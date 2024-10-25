Татуировки против облысения или как микропигментация становится новым трендом

Микропигментация или микротатуаж кожи головы: новый тренд в борьбе с облысением
У всех нас есть вои страхи. Некоторые из них связаны с внешностью. Точнее, многие из них связаны с внешностью. Кто-то боится набрать лишние кг, других тревожат морщины или длина собственных конечностей. Но есть одна фобия, свойственная большинству мужчин – страх облысения.
Микропигментация или микротатуаж кожи головы: новый тренд в борьбе с облысением
А вы знали, что на одном квадратном сантиметре кожи головы растёт более 2000 волос? И когда их количество начинает резко и существенно сокращаться, это не может не вызвать чувство тревоги. Не зря алопеция – один из главных страхов современного мужчины. Решений не много, но они есть. С разной степенью эффективности: от сомнительных шампуней до радикальной пересадки волос. Недавно в ряду подобных процедур прибыло - теперь тысячи мужчин делают себе татуировки. Не простые, а микроскопические. И в очень интересном месте – на коже головы. Потому что даже модные журналы пишут о микротатуаже, как новой панацее для лысеющих.
Микропигментация или микротатуаж кожи головы: новый тренд в борьбе с облысением
Микропигментация или микротатуаж кожи головы: новый тренд в борьбе с облысением
Суть процедуры мало отличается от обычных татуировок или популярного нынче в косметологии микроблэйдинга бровей. Тонкой иголкой в кожу голову (на неглубокие слои) вводится пигмент. По сути, мастер делает татуировки в виде мелких точек, имитирующих «щетину» - молодые прорастающие волосы. Так что в среднем за 3 не самые приятные процедуры, каждая из которых длится около 3-5 часов, клиент получает стильный эффект свежепобритого черепа.
Микропигментация или микротатуаж кожи головы: новый тренд в борьбе с облысением
Микропигментация или микротатуаж кожи головы: новый тренд в борьбе с облысением
Конечно, буйную шевелюру трендовая процедура не вернёт. Но с помощью микротатуажа можно скрыть залысины или подкорректировать линию роста волос. Правда, голову придётся брить постоянно.
Микропигментация или микротатуаж кожи головы: новый тренд в борьбе с облысением
Микропигментация или микротатуаж кожи головы: новый тренд в борьбе с облысением
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