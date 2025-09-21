5 фактов о магазинах «Берёзка», которые были символом элитной жизни в СССР

1. О первых годах существования сети

Первые клиенты сети - иностранцы. /Фото: teletype.in

2. Кто из советских граждан мог стать клиентом в «Берёзке»

Мало кому удавалось попасть в элитный магазин. /Фото: mk.ru

3. Что особенного было в ассортименте товаров «Берёзки»

Товары в магазине также отличались от других торговых точек. /Фото: strelka.com

4. Сильно завышенные цены

За элитное потребление приходилось сильно переплачивать. /Фото: youtube.com

5. В «Берёзке» рассчитывались собственной валютой

Один из вариантов валюты для элитного советского магазина. /Фото: factroom.ru