5 оригинальных и аппетитных блюд из терпко-сладкой хурмы

Осень радует не только яркими красками, а и изобилием сезонных фруктов и овощей, красующихся на прилавках магазинов и рынков. Исключением не стала богатая витаминами хурма, о пользе которой знает практически каждый. Но сегодня речь пойдёт не о её волшебно-целебных свойствах, а о том, что можно приготовить из терпко-сладкой ягоды.
1. Салат со сливочным сыром и хурмой
Салат с хурмой и орешками. \ Фото: flavorthemoments.com.
«В меру сладкий и пряный» - именно так можно сказать о салате со сливочным сыром, хурмой и орешками кешью.
Ингредиенты:
• Сыр сливочный – 150 г;
• Хурма небольшая – 1 шт;
• Лимонный сок – по вкусу;
• Масло оливковое – для заправки;
• Мёд – по вкусу;
• Соус пекинский – по вкусу;
• Кешью – опционально;
• Чили маленький – 1 шт;
• Рукола – опционально;
• Кинза – 2-3 веточки;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу.
Салат с сыром и хурмой. \ Фото: i.pinimg.com.
Способ приготовления:
• Сливочный сыр нарезать средним кубиком;
• Выложить в салатник;
• Хурму вымыть;
• Промокнуть бумажными полотенцами;
• Нарезать средним кубиком или дольками;
• Добавить к сыру;
• Руколу и кинзу вымыть;
• Просушить;
• Мелко нарезать;
• Высыпать в мисочку;
• Смешать с нарезанным тонкими кольцами перцем чили, мёдом, лимонным соком, оливковым маслом, пекинским соусом, солью и смесью молотых перцев;
• Всё хорошенько перемешать;
• Получившейся смесью заправить салат;
• Добавить дроблённые и слегка обжаренные на сухой сковороде орешки кешью;
• Перемешать;
• Дать настояться несколько минут и подать к столу.
2. Салат с хамоном
Салат со шпинатом и хурмой. \ Фото: passmesometasty.com.
Пожалуй, рецепт этого салата – настоящая находка для тех, кто любит баловать себя и своих близких не только по праздникам.
Ингредиенты:
• Авокадо маленькое – 1 шт;
• Шпинат свежий – 1 горсть;
• Хурма небольшая – 1 шт;
• Хамон – 100 г;
• Огурец – 1 шт;
• Томаты коктейльные – 5-6 шт;
• Сыр твёрдых сортов со специями – 50 г;
• Мёд – по вкусу;
• Лимонный сок – по вкусу;
• Масло оливковое – для заправки;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Кинза – опционально;
• Петрушка – опционально.
Салат с хурмой и хамоном. \ Фото: runningtothekitchen.com.
Способ приготовления:
• Авокадо вымыть;
• Очистить;
• Удалить косточку;
• Мякоть нарезать небольшим кубиком;
• Выложить в салатник;
• Хурму вымыть;
• Просушить;
• Нарезать по принципу авокадо;
• Шпинат тщательно промыть под холодной проточной водой;
• Откинуть на дуршлаг и хорошо просушить;
• После нарвать руками или крупно порезать;
• Хамон нарезать кусочками средней величины;
• Выложить в салатник вместе со шпинатом;
• Томаты вымыть;
• Просушить;
• Нарезать на четыре части;
• Добавить к остальным ингредиентам;
• Сыр нарезать небольшим кубиком;
• Также добавить в салат;
• В миске смешать мелко нарезанную кинзу, петрушку, соль, смесь молотых перцев, мёд, лимонный сок и оливковое масло;
• Получившейся смесью заправить салат;
• Аккуратно перемешать и подать к столу.
3. Фаршированная хурма
Фаршированная хурма. \ Фото: img.freepik.com.
Фаршированными бывают не только яблоки, груши и апельсины, а и хурма. Такое лакомство понравится как детям, так и взрослым.
Ингредиенты:
• Хурма среднего размера – 3-4 шт;
• Мёд – опционально;
• Апельсин крупный – 1 шт;
• Мята свежая – для подачи;
• Корица молотая – по вкусу;
• Орехи грецкие ядра – 2 горсти.
Запечённая фаршированная хурма. \ Фото: bing.com.
Способ приготовления:
• Хурму вымыть;
• Просушить;
• Аккуратно срезать место с плодоножкой;
• При помощи маленькой ложечки удалить часть мякоти;
• Выложить её в миску;
• Размять вилкой;
• Апельсин вымыть;
• Промокнуть салфетками;
• Цедру натереть на самой мелкой тёрке;
• Добавить в миску к мякоти;
• Смешать с мёдом и корицей;
• Апельсиновые дольки очистить, оставляя только мякоть;
• Порезать небольшими кусочками;
• Добавить в миску к остальным ингредиентам;
• Ядра грецких орехов подробить до состояния средней крошки;
• Высыпать в миску;
• И перемешать;
• Получившейся смесью равномерно нафаршировать хурму;
• Выставить хурму в форму для запекания;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на семь-восемь минут;
• Перед подачей украсить листочками сежей мяты.
4. Тосты
Тосты с хурмой. \ Фото: spicetribe.com.
Надоела гранола, яичница, бутерброды или овсяная каша на завтрак? Тогда попробуйте приготовить тосты с хурмой. Они прекрасно сочетаются с кофе и чаем, а также с апельсиновым соком.
Ингредиенты:
• Хлеб цельнозерновой – 4 ломтика;
• Сыр сливочный мягкий – 1 баночка (100-130 г);
• Хурма среднего размера – 1 шт;
• Кинза – для подачи.
Тосты со сливочным сыром и хурмой. \ Фото: thecommunalfeast.com.
Способ приготовления:
• Хлеб подсушить на сухой сковородке до образования лёгкой корочки;
• Выложить на тарелку и остудить до комнатной температуры;
• После каждый ломтик смазать сливочным сыром;
• Хурму вымыть;
• Просушить;
• Нарезать ломтиками средней толщины;
• Выложить поверх сыра на хлеб;
• Кинзу вымыть;
• Просушить;
• Мелко нарезать;
• Посыпать тосты и подать к столу.
5. Крем-суп
Суп из хурмы. \ Фото: zoupbroth.com.
Казалось, каким может быть суп из хурмы? Ответ очевиден – мега вкусным. Несмотря на сладкий и слегка вяжущий вкус, идеально подчёркнутый острым перцем – вы получаете блюдо, которое станет одним из самых любимых.
Ингредиенты:
• Хурма крупная – 3-4 шт;
• Брынза – 150 г;
• Сливки средней жирности – 1,5 стакана;
• Перец чили крупный – 2 шт;
• Соль – по вкусу;
• Смесь пряных трав – по вкусу;
• Кинза – для подачи.
Пикантный крем-суп из хурмы. \ Фото: cdn.foodaciously.com.
Способ приготовления:
• Хурму вымыть;
• Удалить плодоножку;
• Мякоть нарезать небольшим кубиком;
• Выложить в сотейник;
• Добавить немного сливок (примерно полстакана);
• Довести до кипения;
• Посолить и приправить пряными травами;
• Влить оставшиеся сливки;
• Проварить пару минут;
• Затем снять с огня и добавить произвольно нарезанный перец чили;
• Всё перебить блендером до состояния полужидкого пюре;
• Разлить суп порционно по тарелкам;
• Добавить кусочки брынзы;
• Посыпать свежей мелко нарезанной кинзой;
• Подать к столу.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии