Назад в СССР: колоритные фотографии, сделанные неизвестным фотографом в 1980-х годах

Колоритные фотографии, сделанные неизвестным фотографом в 1980-х годах.
1980-е годы в СССР кто-то считал периодом стабильности, а кто-то называл периодом застоя. Впрочем, одно совершенно не исключает другое. В этой подборке собраны фотографии, на которых запечатлена без прикрас жизнь советских людей того времени.
1. Уличная торговля
Уличная торговля яблоками. СССР, Москва, 1986 год.
2. Агитационные плакаты
Стенд с агитационными плакатами. СССР, Москва, 1986 год.
3. Приглашения на работу
Различного характера объявления по трудоустройству. СССР, Москва, 1984 год.
4. Слава КПСС
Слава коммунистической партии Советского Союза. СССР, Москва, 1984 год.
5. Очередь в кинотеатр
Очередь в кинотеатр на фильм Военно-полевой роман. СССР, Москва, 1984 год.
6. Высотка
Высотка в центре города. СССР, 1986 год.
7. Уличная сцена
Мужчина несет цветы любимой женщине. СССР, Москва, 1984 год.
8. Ветеран
Военно-морской офицер 9 мая. СССР, Москва, 1984 год.
9. Вход в банк
Вход в государственный банк СССР. СССР, Донецк, 1981 год.
10. Проспект Комсомольский
Уличная сцена на проспекте Комсомольский. СССР, Донецк, 1981 год.
11. В детском садике
Старшая группа в детском садике. СССР, Донецк, 1983 год.
12. Парад войск
Прохождение войск во время парада. СССР, 1980-е годы.
13. Репетиция
Репетиция перед началом выступления. СССР, 1980-е годы.
14. Праздник труда
Первомайская демонстрация. СССР, Москва, 1984 год.
15. Торговля домашними животными
Уличная торговля домашними животными. СССР, Украина, 1986 год.
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