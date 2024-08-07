Секрет «реалистичной» живописи эпохи Ренессанса

Портрет четы Арнольфини. Ян ван Эйк, 1434 год.
При взгляде на картины эпохи Возрождения, нельзя не восхититься четкостью линий, прекрасной цветовой палитрой и, что самое главное, невероятной реалистичностью передаваемых образов. Современные ученые долго ломали голову, как же мастерам того времени удавалось создавать такие шедевры, ведь письменных свидетельств о тонкостях и секретах техники исполнения не осталось., что он разгадал тайну художников Ренессанса, умевших писать «живые» картины.
Если сравнить разные временные периоды в истории живописи, то становится ясно, что в эпоху Возрождения (рубеж XIV-XV вв.) картины «вдруг» стали гораздо реалистичнее, чем ранее. Глядя на них, кажется, что персонажи вот-вот вздохнут, а на предметах заиграют солнечные зайчики.
Вопрос напрашивается сам собой: неужели художники эпохи Возрождения внезапно научились лучше рисовать, а картины стали получаться объемнее? На этот вопрос попытался ответить известный художник, график и фотограф Дэвид Хокни (David Hockney).
Портрет четы Арнольфини. Ян ван Эйк, 1434 год. | Фото: 5sec.info.
В этом исследовании ему помогла картина Яна ван Эйка «Портрет четы Арнольфини». На полотне можно отыскать немало любопытных деталей, а ведь оно написано в 1434 году. Особое внимание привлекает зеркало на стене и подсвечник под потолком, который выглядит удивительно реалистично. Дэвид Хокни сумел раздобыть подобный подсвечник и попытался его нарисовать. К большому удивлению художника, изобразить этот предмет в перспективе оказалось довольно сложно, да еще и блики света нужно передать так, чтобы было ясно, что это блеск металла. Кстати, до эпохи Ренессанса никто не брался за изображение бликов на металлической поверхности.
Портрет четы Арнольфини. Фрагмент: подсвечник. Ян ван Эйк, 1434 год. | Фото: cf.ppt-online.org.
Когда трехмерная модель подсвечника была воссоздана, Хокни убедился, что на картине Ван Эйка его изобразили в перспективе с одной точкой схода. Но загвоздка состояла в том, что XV веке не было камеры-обскуры с линзой (оптическое устройство, при помощи которого можно создать проекцию).
Дэвид Хокни. Эксперименты с подсвечником. | Фото: 9gid.com
Дэвид Хокни ломал голову, как же Ван Эйку удалось добиться такой реалистичности своих полотен. Но однажды он обратил внимание на изображение зеркала на картине. Оно было выпуклое. Стоит отметить, что в те времена зеркала были вогнутые, т. к. мастера еще не умели «приклеивать» оловянную подкладку к плоской поверхности стекла. Чтобы получить зеркало в XV веке, в стеклянную колбу заливали расплавленное олово, а затем отсекали верх, оставляя вогнутое блестящее дно. Дэвид Хокни понял, что Ван Эйк использовал вогнутое зеркало, через которое он смотрел, чтобы максимально реалистично нарисовать предметы.
Портрет четы Арнольфини. Фрагмент: зеркало. Ян ван Эйк, 1434 год. | Фото: a395.idata.over-blog.com.
Признание в любви (Буйный повар). Питер Герриц ван Роэстратен, ок. 1665-1670 гг. | Фото: philologist.livejournal.com.
В 1500-х годах мастера научились делать большие качественные линзы. Их вставили в камеру-обскуру, что позволило получить проекцию любого размера. Это стало настоящей революцией в технике реалистичного изображения. Вот только большинство людей на картинах «стали» левшами. Все дело в том, что прямая проекция линзы при использовании камеры-обскуры зеркальна. На картине Питера Геррица ван Роэстратена (Pieter Gerritsz van Roestraten) «Признание в любви (Буйный повар)», написанной около 1665-1670 гг., все персонажи – левши. Мужчина и женщина держат бокал и бутылку в левой руке, старик на заднем плане грозит им тоже левым пальцем. Даже обезьянка использует левую лапку, чтобы заглянуть женщине под платье.
Слева направо: Антея. Пармиджанино, ок. 1537; Леди Дженовезе. Антонис Ван Дейк, 1626; Крестьянин. Жорж де Ла Тур. | Фото: rgo-sib.ru.
Чтобы получить правильное, пропорциональное изображение, нужно было точно уставить зеркало, в которое направляется линза. Но не у всех художников получалось это сделать идеально, да и качественных зеркал тогда было немного. Из-за этого на некоторых картинах видно, как были не соблюдены пропорции: маленькие головы, большие плечи или ноги.
Мадонна канцлера Николя Ролена. Ян ван Эйк, 1435 год. | Фото: ibiblio.org.
Использование художниками оптических устройств ни в коем случае не умаляет их таланта. Благодаря достигнутой реалистичности картин Ренессанса, современные обыватели теперь знают, как выглядели люди и бытовые предметы того времени.
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