Как функционально обустроить зону отдыха на даче

Дачный участок — это не только грядки и деревья, а также и прекрасный сад. Он всё-таки создаётся для эстетической пользы, чтобы тёплыми летними днями наслаждаться запахом цветов и любоваться их разнообразными формами и красками.







Потому в саду необходимо обустроить удобное и красивое место для отдыха, в которое будет приятно приходить и проводить время, расслабляясь и забывая все городские заботы.

1. Статичная мебель

2. Качели

3. Возле дома

4. Домики

5. Необычные варианты

Идеальное место для отдыхаМногие сегодня покупают дачи не только для того, чтобы на них что-то выращивать, а чтобы быть ближе к природе, отдыхать от городской суеты, дышать чистым воздухом и наслаждаться тишиной и шумом крон деревьев. Для всего этого, безусловно, необходимы правильные условия. Лучше для таких целей выделить небольшой уголок в саду и обустроить его по своему усмотрению, чтобы ничто не отвлекало от единения с природой. Конечно, лучше всего, подобных мест, где можно будет расслабиться, было несколько. В одном не спеша завтракать или сидеть с чашечкой кофе, в другом загорать, а в третьим проводить вечера с книгой или в весёлой компании. Для обустройства этих зон продаются специальные конструкции, но они вовсе не обязательны, любую мебель, крышу или ширму можно соорудить из подручных материалов, притом нечто современное и уникальное.И никто не помешаетСадовая мебель — первое, что стоит приобрести или смастерить самостоятельно для хорошего отдыха в саду. Лучше всего, если это будет кресло-шезлонг, которое ещё и полностью раскладывается. Его можно будет поставить как под деревом, так и около бассейна, читать на нём, спать или загорать. Для таких шезлонгов продаются замечательные мягкие матрасы с подушками, на которых будет удобно и комфортно лежать.Также отличным вариантом может стать круговой диван, отличная вещь для отдыха нескольких людей. Такие диваны оснащены ещё и крышей. Солнечные лучи, а также мелкий дождик будут нестрашны. Он отлично впишется в композицию около мангальной зоны, очага или кострища. Всю мебель лучше оснастить текстилем в виде пледов, подушек и покрывал, чтобы было уютнее. Когда она располагается в глубине сада, где нет освещения, стоит заранее приобрести гирлянды на батарейках, чтобы вечерами слегка осветить пространство вокруг.Для большой компанииЛофт-кровать поставить под живым навесом, например, под перголой, которая сразу оборудована лавочкой или аркой, и на которой уже растут плетистые розы, дикий виноград или хмель, это удивительное место, где отдыхать будет одно удовольствие. В целом это может быть не покупная конструкция для арки, а просто четыре опоры и балки, на которых только и останется что пустить лианы или вьющиеся растения. Под такой самодельной аркой можно не ставить полноценный диван или кровать, а просто разместить пару кресел и кофейный столик.Любая подобная мебель может быть выполнена не из специально купленных досок, а например из ненужных ящиков или поддонов, из которых нужно предварительно удалить гвозди, покрыть их лаком, проверив нет ли гнили, а затем скрепить вместе.Кровать-качалкаКачели это не только детская забава, большие качели-диваны и кресла это замечательная возможность отдохнуть в саду под деревом. Сами качели не обязательно крепить на опорах, если есть большое старое дерево и у него мощные ветви. Эти качели могут быть как сделанные из дерева, так и плетёные из жестких канатов или мягкого материала. Опять же не стоит забывать о текстиле для дополнительного комфорта.А совсем небольшие кресла-гамаки, выполненные из ткани, будут отлично смотреться и не занимать много места в большой беседке или на веранде под крышей. Когда нет возможности сделать большие качели, такой вариант станет отличным решением проблемы.Кресло-гамакЕсть и специальные конструкции, которые представляют из себя большой диван — кровать, закреплённый на четырех канатах или цепях, что держатся на четырёх опорах, имеют под собой деревянное основание, а наверху тканевую крышу или балки, чтобы можно было самостоятельно натянуть ткань или пустить растения. А иногда и целый навес, по которому можно будет передвигаться и загорать. Такие конструкции стоят дорого, но если семья большая и всем хочется покачаться, то это отличное решение.Словно в солнечной Италии.Сад может примыкать к дому и тогда нет необходимости отдельно ставить в него садовую, уличную мебель. Достаточно просто прикрепить её к стене дома. Для таких лавочек даже не нужны ножки, достаточно присоединить их к стене при помощи мощных и надёжных уголков. А если поставить столик перед такой простой скамейкой, то получится обеденная зона.Но когда дом кирпичный, то можно соорудить из того же кирпича и лаундж-зону, в которой все сидения могут быть многоуровневыми. На нижнем ярусе поставить напольные кашпо с растениями, на среднем разложить подушки, а на верхнем разместить уличные светильники в виде старинных масляных ламп. Спинкой же такого сидения будет также выступать стена дома.Очень стильноВ целом если хочется создать такую скамейку с самыми наименьшими усилиями, то отлично будет смотреться сделанная из бетонных блоков, в роли сидения можно использовать несколько длинных гладких досок. Стена дома защитит от ветра, а если есть навес, то будет ещё и дополнительная защита от дождя.Чудесный домикЕсли беседки и террасы наскучили и хочется в самом саду среди деревьев и высоких кустарников создать себе небольшой крытый уголок для уединения, то есть вариант строительства специального домика-скамейки. Такой домик может как стоять на земле, так и иметь опоры.Крышу можно сделать двух или односкатную, а саму скамейку достаточно широкой, чтобы при дожде полностью укрыться в строении и не замочить ноги. Такие домики особо не нуждаются в каком-то украшении.Необычный вариантКогда же речь идёт о домике на опорах, то у него уже должна быть большая высота и ширина. Не обязательно делать дверь, можно обойтись и простым тюлем, который защитит не только от ветра, но и от насекомых по вечерам. Можно также сделать небольшую лесенку, чтобы выходить и входить было удобнее, а вокруг посадить красивые и яркие растения, сделать эту зону настоящей экзотикой.В целом, в таком домике можно разместит кровать, кресло, столик, повесить гирлянды и даже провести при желании электричество. Для лета самое то, но осенью в таком домике, конечно буде будет прохладно находиться долгое время, хотя он и защитит от ветра. Всё зависит от погоды.Современная ширмаКогда хочется чего-то более уникального, но чтобы можно было посидеть в большой компании, а не только одному, то ширмы это отличный вариант для уединения от любопытных глаз. Современные варианты ширм вообще не похожи на первый взгляд на то, о чём все думают. Это могут быть высокие панели, которые располагаясь полукругом, закроют стол и стулья ото всех. Они могут быть из совершенно разных материалов, как дерева, так и пластика, зеркальными или вообще сплетёнными из веток.Также необычной идеей будет беседка из лиан, имеющих древесные стебли или веток, в которой и сама лавочка и крыша будут выполнены из них. Это крайне интересный вариант, при этом его размеры совершенно не ограничены. В зелёном саду такой уголок спокойствия будет смотреться очень лаконично и естественно.А почему бы и нетЛюбопытный вариант отдыха это — барная стойка, она также может быть выполнена из паллет, а барные высокие стулья — из старых дисков от колёс или велосипеда. Там точно поместится вся большая компания. Навес над ней можно сделать из ткани, летом он защитит от солнца и при этом будет пропускать свет, смотреться очень эстетично и ярко. Голубые, белые или розовые ткани из натуральных материалов подойдут лучше всего, они будут воздушными и красиво плыть под порывами ветра.Для романтического вечера