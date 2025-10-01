Дань моде или необходимость: зачем кофе запивают водой

Чашечка кофе в комплекте с водой. Это не просто традиция, пришедшая к нам из далекого прошлого. Употребление воды сразу после кофе приносит достаточно большую пользу человеческому организму. И дело здесь не только в раскрытии вкуса удивительного продукта. Есть и другие важные причины.
1. Алкалоиды в составе – не один, а сразу два
Из зерен кофе готовят много различных напитков: американо, капучино, эспрессо, латте / Фото: rustransplant.
Из зерен кофе готовят много различных напитков: американо, капучино, эспрессо, латте и прочие. Но кроме вкусовых показателей, разница есть только между напитками из сублимированного кофе и зернового. Все дело в структуре зерен кофе и их составе. Первая в данном случае неоднородная. В наружной оболочке кофейного зерна присутствует кофеин. Для данного алкалоида характерно тонизирующее, хорошо выраженное действие на организм. В самом зерне присутствует второй алкалоид, называющийся теобромином.
Кроме вкусовых показателей, разница есть только между напитками из сублимированного кофе и зернового / Фото: feodosiya.prom.ua
Когда производится растворимый кофе, то оболочка зерна не используется. Берется исключительно внутренняя часть. Первую же применяют при производстве энергетиков либо лекарственных препаратов. Когда для приготовления напитка берется непосредственно зерновой кофе, то в организм человека поступает не один, а сразу два указанных алкалоида. Каждый из них оказывает определенное действие.
2. Как это работает
В процессе употребления кофе в организме оказываются в одно и то же время сразу два вещества / Фото: ukrainianwall.com
В процессе употребления кофе в организме оказываются в одно и то же время сразу два вещества.поочередное. Изначально в рабочий процесс включается кофеин, который и связывают с тонизирующим эффектом, обеспечивающим бодрость. Теобромин подключается приблизительно спустя 25 минут.
Кофеин оказывает на сосуды сужающий эффект, причем, на все без исключения, кроме тех, которые находятся в почках / Фото: m.123ru.net
Механизм действия следующий. Кофеин оказывает на сосуды сужающий эффект, причем, на все без исключения, кроме тех, которые находятся в почках. Здесь они расширяются. Все это приводит к повышению АД и позывам к мочеиспусканию (в почках кровообращение улучшается).
Спустя минут тридцать после употребления кофе появляется желание поспать / Фото: napitki.net
Но спустя минут тридцать появляется желание поспать. Иногда появляется достаточное неприятное ощущение в области почек, тянущее. Это говорит о том, что к работе подключился теобромин. В этот момент давление везде стало выше, тогда как в почках, наоборот, упало. Во избежание нарушений кровообращения в почках, каждый глоток бодрящего напитка рекомендуется запивать небольшим количеством воды.
3. «Эффект тридцатого километра»
Обычный кофе (имеется в виду растворимый) дает совсем другой эффект / Фото: realdeals.eu.com
Обычный кофе (имеется в виду растворимый) дает совсем другой эффект. Так как его делают исключительно из внутренней части кофейных зерен, то и содержание в нем кофеина менее десяти процентов. Однако в напитке гораздо большее количество теобромина. Соответственно, эффект будет другим. Тонизирующее действие наблюдается далеко не всегда, а вот сонливость присутствует в обязательном порядке.
У дальнобойщиков присутствует такое выражение, как «эффект тридцатого километра» / Фото: adeevee.com
У дальнобойщиков присутствует такое выражение, как «эффект тридцатого километра». То есть где-то через полчаса после употребления напитка (соответственно, примерно на 30-м километре движения), человек хочет спать и это чувство не покидает его около часа. Это не удивительно. Обычно на заправках водители покупают именно напиток из сублимированного кофе.
Вместо растворимого кофе лучше выпить воды, тогда спать перехочется / Фото: mirabilis.pp.ru
В связи с этим лучше пить не растворимый кофе в таких случаях, а обычную чистую воду. Тогда и спать резко перехочется. А чтобы взбодриться, лучше отдать предпочтение другому напитку – крепкому черному свежезаваренному чаю. В нем хоть и меньшее содержание кофеина, зато теобромина вообще нет.
4. Плюс три причины, почему кофе следует запивать водой
Вода очищает рецепторы, позволяя наслаждаться каждым глотком кофе / Фото: konditerdom.ru
Вкус всегда, как впервые. С каждым последующим глотком кофе его вкус не то, чтобы теряется, но притупляется. Вода же очищает рецепторы, позволяя наслаждаться каждым глотком этого напитка.
Нормализация давления. Людям, которые опасаются за внезапное повышение артериального давления и поэтому отказываются от напитка, вода окажет отличную услугу. Она сделает действие кофеина более слабым. Именно благодаря воде сердечные ритмы не нарушатся.
При употреблении воды после каждого глотка кофе, пигмент не успеет впитаться в зубную эмаль / Фото: about-tea.ru
Положительный эффект для зубов. Кофе имеет пигмент, из-за которого эмаль зубов окрашивается. При употреблении воды после каждого глотка напитка, он не успеет впитаться в зубную эмаль, так как просто смоется. Результат – белые красивые зубы.
