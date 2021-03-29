Почему дизайнер первого итальянского компьютера отказывался работать в ведущих компаниях страны

Печатная машинка Оливетти.

Стеллаж в стиле Мемфис и печатная машинка.

Вазы из коллекции Тотем.

Вазы Этторе Соттсасса.

Вазы Этторе Соттсасса.

Кресло с отделкой из ламината и зеркало-волосы.

Предметы мебели, созданные им, могли быть многофункциональными, но главной особенностью была их форма.

Зеркало и стеллажи в стиле группы Мемфис.

Комната, полная мебели в стиле группы Мемфис.

Кресло Этторе Сотсасса.

Дом для дизайнера Эдриана Олабуенаги и его жены Лесли Бейли на Гавайях.