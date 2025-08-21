Травмирующие лайфхаки советских женщин, или Как точно не стоит делать укладки

Создание причёски в СССР /Фото:dzen.ru
В СССР, в условиях ограниченного доступа к косметическим средствам, женщины находили свои креативные способы укладки волос. Они использовали необычные, но эффективные методы, чтобы создать модные прически того времени. В советском времени, когда доступ к современным косметическим средствам был ограничен, женщины были мастерами в находчивости и находили нестандартные способы, чтобы создать красивую прическу.
В эпохе, когда модными стрижками были «боб» и «карат», женщины старались создать импозантные прически, чтобы произвести впечатление на окружающих. Но в то время не было такого широкого выбора средств для стайлинга, как сейчас. Поэтому они использовали доступные им ресурсы и секреты, чтобы достичь желаемого результата.
Причёска высокий боб
Одним из таких методов было использование муки вместо сухого шампуня. Женщины наносили немного муки на корни волос и причёсывали их, чтобы впитать излишки жирности. Мука помогала создать чистый и объемный вид волос, придавая дополнительный объем и текстуру.
Волосы посыпанные мукой чище /Фото:seminar-beauty.ru
Для достижения объёмной укладки женщины часто обращались к хозяйственному мылу. Они намыливали волосы и создавали пены, которые затем распределяли по всей длине. Затем с помощью щетки или фена давали волосам желаемую форму. Этот метод позволял создавать стильные и объёмные причёски без применения специальных средств.
Кроме того, сахарная вода использовалась для укладки волос. Женщины готовили раствор из сахара и воды и наносили его на волосы в качестве лака или геля. Этот метод придавал волосам глянцевый блеск и фиксацию, позволяя сохранить причёску без необходимости использовать специальные средства.
Одним из самых необычных средств для фиксации волос в СССР было обычное пиво. Волосы обильно смачивали пивом, которое затем подсушивалось естественным образом. В результате укладка держалась на протяжении всего дня, одновременно придавая волосам легкий аромат свежести.
Укладка пивом /Фото:lavali.ru
Прямые волосы также были в тренде, и чтобы их выпрямить, использовался утюг! Не просто для глажки одежды. Женщины аккуратно подкладывали чистую ткань между утюгом и волосами, а затем аккуратно проскальзывали утюгом по прядям волос, чтобы придать им желаемую форму.
Разглаживание волос утюгом /Фото:fishki.net
Для создания блеска и здорового вида волос использовали уксусную воду. Она наносилась на пряди после завершения укладки, придавая волосам естественное сияние и шелковистость.
Накручивание волос было особым мастерством. Вместо специальных приборов женщины использовали обычную отвертку, нагретую на плите или горячей воде. При помощи этой нагретой отвертки они аккуратно накручивали пряди волос, чтобы создать объемные кудри.
Быстрая сушка волос в духовке также была популярной практикой в то время. Женщины наносили легкое фиксирующее средство на влажные волосы, а затем сушили их в открытом состоянии в духовке. Сушка в духовке придавала волосам более продолжительную укладку и сохраняла объем дольше времени.
Окрашивание волос в те времена являлось особенно интересным процессом. Для создания желаемого оттенка часто использовали растворы со свинцом и хной. Это были самые распространенные ингредиенты для окрашивания волос в те времена. Несмотря на их токсичность, женщины рисковали для достижения красивого и модного образа. Для того, чтобы стать блондинкой Пряди волос обрабатывались перекисью водорода, растворялись таблетки гидроперита, в надежде избежать выпадения волос и химических ожогов, и ожидали результатов. Однако осветление с помощью перекиси водорода давало неоднозначный результат в сравнении с современными стандартами цвета. Волосы становились ломкими, сухими и имели неестественный желтоватый оттенок. После этого требовалось значительно вложить времени и усилий в восстановление поврежденных волос.
Причёска /Фото:dzen.ru
Для советских женщин даже накручивание волос без бигуди становилось настоящим искусством. Но, как оказалось, и без них была возможность накрутить волосы.
1. Завивка на бумаге
Этот метод был одним из самых распространенных в советское время. Женщины использовали обычные листы газет или бумагу, чтобы завернуть волосы. Волосы чуть увлажнялись водой или сахарным раствором. Затем каждая прядь волос заворачивалась вокруг полоски бумаги. Прядь с бумагой складывалась в завиток и фиксировалась заколкой. Этот способ позволял создавать мягкие локоны и завитушки, и он был популярен среди женщин всех возрастов.
2. Завивка на носках.
Для создания крупных завитков женщины использовали обычные носки. Носок складывался вдоль, создавая длинную полоску. Затем волосы заворачивались вокруг этой полоски.
Носок с волосами завязывался на концах. Этот метод помогал создать крупные, объемные завитки, которые были особенно популярны в 60-70-е годы.
Завивка волос на носки /Фото:seminar-beauty.ru
3. Завивка на проволоке.
Волосы наматывались на проволоку, начиная с кончиков и двигаясь к корням. Проволока с волосами изгибалась и скреплялась в форму завитка. Завитки можно было укладывать по всей голове. Этот метод обеспечивал более долгосрочные результаты, но требовал некоторых навыков и терпения.
4. Бумажные конусы.
Другой интересный способ накручивания волос был связан с использованием бумажных конусов, которые создавались из кусков обычной бумаги. Прямоугольный лист бумаги скручивался в конус. Волосы заворачивались вокруг этого конуса. Затем конус с волосами фиксировался. Этот метод помогал создать эффектные локоны, и конусы могли быть разной длины, что позволяло варьировать степень завитости.
Но бывала и завивка в салонах. Как только весна наступала и на улице можно было не носить головной убор, многие женщины в СССР спешили в парикмахерские, чтобы сделать себе долговременную укладку или химическую завивку, которая держалась на волосах от 3 до 6 месяцев. Для этого на специальные деревянные коклюшки, тонкие палочки с разрезами по бокам для фиксации резинками, наматывались пряди волос. Затем наносился химический состав под названием «Локон». После определенного времени состав смывался, не снимая коклюшек, и на волосы наносился другой состав - фиксаж, который также затем смывался. После этого коклюшки снимались, и волосы накручивались на бигуди. После тщательного высыхания волос на голове проводилась окончательная укладка. Этот процесс был долгим и имел свои риски. Иногда вместе с коклюшками снимались и пряди волос, иногда возникали ожоги на коже головы, однако это не останавливало женщин, и они настойчиво продолжали делать долговременные укладки.
Химическая завивка /Фото:seminar-beauty.ru
После всех этих экспериментов над волосами ужен был и особый уход. В советскую эпоху, особенно в период с 1920-х по 1980-е годы, не было широкого ассортимента специализированных средств для ухода за волосами, которые доступны нам сегодня. Однако, советские женщины всегда были изобретательными и находчивыми, и они нашли свои собственные способы заботиться о своих волосах.
Один из самых популярных способов ухода за волосами в СССР было мытье волос с использованием домашних средств. Советские женщины часто использовали различные растительные отвары крапивы или ромашки, чтобы укрепить и разглаживать волосы.
Вместо кондиционера брались народные рецепты для питания и смягчения своих волос: нанесение масла на кончики волос. Так же использовались растительные масла: подсолнечное или оливковое, нанося его на кончики волос на ночь, чтобы предотвратить их сухость и ломкость.
Советская парикмахерская /Фото:dzen.ru
Для придания волосам блеска и сияния, использовались отвары трав и органических продуктов, таких как луковый отвар или настой из яблочной кожицы.
Важным элементом ритуала ухода за волосами советских женщин был выбор подходящей прически и укладки. Они часто делали косички или заплетали волосы, чтобы предотвратить спутывание и повреждение волос. Другой распространенный вариант была классическая — низкий пучок, который был удобен в повседневной жизни.
Все эти методы использовались, чтобы создать модные в те времена причёски. С 1920-х по 1990-е годы популярность их менялась в зависимости от времени и общественных тенденций.
1920-е годы:
«Боб» был наиболее распространенной женской стрижкой. Эта прическа заканчивалась уровнем ниже ушей и имела четкий квадратный контур вокруг основания головы.
1930-е - 1940-е годы:
В 30-ые и 40-ые годы пришла мода на более женственные и нежные причёски. Это были различные кудряшки, волны и завитки.
Завитушки: Подвижные локоны и завитушки были популярными. Женщины старались добиться лёгкой волнистой текстуры волос.
Чтобы создать завитушки, использовались бигуди, папильотки и различные химические волнистые составы.
1950-е годы:
Стало модным делать причёски с зачёсом наверх, а так же произошёл бум на всевозможные бигуди. Короткие стрижки с завивкой стали очень популярными, и это было вдохновлено стилем Элизабет Тейлор. Зарубежные киногероини, появляющиеся на советских экранах, сразу же становились образцами для подражания.
Элизабет Тейлор с эталонной причёской 50-ых /Фото:prekrasnaja.com
1960-е годы:
Это годы всевозможных начёсов! Они были одними из самых трудоёмких за весь 20 век. Удлинённые пряди спереди, которые ложились на щёки в виде завитков, умопомрачительные начёсы,
Причёски «улей» и «бабетта» стали символом стиля и моды. А главным показателем стиля стала Бриджит Бардо.
1970-е годы:
Стиль хиппи совсем стороной СССР не обошёл и мода на прямые, распущенные волосы тоже была. Их зачёсывали назад, надевали ободки. После моды на «бабетты» 60-ых всё же были редкостью. Как раз в это время пришла и мода на жёсткое осветление волос. Что приносило больше вреда чем пользы.
Гребешки и прямые волосы: Прямые, гладкие волосы были популярны, часто с проборами.
Уход: Использовались утюжки для выпрямления и лаки для фиксации.
Причёска 80-ых /Фото:abys.ru
1980-е годы:
Это рассвет свободы моды. Каскад стал самой популярной причёской того времени. Для того, чтобы эта причёска получилась более шикарной для начала делалась химическая завивка. Да и стрижки были экстравагантные - пикси, каре, гаврош.
Волосы с объемом у корней (афро): Многие старались создать волосы с большим объемом. Использовались пенки и гели для придания объема.
1990-е годы:
Настоящая эпоха чёлок, прядей всевозможных цветов, гафре. Причёски становились всё более «лохматыми». Каскад тоже оставался в моде.
Грендж (гранж): Небрежные, натуральные причёски с акцентом на молодежную небрежность. Волосы оставались естественными, без излишних усилий по укладке.
Свободные 90-ые /Фото:garnil.club
Несмотря на ограниченные ресурсы и отсутствие современных инструментов, женщины в советское время не уступали в желании выглядеть стильно и красиво. Их творческий подход к накручиванию волос позволял создавать разнообразные прически, которые оставались актуальными и впечатляющими. Эти методы также подчеркивают исключительную находчивость и способность адаптироваться к условиям, которые были характерны для советской эпохи.
