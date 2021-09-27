14 ностальгических фотографий советского прошлого, которые не понять современным школьникам

Фотографии из повседневной жизни в СССР, которые вызывают бурю воспоминаний.
У большинства из нас молодость и детство вызывают положительные воспоминания. Ведь тогда казалось, что и деревья были зеленее, и конфеты вкуснее. Сегодня мы решили поностальгировать и собрали 14 фотографий советского прошлого, которые не понять современным школьникам.
1. Уличные напитки
Квас и автоматы с газировкой.
В летнее время особой полярностью у населения пользовался квас и газировка из автоматов. Квас продавали в бочках, почти таких же, как и сейчас. И несмотря на то, что производители напитка остались прежними, вкус его сильно поменялся в худшую сторону. Виной тому современная химия, которую активно используют, чтобы удешевить производство. Но вернемся в славное прошлое. Тогда за 12 копеек можно было купить литр кваса, но чаще его покупали стаканами ценою 3 копейки, которые выпивали тут же, у бочки.
Что касается газировки, все, кто пробовал напитки из автоматов тех времен, соглашаются, что в СССР она была самая вкусная. Первый автомат с газированными напитками появился в столовой Смольного в 1937 году, а немного позднее в Москве и по всему Союзу. Простая газировка стоила 1 копейку, вода с сиропом - 3. Напитки продавались в граненных многоразовых стаканах, которые необходимо было вернуть на место, что все и делали.
2. Культ «Санта Барбары»
Эпоха «Санта Барбары».
Показ сериала «Санта Барбара» в России пришелся как раз на 90-е годы. Для неискушенного зрителя постсоветского пространства он стал глотком свежего воздуха. Красивые актеры, роскошные разнообразные наряды, интерьеры, от которых захватывало дух, и конечно же интригующий сюжет, присущий любой мыльной опере - все это собирало у экранов целые семьи и заставляло без отрыва смотреть телевизор целый час. Также стоит отметить, что сериал состоял из 2137 серий. За это время семейство Кэпвеллов, Локриджей и Андраде стали для зрителей практически родными людьми.
3. Покемоны
Фишки с покемонами.
Совсем недавно мобильная игра «Pokemon Go» захлестнула мир, заставив миллионы детей и взрослых отправиться на охоту за фантастическими существами. Предшественником игры был мультсериал, вышедший на экраны в 1997-98 гг. Дети живо восприняли яркие приключения Пикачу и его друзей. Немного позднее появились яркие шарики Pokeball с фишкой и жвачкой внутри. Покупались эти шарики исключительно ради фишек, на которые потом играли, пытаясь выиграть более редкие экземпляры в свою коллекцию.
4. Форма для печенья
Советская форма для выпечки.
Советская форма для печенья сильно отличается от тех, что выпускаются сейчас. И это неудивительно, старые формы выполнялись из алюминия и весили почти килограмм. Чеканка форм могла отличаться, самыми распространенными были сердца, звезды и геометрические фигуры. Сладости в Союзе были дорогими да и не всегда их удавалось купить, поэтому домашнее печенье было настоящим спасеньем для семей, где были дети. Кстати младшее поколение обожало такие печеньки именно за их необычные формы и рисунки. Вот бабушка закладывает в форму тесто, закрывает ее и ставит на газ, а на выходе получаются сердца, грибочки, орешки и цветы.
5. Бигуди
Халат и бигуди.
Мода на завитки пришла в СССР еще в 1950-е, и с тех пор кудри стали ассоциироваться с праздничной прической. Эталоном красоты в России тех времен была Любовь Орлова, и почти все женщины мечтали о локонах как у нее. Для этого в ход шли бигуди. Обычные были выполнены из пластмассы или металла. Для нужного эффекта их необходимо было закручивать на влажных волосах и носить не менее 12 часов. Чаще всего женщины ложились спать прямо с ними, что было весьма неудобно. Также существовало такое понятие, как термобигуди. Они изготавливались из плотной резины. Перед использованием их нужно было обдать кипятком и быстро накрутить на волосы. Такая процедура нередко заканчивалась ожогами, но что поделать, красота всегда требовала жертв!
6. Офицерская линейка
Классическая офицерская линейка.
Офицерская линейка изготовлялась из прозрачной пластмассы имела множество прорезанных трафаретов, транспортир, деления для измерения углов и так далее. Изначально она предназначалась для создания полетных карт. Однако со временем такая линейка стала незаменимым помощником школьников и студентов. Да что уж говорить, ее использовали даже малыши. Нарисовать снеговика или идеальный домик было проще простого, имея такую линейку.
7. Детский маникюр
Маникюр советской девочки.
Кто из девчонок в детстве не мечтал иметь длинные ногти как у мамы или актрисы сериала? И предприимчивые советские девочки знали, как такие заполучить. Нужно было просто оборвать яркие лепестки с цветов и аккуратно приклеить их к своим собственным ногтям. Единственным минусом такого дизайна была его недолговечность. Максимум через несколько минут лепестки рвались или отлетали.
8. Мебельная стенка
Стенка в гостиной.
Ни одна гостиная советских времен не обходилась без мебельной стенки. Она занимала центральное место в комнате. Этот предмет мебели имел много разных вариаций, но все они были похожи друг на друга. В семидесятые годы прошлого столетия, наличие стенки свидетельствовало о достатке и предприимчивости хозяев. В ней хранили все: постельное белье, одежду, книги, сервизы, игрушки, напитки и многое другое. Если у вас тоже такая есть, советуем заглянуть на Novate.ru, чтобы почерпнуть несколько идей по преображению этого устаревшего предмета мебели.
9. Кинотеатр
Передвижной кинотеатр.
В советские времена люди редко сидели у телевизора. У многих его вообще не было, а даже если таковой имелся, смотреть по нему было особо нечего, за исключением редких случаев. Зато все с удовольствием ходили в кино. Кинотеатры в те времена были самыми разными: большие центральные кинозалы, маленькие комнатушки с проектором и передвижные автобусы. Афиши в кинотеатрах менялись два-три раза в неделю. В дни нашумевших премьер кассы кинотеатров с трудом справлялись с натиском толпы, а зрительные залы собирали аншлаги.
Что касается детишек, то они часто посещали передвижные кинотеатры, оборудованные в автобусах ЗИС и ЗИЛ. Во время каникул такие курсировали по лагерям и дворам. За 10 копеек можно было посмотреть мультики или детский фильм.
10. Робот
Заводной робот.
Искушенные современные дети вряд ли бы пришли в восторг, увидев советского игрушечного робота. А вот у детей СССР такая игрушка вызывала бурю эмоций. Чудо-игрушка появилась в 1980-х. Робот был механическим, заводился ключиком, что позволяло ему выполнять несколько простейших движений.
11. Пылесос
Пылесос «Вихрь», «Витязь», «Буран».
Те кто хоть раз видели советский пылесос, едва ли смогут забыть его. Тяжелые, громоздкие пылесосы с неудобной пластмассовой насадкой работали с таким шумом, что казалось, будто в квартире взлетает вертолет.
12. Фаст-фуд
Первые заведения быстрого питания.
Сейчас палатки с шаурмой и заведения быстрого питания находятся на каждом шагу, не то, что в советские времена. Редакция Novate.ru ответственно заявляет, что в Союзе фаст-фуд появился только в 1988 году. Впервые попробовать гамбургер наши граждане могли в советско-финском заведении под названием «Полар». А вот в 1990 в Москве был открыт первый Макдональдс, и это событие стало настоящей революцией. Примерно три месяца у ресторана собирались толпы людей, желающих познакомиться с западными «деликатесами».
13. Тренажеры
Советские тренажеры.
В конце 1980-х в Союзе стало модно заниматься спортом и аэробикой. Причина тому - телетрансляции занятий ритмичной гимнастикой, которые появились на экранах в 1984. В этих роликах красивые девушки в ярких трико ритмично двигались под музыку, будоража сознание скромных советских граждан. Восхитившись увиденным, многие женщины захотели заняться своим телом. Круги «Грация» и «Здоровье» разлетались на ура. Также в продаже появились первые велотренажеры, а немного позднее начали открываться первые тренажерные залы.
14. Игры на свежем воздухе
Уличные игры.
Несмотря на все дефициты, ограничения и бедность, люди, чье детство выпало на времена Союза, с теплом и любовью вспоминают о нем. Дети СССР редко сидели дома, не смотрели телевизор, не имели приставок и компьютеров. Вместо этого были турниры по прыжкам на скакалке, игры в «Резиночку», «Классики», «Колечко», «Пионер, дай смену» и многие другие. Зимой во дворах заливали катки, строили снежные стены, играли в войну со снежками.
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