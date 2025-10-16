Всё, что имеет начало, имеет и конец. Сегодня мы отправляемся в очень атмосферный Колманскоп — «алмазный» город-призрак в Намибии, расположенный в пустыне Намиб.



История города Колманскоп в Намибии началась в начале прошлого века. В 1908 году Закарис Левал, служивший тогда железнодорожником, обнаружил в песке мелкие алмазы. Находка была отдана Августу Штауху. Он решил, что по долине, где были найдены алмазы, ветер несет песок из примыкающей к устью Оранжевой южной части пустыни Намиб далее на север.

Именно туда мелкие алмазы, выносимые рекой в океан, а затем выбрасываемые прибоем на берег, переносятся вместе с песком. Через несколько лет в Колманскопе были построены большие дома, школа, больница, стадион. А еще через несколько лет городок превратился в образцовый немецкий город . Однако «запас алмазов» быстро иссяк. Также выяснилось, что в городе тяжело жить: нет воды, песчаные бури. Через несколько лет жители покинули город. С тех пор Колманскоп так и стоит заброшенным посреди песчаной пустыни. Впрочем, намибийцы в последние десятилетия отреставрировали некоторые здания, стараются поддерживать город-музей Колманскоп в хорошем состоянии, и водят сюда экскурсии. В период своего расцвета, в городе Колманскоп проживало около 700 семей. Теперь это «алмазный» горд призрак с пустыми домами, по большей части заваленными песком. Очень атмосферно. Колманскоп — «алмазный» город-призрак в Намибии.