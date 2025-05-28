Как функционально обустроить зону отдыха на даче

Дачный участок — это не только грядки и деревья, а также и прекрасный сад. Он всё-таки создаётся для эстетической пользы, чтобы тёплыми летними днями наслаждаться запахом цветов и любоваться их разнообразными формами и красками.
Потому в саду необходимо обустроить удобное и красивое место для отдыха, в которое будет приятно приходить и проводить время, расслабляясь и забывая все городские заботы.
Идеальное место для отдыха
Многие сегодня покупают дачи не только для того, чтобы на них что-то выращивать, а чтобы быть ближе к природе, отдыхать от городской суеты, дышать чистым воздухом и наслаждаться тишиной и шумом крон деревьев. Для всего этого, безусловно, необходимы правильные условия. Лучше для таких целей выделить небольшой уголок в саду и обустроить его по своему усмотрению, чтобы ничто не отвлекало от единения с природой. Конечно, лучше всего, подобных мест, где можно будет расслабиться, было несколько. В одном не спеша завтракать или сидеть с чашечкой кофе, в другом загорать, а в третьим проводить вечера с книгой или в весёлой компании. Для обустройства этих зон продаются специальные конструкции, но они вовсе не обязательны, любую мебель, крышу или ширму можно соорудить из подручных материалов, притом нечто современное и уникальное.
1. Статичная мебель
И никто не помешает
Садовая мебель — первое, что стоит приобрести или смастерить самостоятельно для хорошего отдыха в саду. Лучше всего, если это будет кресло-шезлонг, которое ещё и полностью раскладывается. Его можно будет поставить как под деревом, так и около бассейна, читать на нём, спать или загорать. Для таких шезлонгов продаются замечательные мягкие матрасы с подушками, на которых будет удобно и комфортно лежать.
Также отличным вариантом может стать круговой диван, отличная вещь для отдыха нескольких людей. Такие диваны оснащены ещё и крышей. Солнечные лучи, а также мелкий дождик будут нестрашны. Он отлично впишется в композицию около мангальной зоны, очага или кострища. Всю мебель лучше оснастить текстилем в виде пледов, подушек и покрывал, чтобы было уютнее. Когда она располагается в глубине сада, где нет освещения, стоит заранее приобрести гирлянды на батарейках, чтобы вечерами слегка осветить пространство вокруг.
Для большой компании
Лофт-кровать поставить под живым навесом, например, под перголой, которая сразу оборудована лавочкой или аркой, и на которой уже растут плетистые розы, дикий виноград или хмель, это удивительное место, где отдыхать будет одно удовольствие. В целом это может быть не покупная конструкция для арки, а просто четыре опоры и балки, на которых только и останется что пустить лианы или вьющиеся растения. Под такой самодельной аркой можно не ставить полноценный диван или кровать, а просто разместить пару кресел и кофейный столик.
Любая подобная мебель может быть выполнена не из специально купленных досок, а например из ненужных ящиков или поддонов, из которых нужно предварительно удалить гвозди, покрыть их лаком, проверив нет ли гнили, а затем скрепить вместе.
2. Качели
Кровать-качалка
Качели это не только детская забава, большие качели-диваны и кресла это замечательная возможность отдохнуть в саду под деревом. Сами качели не обязательно крепить на опорах, если есть большое старое дерево и у него мощные ветви. Эти качели могут быть как сделанные из дерева, так и плетёные из жестких канатов или мягкого материала. Опять же не стоит забывать о текстиле для дополнительного комфорта.
А совсем небольшие кресла-гамаки, выполненные из ткани, будут отлично смотреться и не занимать много места в большой беседке или на веранде под крышей. Когда нет возможности сделать большие качели, такой вариант станет отличным решением проблемы.
Кресло-гамак
Есть и специальные конструкции, которые представляют из себя большой диван — кровать, закреплённый на четырех канатах или цепях, что держатся на четырёх опорах, имеют под собой деревянное основание, а наверху тканевую крышу или балки, чтобы можно было самостоятельно натянуть ткань или пустить растения. А иногда и целый навес, по которому можно будет передвигаться и загорать. Такие конструкции стоят дорого, но если семья большая и всем хочется покачаться, то это отличное решение.
3. Возле дома
Словно в солнечной Италии.
Сад может примыкать к дому и тогда нет необходимости отдельно ставить в него садовую, уличную мебель. Достаточно просто прикрепить её к стене дома. Для таких лавочек даже не нужны ножки, достаточно присоединить их к стене при помощи мощных и надёжных уголков. А если поставить столик перед такой простой скамейкой, то получится обеденная зона.
Но когда дом кирпичный, то можно соорудить из того же кирпича и лаундж-зону, в которой все сидения могут быть многоуровневыми. На нижнем ярусе поставить напольные кашпо с растениями, на среднем разложить подушки, а на верхнем разместить уличные светильники в виде старинных масляных ламп. Спинкой же такого сидения будет также выступать стена дома.
Очень стильно
В целом если хочется создать такую скамейку с самыми наименьшими усилиями, то отлично будет смотреться сделанная из бетонных блоков, в роли сидения можно использовать несколько длинных гладких досок. Стена дома защитит от ветра, а если есть навес, то будет ещё и дополнительная защита от дождя.
4. Домики
Чудесный домик
Если беседки и террасы наскучили и хочется в самом саду среди деревьев и высоких кустарников создать себе небольшой крытый уголок для уединения, то есть вариант строительства специального домика-скамейки. Такой домик может как стоять на земле, так и иметь опоры.
Крышу можно сделать двух или односкатную, а саму скамейку достаточно широкой, чтобы при дожде полностью укрыться в строении и не замочить ноги. Такие домики особо не нуждаются в каком-то украшении.
Необычный вариант
Когда же речь идёт о домике на опорах, то у него уже должна быть большая высота и ширина. Не обязательно делать дверь, можно обойтись и простым тюлем, который защитит не только от ветра, но и от насекомых по вечерам. Можно также сделать небольшую лесенку, чтобы выходить и входить было удобнее, а вокруг посадить красивые и яркие растения, сделать эту зону настоящей экзотикой.
В целом, в таком домике можно разместит кровать, кресло, столик, повесить гирлянды и даже провести при желании электричество. Для лета самое то, но осенью в таком домике, конечно буде будет прохладно находиться долгое время, хотя он и защитит от ветра. Всё зависит от погоды.
5. Необычные варианты
Современная ширма
Когда хочется чего-то более уникального, но чтобы можно было посидеть в большой компании, а не только одному, то ширмы это отличный вариант для уединения от любопытных глаз. Современные варианты ширм вообще не похожи на первый взгляд на то, о чём все думают. Это могут быть высокие панели, которые располагаясь полукругом, закроют стол и стулья ото всех. Они могут быть из совершенно разных материалов, как дерева, так и пластика, зеркальными или вообще сплетёнными из веток.
Также необычной идеей будет беседка из лиан, имеющих древесные стебли или веток, в которой и сама лавочка и крыша будут выполнены из них. Это крайне интересный вариант, при этом его размеры совершенно не ограничены. В зелёном саду такой уголок спокойствия будет смотреться очень лаконично и естественно.
А почему бы и нет
Любопытный вариант отдыха это — барная стойка, она также может быть выполнена из паллет, а барные высокие стулья — из старых дисков от колёс или велосипеда. Там точно поместится вся большая компания. Навес над ней можно сделать из ткани, летом он защитит от солнца и при этом будет пропускать свет, смотреться очень эстетично и ярко. Голубые, белые или розовые ткани из натуральных материалов подойдут лучше всего, они будут воздушными и красиво плыть под порывами ветра.
Для романтического вечера
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