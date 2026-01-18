Что означают цифры на наклейках бананов и других фруктов

Приходилось ли видеть на бананах такие маленькие цветные наклейки? Определенно, да! Но задумывался ли гражданин над тем, зачем они вообще нужны? Можно логичным образом предположить, что наклейка на банане – это всего на всего логотип хозяйства-производителя. Отчасти это действительно так. Однако маленькие наклейки на практике куда более информативны, нежели могло подумать большинство потребителей.
В первую очередь наклейки говорят о стране и компании производителе. |Фото: sitekid.ru.
На самом деле подобные наклейки имеют не только бананы, но и любые другие импортные фрукты. Такие наклейки выполняют сразу несколько функций. Они указывают на страну-производителя, компанию-производителя, а также информируют потребителя о том, каким конкретно образом были выращены конкретные фрукты. Если с обозначением стран и компаний все и так понятно, то про способы производства следует поговорить подобротнее.
На самом деле наклеек огромное множество. |Фото: blogspot.com.
Способы выращивания бананов обычно делят на три большие категории, которые обозначаются на наклейках соответствующими цифирными кодами. Зная эти коды потребитель может с лёгкостью определить какие именно перед ним фрукты, стоит ли они своих денег и соответствуют ли его личным запросам качества.
Код укажет, каким именно образом были выращены бананы. |Фото: kolyan.net.
Первая категория бананов обозначается 4-значным кодом и начинается с цифр 3 или 4. Это в свою очередь означает, что такие фрукты были выращены с использованием «интенсивного сельского хозяйства». Выражаясь простым языком – с применением натуральных и минеральных удобрений.
ГМО бананы помечаются отдельным кодом. ¦Фото: fitohome.ru.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии