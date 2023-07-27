Актуальные и нестандартные идеи оформления настенного фартука, который преобразит всю кухню

Экстраординарные идеи дизайна кухонного фартука.
Когда случается так, что хочется изменить что-то на кухне, а средств для нового гарнитура не находится, можно обратить свой взор на кухонный фартук. Этот элемент интерьера выполняет не только практическую, но и эстетическую функцию. В этом обзоре собраны 17 актуальных идей оформления кухонного фартука, которые прекрасно разнообразят интерьер и поднимут настроение.
1. Фартук в стиле пэчворк
Фартук из разной плитки.
Фартук из разномастной керамической плитки с яркими узорами и рисунками оживит интерьер и станет изюминкой любого пространства.
2. Грифельная доска
Грифельная наклейка в зоне кухонного фартука.
Грифельная доска или наклейка в зоне фартука - стильное и современное решение, которое позволит ежедневно менять интерьер своей кухни, украшая пространство рисунками или ободряющими надписями.
3. Доски
Отделка кухонного фартука досками.
Еще одна интересная идея для оформления зоны кухонного фартука - отделка деревянными досками. Такой дизайн прекрасно впишется в интерьер кухни, оформленной в скандинавском, кантри или рустикальном стиле.
4. Шпаклевка
Использования шпаклевки.
Коричневая керамическая плитка, небрежно затертая шпаклевкой, поможет создать иллюзию каменной кладки в зоне кухонного фартука.
5. Мелкая плитка
Мелкая керамическая плитка.
Мелкая керамическая плитка схожих оттенков - прекрасный способ выделить зону кухонного фартука и сделать ее заметной частью интерьера кухни.
6. Керамическая мозаика
Декор фартука керамической мозаикой.
Использование обломков старой керамической посуды в комплексе с декоративной штукатуркой - оригинальный способ создания собственного эксклюзивного дизайна кухонного фартука.
7. Пробки
Фартук из винных пробок.
Винные пробки - весьма оригинальный и доступный материал для создания стильного кухонного фартука, который, несомненно, станет достоинством современного интерьера.
8. Мелкая галька
Кухонный фартук, декорированный мелкой галькой.
Кухонный фартук, декорированный мелкой речной галькой выглядит весьма оригинально и атмосферно. Такой декоративный прием привнесет в интерьер кухни нотки свежести и создаст атмосферу единения с природой.
9. Зеркальная плитка
Зеркальная плитка в зоне фартука.
Еще один эффектный прием - использование зеркальной плитки для облицовки кухонного фартука. Использование такого приема позволит придать помещению лоска и наполнит кухню волшебными бликами.
10. Стекло
Стеклянный фартук.
Кухонный фартук из стекла - одна их самых актуальных тенденций в сфере дизайна. За стеклом можно разместить любое изображение, добавив ему таким образом объема и многогранности.
11. Кирпич
Кирпичная кладка в интерьере кухни.
Кирпичная кладка или ее имитация в зоне кухонного фартука выглядит весьма нетривиально и свежо. Такое решение гармонично впишется в кухню, оформленную в индустриальном, рустикальном или кантри стиле.
12. Клеенка
Кухонный фартук, украшенный клеенкой.
Клеенка, аккуратно наклеенная в зоне кухонного фартука, - копеечный способ, способный преобразить интерьер пищеблока.
13. Блестящая плитка
Отделка фартука блестящей плиткой.
Кухонный фартук, облицованный узкими блестящими плиточками, подчеркнет и дополнит интерьер любого современного пищеблока.
14. Карта мира
Карта мира в интерьере кухни.
Оригинально оформить кухонный фартук поможет карта мира. Единственный момент, о котором необходимо позаботиться - это хорошее водоотталкивающее покрытие.
15. Пенопластовые панели
Пенопластовые панели, покрашенные аэрозольной краской.
Пенопластовые панели, покрашенные в стильный металлический оттенок, - оригинальное и бюджетное решение для отделки кухонного фартука.
16. Пуговицы
Декор фартука пуговицами.
Декор кухонного фартука разнообразными пуговицами - прекрасный способ проявить свою творческую натуру. Для реализации подобной задумки понадобится много металлических, деревянных, пластиковых пуговиц и штукатурка.
17. Натуральное дерево
Фартук из грубого дерева.
Кухонный фартук, украшенный необработанными досками из светлого дерева, станет чудесным дополнением уютной деревенской кухни.
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