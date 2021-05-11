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5 хитростей, как заточить ножницы подручными средствами, чтобы не нести их в мастерскую


Заточить ножницы дома можно всего за несколько минут

Заточить ножницы дома можно всего за несколько минут

Нужно срочно что-то отрезать, а ножницы подводят? Не обязательно откладывать дела и идти в мастерскую, ведь заточить инструмент можно в домашних условиях. Вам потребуются вещи, которые есть у каждой хозяйки или хозяина. Запоминайте действенные способы заточки, для которых не понадобится даже точильный камень.

Предварительная подготовка


Перед заточкой очистите лезвия и проверьте их целостность / Фото: uaua.info

Перед заточкой очистите лезвия и проверьте их целостность / Фото: uaua.info

 

К сожалению, любые ножницы недолговечны. Чем чаще вы ими пользуетесь, тем скорее лезвия утрачивают остроту. Однако не нужно выбрасывать инструмент и сразу же покупать новый. Проведите заточку дома, но прежде подготовьте инструмент.

1. Протрите лезвия спиртом или антисептиком, чтобы избавиться от пыли и других загрязнений.

2. Проверьте, нет ли на режущих частях дефектов, хорошо ли работает механизм. В противном случае лучше обратиться к мастеру.

3. Иногда ножницы плохо режут из-за расхлябанного винта. Подтяните его на 0,5 мм (не более), чтобы решить проблему.

Лайфхаки по заточке


1. Алюминиевая фольга
Сделайте на фольге 8-10 надрезов, и ножницы снова станут острыми / Фото: prod-cdn.thekrazycouponlady.com

Сделайте на фольге 8-10 надрезов, и ножницы снова станут острыми / Фото: prod-cdn.thekrazycouponlady.com

 

Металлическая бумага поможет вернуть ножницам былую остроту.
Возьмите кусочек фольги и сложите его в 3-4 раза. Затем сделайте ножницами 8-10 надрезов. После проведите тест на картоне. Если бумага хорошо режется, ножницы готовы к дальнейшему использованию.

2. Наждачная бумага
Сперва сделайте 5-6 надрезов с одной стороны, а затем переверните наждачку / Фото: stroyipoy.ru

Сперва сделайте 5-6 надрезов с одной стороны, а затем переверните наждачку / Фото: stroyipoy.ru

 

Наждачка с зернистостью 120-180 - действенное средство для заточки ножниц. Возьмите бумагу и сделайте на ней 5-6 надрезов. Поскольку наждачка покрыта зернышками только с одной стороны, переверните материал и повторно проделайте еще 5-6 надрезов. Остатки шлифовки сотрите мягкой тряпочкой. Проверьте степень заостренности ножниц на картоне, а потом приступайте к работе.

3. Игла или металлический стержень
Для такого способа можно использовать иглу, булавку и даже тонкую отвертку / Фото: rti-poligran.ru

Для такого способа можно использовать иглу, булавку и даже тонкую отвертку / Фото: rti-poligran.ru

 

Еще один эффективный способ, но с ним нужно быть осторожнее. Если сильно нажимать иглой на лезвия, можно оставить зазубринки. Принцип выполнения прост: раскройте ножницы на максимальную ширину и у самого сечения расположите иголку. Постепенно сводите режущие части, тем самым продвигая швейное приспособление к краю лезвий. Повторите манипуляции несколько раз. Таким же образом можно использовать тонкий металлический стержень или скрепку.

4. Металлическая губка
Мелко нарежьте металлическую губку или несколько / Фото: heaclub.ru

Мелко нарежьте металлическую губку или несколько / Фото: heaclub.ru

 

Металлической губкой можно не только отмывать посуду, но и точить ножницы. Используйте ее так же, как фольгу и наждачную бумагу. Просто нарежьте мочалку (или две) на мелкие кусочки. Предварительно подготовьте мусорное ведро или мешок, чтобы сразу выбросить остатки.

5. Стекло
Принцип использования стекла такой же, как и иголки / Фото: cs11.livemaster.ru

Принцип использования стекла такой же, как и иголки / Фото: cs11.livemaster.ru

 

Возьмите старую стеклянную банку и раскройте ножницы на максимальную ширину. Поставьте лезвия около стекла и осуществите несколько режущих движений по банке.

Как продлить остроту ножниц


Чтобы проверить качество заточки, порежьте картон / Фото: storage.googleapis.com

Чтобы проверить качество заточки, порежьте картон / Фото: storage.googleapis.com

 

Чтобы инструмент служил дольше, проводите регулярную заточку раз в 2 недели. Способ выбирайте тот, который вам больше понравился. Всего за пару минут ножницы станут острыми, будто новые. Однако лайфхаки подходят только для обычных канцелярских и хозяйственных инструментов. Маникюрные или парикмахерские ножницы лучше отнести мастеру по заточке.

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5 хитростей, как заточить ножницы подручными средствами, чтобы не нести их в мастерскую

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5 хитростей, как заточить ножницы подручными средствами, чтобы не нести их в мастерскуюПодписаться на мой Instagram
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