба раскидала братьев по разные стороны океана: один рос в Калифорнии, другой остался в Гонконге. И вот спустя 25 лет стараниями верного друга их погибших родителей два брата встречаются, чтобы заставить виновников того преступления сильно раскаяться в некогда содеянном.
«Леон» (1994)
Профессиональный убийца Леон, не знающий пощады и жалости, знакомится со своей очаровательной соседкой Матильдой, семью которой расстреливают полицейские, замешанные в торговле наркотиками. Благодаря этому знакомству он впервые испытывает чувство любви, но…
«Расплата» (1999)
Член преступного могущественного синдиката должен заплатить своим боссам 130 тыс. долларов. Поэтому он приглашает Портера на дело. Вместе с ним и его женой они грабят автомобиль, в котором азиаты перевозят «грязные» деньги.
Но жене Портера подлый мафиози подсовывает фотографию мужа в объятиях проститутки, и супруга всаживает в благоверного пулю за пулей. Сочтя его мертвым, они забирают деньги и уезжают. Однако Портер не умер и через пять месяцев вернулся, чтобы расплатиться — вернуть свои деньги и отомстить.
«На гребне волны» (1991)
Таинственная банда серфингистов, среди белого дня, совершает ограбления банков. Полиция и ФБР поражены профессиональностью и скоростью проведения преступлений.
Следствие ведет молодой и претенциозный агент ФБР, который, рискуя жизнью, внедряется в банду и раскрывает это дело, но неожиданно для самого себя он осознает, что вернуться к нормальной жизни он уже не сможет.
«Скорость» (1994)
Представьте себе девушку, у которой на заднем стекле автомобиля красуется наклейка с восклицательным знаком, чайником и странного вида туфлей с подписью «уважай меня». Теперь представьте эту девушку за рулем гигантского американского автобуса, несущегося по городу на огромной скорости в час пик. Выглядит это довольно забавно, если не знать, что автобус заминирован и может взорваться, если стрелка спидометра опустится ниже пятидесяти миль в час.
Пассажиры в панике, события разворачивается с бешеной скоростью, а времени до взрыва остается все меньше. На поиски таинственного террориста, который уже доказал серьезность своих намерений, взорвав переполненный людьми лифт, брошены элитные подразделения полиции. Но время идет, а выйти на след преступника так и не удается. В противоборство с террористом вступает лучший боец спецназа Джек Трейвен. Теперь от того, сможет ли он верно распорядиться оставшимися секундами, зависят жизни десятков людей.
«Беглец» (1993)
Убитая жена. Однорукий мужчина. Одержимый детектив. Преследование начинается. Доктор Ричард Кимбл, чикагский хирург, ложно обвинен в убийстве своей жены.
Полный решимости доказать свою невиновность, доктор совершает побег из тюрьмы. Он хочет сам привести своих преследователей — служителей закона — к настоящему убийце. Фильм снят по мотивам популярного американского телесериала 60-х годов.
«Скала» (1996)
Генерал элитных диверсионных спецсил США, за плечами которого опыт чуть ли не всех войн планеты, похищает со своими лучшими подчиненными ракеты со смертоносным газом и захватывает в заложники туристов в бывшей тюрьме «Алькатрас», находящейся на острове в бухте Сан-Франциско.
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