Как превратить пластиковую бутылку в соковыжималку для цитрусовых

Соковыжималка – это очень полезное приспособление в доме. Кто откажется от глотка свежевыжатого сока из апельсинов и лимонов? Проблема заключается лишь в том, что подобное устройство сначала нужно еще приобрести. С другой стороны вопрос можно решить изящно, собрав самодельное приспособление из пары пластиковых бутылок, который найдутся в каждом доме или ближайшем магазине.
Делаем разметку и режем бутылку. /Фото: youtube.com.
Что понадобится: пластиковая бутылка 0.5-1 литр, еще одна пластиковая бутылка 3-5 литров.
Собираем бутылки. /Фото: youtube.com.
Для начала вооружаемся маркером и берем в руки большую из подготовленных пластиковых бутылок. Ее нужно разрезать пополам. Проще всего сделать это при помощи канцелярского ножа, нанеся предварительно разметку. Когда бутылка будет «располовинена», переворачиваем внутрь ту сторону, на которой горлышко и вставляем ее внутрь другой части бутылки. Когда это будет сделано, берем меньшую бутылку и вставляем ее в большую бутылку по принципу горлышко в горлышко. Первый этап работы завершен.
Пропаиваем отверстие. /Фото: youtube.com.
Теперь нужно более-менее надежно соединить конструкцию. Для этого можно взять металлическую спицу, нагреть ее свечей или зажигалкой, а затем (пока не успела остыть) быстро проткнуть все бутылки в том месте, где они сходятся. Когда это будет сделано, процедуру следует проделать еще раз с еще одной спицей так, чтобы получилось крепление крест на крест. Второй этап работы завершен.
Фиксируем конструкцию. /Фото: youtube.com.
Осталось дело за малым. Конструкции следует придать дополнительную прочность. Для этого в месте проколов спицей необходимо установить более прочные шпажки, такие, которые смогут выдержать нажатие рукой. Как только вся конструкция будет окончательно зафиксирована, кустарную соковыжималку можно начинать использовать.
И да, не забудьте помыть все детали, перед началом сборки! Как именно работает агрегат можно увидеть на видео ниже.
Можно давить сок. /Фото: youtube.com.
Видео:
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