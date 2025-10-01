Дань моде или необходимость: зачем кофе запивают водой

1. Алкалоиды в составе – не один, а сразу два

Из зерен кофе готовят много различных напитков: американо, капучино, эспрессо, латте / Фото: rustransplant.com

Кроме вкусовых показателей, разница есть только между напитками из сублимированного кофе и зернового / Фото: feodosiya.prom.ua

2. Как это работает

В процессе употребления кофе в организме оказываются в одно и то же время сразу два вещества / Фото: ukrainianwall.com

Кофеин оказывает на сосуды сужающий эффект, причем, на все без исключения, кроме тех, которые находятся в почках / Фото: m.123ru.net

Спустя минут тридцать после употребления кофе появляется желание поспать / Фото: napitki.net

3. «Эффект тридцатого километра»

Обычный кофе (имеется в виду растворимый) дает совсем другой эффект / Фото: realdeals.eu.com

У дальнобойщиков присутствует такое выражение, как «эффект тридцатого километра» / Фото: adeevee.com

Вместо растворимого кофе лучше выпить воды, тогда спать перехочется / Фото: mirabilis.pp.ru

4. Плюс три причины, почему кофе следует запивать водой

Вода очищает рецепторы, позволяя наслаждаться каждым глотком кофе / Фото: konditerdom.ru

При употреблении воды после каждого глотка кофе, пигмент не успеет впитаться в зубную эмаль / Фото: about-tea.ru