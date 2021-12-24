Сантехник поделился ценным советом зачем нужно пшикать WD-40 в унитаз - теперь всегда так делаю!

Изначально WD-40 был создан как средство, предотвращающее коррозию. Но обычная "вэ-дэшка" также имеет множество полезных возможностей для бытового применения. Хочу рассказать о некоторых из них, которые довелось опробовать на собственном опыте и по совету сантехника.

1. Водонепроницаемое средство для текстильной обуви

За счет невидимой пленки, которую создает WD-40 при распылении, кроссовки не промокнут под дождем. Влага будет просто скатываться по поверхности. Такой же эффект можно получить от профессиональных средств, но стоят они в разы дороже.

2. Эффективный пятновыводитель

WD-40 поможет очистить пятна на светлой кухонной столешнице или фасадах от кофе, чая и других красящих средств, которые не выводятся обычными пятновыводителями на мыльной основе.

3. Поможет от образования льда и снега на окнах автомобиля

Зимой WD-40 просто незаменимое средство для автовладельцев. "Вэ-дэшка" позволит не образовываться снегу и льду на окнах и зеркалах машины в морозы. Для этого нужно распылить небольшое количество аэрозоля на окна и боковые зеркала, а затем протереть сухой тканью. Таким образом рекомендуется обрабатывать поверхность после каждого посещения автомойки.

4. Очиститель известкового налета для унитаза и ванны

И совет действительно сработал. А вот этот способ мне подсказал сантехник, который на днях приходил почистить трубы.И совет действительно сработал.

Если обычные средства для чистки унитаза и ванны справляются только с поверхностными загрязнениями, то с минеральными отложениями и известковым налетом все гораздо сложнее. В этом случае можно пшикнуть WD-40 на место образования и подождать несколько минут. Небольшое пятно растворится самостоятельно. Для больших участков отложений будет достаточно несколько раз провести по пятну щеткой или ёршиком для получения результата.

5. Вернет мебели первозданный вид

WD-40 отлично справится с удалением остатков клея после наклеек на холодильнике или мебели. Особенно актуально, если в доме есть дети. Достаточно распылить небольшое количество средства на поверхность, оставить на 3-4 минуты, после чего протереть мягкой тряпочкой. Остатки клея легко отойдут, не испортив внешний вид дверцы холодильника или шкафа.