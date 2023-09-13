Самые роскошные боевики 90-х

В 90-х на смену «эры» комедий 80-х пришли боевики. В отличие от современных блокбастеров, эти киноленты не имели таких огромных бюджетов и компьютерной графики, однако большинство из них стали культовыми. Предлагаем Вашему вниманию подборку лучших боевиков 90-х, которые стоит посмотреть каждому киноману.



«Самоволка» (1990)

«Воздушная тюрьма» (1997)

«Снайпер» (1992)

«Птичка на проводе» (1990)

«Кровавый четверг» (1998)

«Трудная мишень» (1993)

«Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо» (1991)

«Правдивая ложь» (1994)

«Схватка» (1995)

«Пуля в голове» (1990)

«Долгий поцелуй на ночь» (1996)

«Отчаянный» (1995)

«Только сильнейшие» (1993)

«Скалолаз» (1993)

«Разборки в маленьком Токио» (1991)

«В осаде» (1992)

«Плохие парни» (1995)

«Миссия: невыполнима» (1996)

«Без лица» (1997)

«Круто сваренные» (1992)

«Последний бойскаут» (1991)

«Двойной удар» (1991)

«Леон» (1994)

«Расплата» (1999)

«На гребне волны» (1991)

«Скорость» (1994)

«Беглец» (1993)

«Скала» (1996)