Чем занять участок возле дома

Участок площадью две сотки лишь на первый взгляд кажется маленьким. На самом деле на нем можно не только посадить цветы, но и сделать небольшой огород, установить баню, беседку и даже вырыть пруд. Более подробно об этих и других идеях обустройства участка читайте в нашей статье.







Идея 1: Поставьте фонтан

Идея 2: Сделайте красивую клумбу

Идея 3: Устройте зону отдыха

Идея 4: Установите беседку

Идея 5: Оборудуйте детскую площадку

Идея 6: Выройте пруд

Идея 7: Постройте баню

Идея 8: Оформите маленькие грядки

Идея 9: Посадите пряные травы

Фонтаны бывают разнымиФонтан может служить как основным украшением придомовой территории, так и стать дополнением к пруду или красивой клумбе.Понятно, что большой фонтан станет не лучшим решением для маленького участка земли, а вот миниатюрная композиция отлично впишется в имеющуюся картинку. Обратите внимание, что дизайн фонтана должен сочетаться с фасадом вашего дома, иначе добиться вау-эффекта не получится. Например, если здание построено в стиле рустик, то античный фонтан явно не подойдет для декора участка.Красивый цветник вдоль веранды.Пожалуй, самым популярным вариантом оформления крохотного участка является клумба. Это красиво, свежо, плюс участок сразу начинает выглядеть намного привлекательнее. Если вы не любите ухаживать за цветами и думаете, что с вашим подходом они завянут уже через месяц, выбирайте неприхотливые сорта, которым не нужно круглосуточное внимание. Есть растения, которые можно долгое время не поливать и не подкармливать – они прекрасно будут себя чувствовать. Кстати, подрезать цветы тоже не обязательно – сейчас в моде все природное и натуральное, поэтому клумба с неидеальными формами будет выглядеть модно и актуально.Выбирая цветы для посадки, не обязательно отдавать предпочтение экзотике. Те же нарциссы, тюльпаны, мускари выглядят очень элегантно и импозантно за счет ярких бутонов.Неизменный фаворит многих дачников – гиацинты, которые потрясающе выглядят и пахнут свежей морковью.Поставьте диван или повесьте качелиОгородные грядки и мини-сад – не то, чем вы мечтаете заниматься по приезду на дачу? Тогда сделайте на участке удобную зону отдыха. Есть множество вариантов, как ее можно оформить – выбирайте тот, который больше всего подходит вашим желаниям, привычкам и образу жизни. Например, одни люди будут в восторге от гамака, закрепленного в тени деревьев, другие с удовольствием будут принимать солнечные ванны, лежа в шезлонге, а третьи с комфортом разместятся на небольшом диване или мягких качелях. Дополните зону небольшим столиком, на который можно будет поставить чашку с чаем или положить книгу, повесьте гирлянды, чтобы создать сказочную атмосферу, и наслаждайтесь обстановкой.Уютная беседка в окружении цветов.Здесь есть два варианта: можно установить на участке беседку и использовать ее исключительно для отдыха, например, собираться там с друзьями или членами семьи, а можно устроить здесь летнюю кухню или столовую. Во втором случае кроме стола со стульями нужно будет установить шкаф или стеллаж для посуды, закрытый гриль и прочий инвентарь, который понадобится во время приготовления еды и, собственно, самой трапезы. Кстати, если вы планируете проводить здесь много времени, не забудьте повесить шторы по бокам, чтобы защититься от ветра и дождя.Детская площадка надолго займет детей.Хотите, чтобы дети отвлеклись от гаджетов и больше времени проводили на свежем воздухе? Тогда их нужно чем-то заинтересовать. Игровая площадка возле дома – беспроигрышный вариант. Можно заказать готовый проект или, если у вас есть время и ресурсы, сделать ее самостоятельно. Обязательно следите за безопасностью установленных конструкций: не должно быть острых углов, твердых площадок, торчащих гвоздей и пр. Если все сделать правильно, дети будут увлечены минимум на пару часов, а у вас появится время для отдыха или домашних дел.Место для отдыха и умиротворения.Неожиданно, но факт – при желании на участке можно вырыть пруд и сделать его личным уголком покоя и умиротворения. И для этого совсем не обязательно иметь в распоряжении обширную площадь – одной-двух соток земли будет вполне достаточно для размещения аккуратного декоративного водоема. Получится красиво, свежо и атмосферно.Лучше всего выбрать для пруда тенистое место, тогда он будет меньше цвести. Под влиянием солнечных лучей размножается большое количество сине-зеленых водорослей, в результате чего вода меняет цвет. Если же выбора не будет, и пруд все-такие будет находиться на солнечной стороне участке, тогда дополнительно понадобится фильтрационное оборудование.Так как главная функция декоративного пруда – эстетическая (вы просто будете любоваться гладью воды и ловить дзен), то его глубина не должна составлять более одного метра. Если же вы хотите развести рыбок, то глубину допустимо увеличить до полутора-двух метров – в этом случае во время морозов с ними ничего не случится.Баня может быть в виде домика или бочкиА почему бы и нет? Баня не занимает много места, но при этом обеспечивает классное времяпровождение с семьей и друзьями, а также помогает улучшить состояние здоровья. Если вы давно хотели стать владельцем собственной парной, самое время заняться этим вопросом. На двух сотках точно поместится небольшая баня в форме домика или бочки – выбирайте тот вариант, который больше нравится и подходит для придомовой территории.Варианты аккуратных грядок возле домаУже запланировали посадить тридцать рядков картошки и несколько десятков кустов помидоров? Остановитесь! Вам не нужны овощи в таких количествах (если вы, конечно, всерьез не занимаетесь фермерством). Обычной среднестатистической семье вполне хватит несколько аккуратных грядок, которые прекрасно впишутся в небольшой участок земли. Так вы сможете убить сразу двух зайцев: посадить овощи, которые больше всего любят члены вашей семьи, и красиво оформить землю около дома.Пряные травы удобно выращивать в горшках.Не хотите делать полноценный огород? Тогда советуем ограничиться посадкой пряных трав. Розмарин, мята, тимьян, базилик, лаванда – для их размещения хватит нескольких квадратных метров. Обратите внимание, что такая зелень любит солнце, поэтому сажать ее с теневой стороны участка – не самая хорошая идея. Можно насыпать высокую грядку и посадить травы в грунт, а можно просто установить в одном месте горшки и контейнеры с зеленью, чтобы сгруппировать их. Они будут выглядеть очень нарядно и станут настоящим украшением участка.Обратите внимание, что ароматные травы могут пахнуть слишком сильно, поэтому не стоит устанавливать их на веранде, на ступеньках около дома или на карнизах под окнами. Лучше найти для них отдаленное место. Мяту и мелиссу лучше сажать отдельно от других растений, так как они не очень любят соседство с «итальянскими» и «прованскими» травами.