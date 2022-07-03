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10 новых профессий, которым будут учить наших детей в будущем

Ещё несколько лет назад никто и представить не мог, что в институтах будут учить тому как выкладывать фото в Инстаграм и снимать видео для YouTube. Но сегодня это уже реальность. помня об этом мы решили представить каким интересным профессиям в недалёком будущем институты будут обучать следующие поколения учеников.

10 новых профессий, которым будут учить наших детей в будущем

Специалист по обработке Big Data


10 новых профессий, которым будут учить наших детей в будущем

Термином Big Data принято описывать большие массивы разнообразной информации со сложной, неоднородной или вообще неопределённой структурой. Эта информация может быть структурирована или не структурирована, но специалист по работе с Big Data обязан уметь работать с ней и приводить к удобному для восприятия виду. Сама же наука о данных (Data Science) лежит на стыке математики, статистики, информатики, бизнеса и экономики. Соответственно, хороший специалист должен иметь знания во всех этих сферах. Рынок Big Data сейчас только начинает формироваться и в скором будущем может стать одним из основных в сфере IT.

Специалист по разработке нейронных сетей


10 новых профессий, которым будут учить наших детей в будущем

Нейронные сети сегодня проникают не только всё глубже в IT и бизнес, но и в нашу повседневную жизнь. Они обрабатывают фотографии и видео в приложениях, ищут людей в соцсетях по фотографии, играют в го и даже имитируют рукописный текст.
Но это лишь верхушка айсберга, то, что мы используем в быту. Настоящие серьёзные нейронные сети решают сложные задачи в экономике, статистике, химических и биологических исследованиях. Разработка и обучение нейронных сетей — важная часть нашего будущего и первый шаг на пути к созданию полноценного искусственного интеллекта.

Специалист по проектированию виртуальных миров


10 новых профессий, которым будут учить наших детей в будущем

Технологии виртуальной реальности давно уже не кажутся чем-то фантастическим. Шлемы VR доступны каждому, есть множество игр и приложений как полностью виртуальной так и дополненной реальности. К тому же эти технологии постоянно совершенствуются. Совсем скоро рынку понадобится много людей, которые смогут проектировать виртуальную реальность, придумывать и создавать миры, которые мы будем видеть.

Проектировщик умных домов


10 новых профессий, которым будут учить наших детей в будущем

В конце 2016 года Марк Цукерберг показал широкой общественности что умеет его «умный» дом, над созданием которого он работал на протяжение почти 12 месяцев. Пройдёт ещё совсем немного времени и «умные» дома станут чем-то таким же привычным, как смартфоны и планшеты. Но их нужно будет проектировать, настраивать под нужды клиентов. Вот тут и понадобятся специалисты.

Разработчик киберпротезов


10 новых профессий, которым будут учить наших детей в будущем

Протезы для людей и даже животных сегодня вполне успешно печатают даже на 3D-принтерах. И это уже не просто деревянная нога пирата. Современные протезы призваны максимально имитировать работу и поведение отсутствующей части тела. Именно поэтому в таком протезе электроники может быть поболее, чем в ином автомобиле.

Летсплейщик


10 новых профессий, которым будут учить наших детей в будущем

Технологическая и информационная революция меняет не только сферы бизнеса и производства, но и досуга. Современные подростки предпочитают смотреть летсплеи игр вместо скучных для них фильмов, сериалов, не говоря уже о тв-шоу. Вы можете подумать: кому вообще может быть интересно смотреть как какой-то незнакомый ему человек сидит и играет в игрушки? Но это гигантская индустрия с огромными деньгами внутри. Лет 10–15 назад вряд ли кто-то мог бы представить, что в институтах будут обучать тому как вести бизнес в соцсетях. Вполне возможно, что ещё через 10 лет наши дети будут получать дипломы по специальности «летсплейщик».

Киберспортсмен


10 новых профессий, которым будут учить наших детей в будущем

То же самое можно сказать и о самих компьютерных играх. Даже сейчас есть люди, которые профессионально в них играют и зарабатывают тем самым вполне неплохие деньги. Многие эксперты говорят, что в ближайшем будущем киберспорт сможет если не превзойти по популярности обычные игровые виды спорта, то как минимум вплотную к ним приблизиться. Ну, а если есть индустрия, то должна быть и официальная кузница кадров.

Проектировщик роботов


10 новых профессий, которым будут учить наших детей в будущем

У вас дома есть роботы? Готов поспорить, что многие при ответе на этот вопрос слегка задумаются: «А действительно, есть ли у меня дома какие-нибудь роботы?» Ну, например, интерактивные детские игрушки, роботы-пылесосы и прочее. А ведь вы отлично помните времена, когда в ответ на такой вопрос собеседник мог лишь снисходительно повертеть у виска пальцем, намекая на ваше лёгкое умственное помешательство. Не далёк тот день, когда странным будет тот человек, в которого дома не будет никаких роботов.

Проектировщик нейроинтерфейсов


10 новых профессий, которым будут учить наших детей в будущем

Да, даже эта отрасль уже не является научной фантастикой. Правда пока нейроинтерфейсы используются в основном для развлечений. Так, например, компания Emotiv Epoc выпускает нейрошлемы, которые позволяют силой мысли управлять движениями персонажа в компьютерных играх. Однако, уже в скором будущем нейроинтерфейсы будут использоваться для управления сложными механизмами и общения на расстоянии, как сегодня Skype, например.

IT-генетик


10 новых профессий, которым будут учить наших детей в будущем

IT-генетик — это человек, который занимается манипуляциями с геномом для того, чтобы успешно лечить генетические и наследственные заболевания. Такие эксперименты, вполне удачные, уже проводились. Следующий шаг — модификация генома, чтобы не допустить самого появления таких заболеваний у людей. Причём уже есть не только специалисты, которые этим занимаются, но и учебные заведения, которые их учат. Но отрасль эта находится ещё в самом начале своего формирования.

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