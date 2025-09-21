5 фактов о магазинах «Берёзка», которые были символом элитной жизни в СССР

В Советском Союзе дефицит и стояние в очередях многие годы были бессменным спутником столь повседневного занятия, как поход в магазин, у большинства граждан. Однако было как минимум одно исключение из правил - это торговая сеть «Берёзка», которая носила в те времена звание настоящего символа элитного потребления.
1. О первых годах существования сети
Первые клиенты сети - иностранцы. /Фото: teletype.in
Эта советская торговая сеть первоначально задумывалась как такая, которая объединила бы на территории СССР все магазины, имевшие привилегию принимать валюту. Открылась она в 1961 года, а вот легендарным названием обзавелась только шесть лет спустя. Первыми покупателями, соответственно, были иностранные граждане, поэтому вначале эти магазины размещали в аэропортах. Однако когда вместо полноценного шопинга они стали закупать только сувениры, то допуск в магазин получили представители некоторых родов деятельности, а сама сеть стала расширяться.
2. Кто из советских граждан мог стать клиентом в «Берёзке»
Мало кому удавалось попасть в элитный магазин. /Фото: mk.ru
Основными клиентами валютной торговой сети были дипломаты, спортсмены и артисты - то есть, те, кто регулярно выезжал за границу и мог привезти оттуда иностранные деньги. Иногда в магазин имели доступ врачи или инженеры, которые участвовали в зарубежных конференциях или ездили в командировки.
3. Что особенного было в ассортименте товаров «Берёзки»
Товары в магазине также отличались от других торговых точек. /Фото: strelka.com
Учитывая первоначальную клиентуру, в «Берёзке» всегда можно было найти сувенирную продукцию, а также товары, которые ассоциировались у иностранцев с СССР: матрёшки, куклы в национальных костюмах, красная икру и водка «Столичная». Советские же люди обращали внимание на свежие и качественные продукты питания, хорошую по тамошним меркам одежду и обувь, причём последняя могла привозиться из зарубежных распродаж. Ещё одной группой товаров была фото- и радиоаппаратура. А самой большой покупкой, которую можно было приобрести в «Берёзке», был автомобиль - там его покупали без многолетней очереди.
4. Сильно завышенные цены
За элитное потребление приходилось сильно переплачивать. /Фото: youtube.com
При том, что товары в «Берёзке» были качественными с точки зрения советского человека, но довольно посредственными для иностранца, их стоимость порой была просто запредельной - их поднимали в несколько раз даже в сравнении с аналогичными магазинами на Западе — так, по данным редакции Novate.ru, килограмм шоколада в «Берёзке» стоил 15 долларов, тогда как в Америке его можно было купить всего за 1,5 доллара.
5. В «Берёзке» рассчитывались собственной валютой
Один из вариантов валюты для элитного советского магазина. /Фото: factroom.ru
Так как спекуляции с валютой в Советском Союзе были вне закона, что для оплаты в «Берёзке» были введены в обращение специальные сертификаты «Внешпосылторга», которые делились на три вида: с синей полосой - их получали те, кто имел право на валюту социалистических стран, а доступ к ассортименту магазина в этом случае был ограничен; с жёлтой полосой - для гражданам, которые работали в развивающихся странах, например, Африке или Индии - с ними доступ был большим. А вот на весь ассортимент могли рассчитывать только обладатели сертификатов с белой полосой, которые выдавались гражданам, имевшим право на свободно конвертируемую западную валюту. Были также специальные сертификаты-чеки серии «Д», которые распространялись только среди дипломатов. В 1976 году эта «валютная» система была упразднена: остались только чеки для дипломатов, а для остальных введены сертификаты единого образца.
