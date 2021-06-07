10 самых выдающихся деревьев-рекордсменов мира

Все деревья – великолепные растения, стоит только присмотреться, но некоторые из них выделяются особенно. Есть самые высокие в мире, есть самые низкие. Не важно, какой именно рекорд побили деревья из этого списка, все они достойны особенного внимания.



10. Самое старое дерево в мире, США

9. Самое высокое в мире дерево, США

8. Самое широкое в мире дерево, Мексика

7. Самое объемное дерево в мире, США

6. Самое жизнерадостное в мире дерево, Бахрейн

5. Самое маленькое в мире дерево, клен Момижи, Осака

4. Самое разноцветное в мире дерево, Гавайи

3. Самое ядовитое в мире дерево, Северная Америка

2. Самое плодоносное дерево, Индия

1. Самые быстрорастущие деревья, США