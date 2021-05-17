Как понять какой у тебя тип волос? Простой тест для женщин

Чтобы правильно ухаживать за волосами, нужно знать к какому типу они у вас относятся. Для девушки и женщины это гораздо важнее чем для мужчин, которые в вопросе ухода за своими волосами не так щепетильны. Определиться с типом волос можно очень просто. Достаточно понаблюдать некоторые время за волосами и сделать соответствующие выводы. Но, чтобы эти выводы сделать правильно, нужно знать, на какие моменты стоит обратить внимание прежде всего. С этим мы вам сейчас поможем.

Как узнать свой тип волос, чтобы правильно за ними ухаживать?

Понаблюдайте немного за своими волосами. Это поможет вам определить их тип. Всего таких типа 4. Вот их характерные признаки и способы ухода за каждым из типов волос.

1. Нормальные

Попробуйте скрутить ваши волосы в толстый жгут и отпустить их. Нормальные волосы быстро восстанавливают свою форму, при этом в руках у вас не должно оставаться отломившихся частей.

Уход

Ухаживать за ними очень просто. Достаточно мыть один раз за 4-5 дней мягким шампунем. Для придания таким волосам формы следует использовать лаки со слабой фиксацией.

2. Сухие

Если волосы сухие, то у них появляются секущиеся кончики, а вот блеск, наоборот, пропадает. Они легко электризуются, что создаёт большие проблемы при их укладке.

Чистыми сухие волосы остаются 6-7 дней.

Уход

Мыть голову нужно не чаще одного раза в неделю увлажняющим шампунем без силикона. Перед мытьём обязательно применение питательных масок. Втирайте в кожу головы натуральные масла, и стригите раз в месяц секущиеся кончики.

3. Жирные

Волосы быстро (уже через несколько часов после мытья) «тяжелеют» и становятся неухоженными. Укладываются они хорошо, но форму держат совсем недолго. Не электризуются.

Уход

Мыть голову можно каждый день тёплой водой (ополаскивать только прохладной!), используя для этого средства для жирных волос. Не наносите часто на такие волосы маски – 1 раз в 1-2 недели, не чаще.

4. Смешанные

Такие волосы, как правило имеют сухие кончики, а у корней они быстро становятся жирными. На 4-й день после мытья у них появляется сальный блеск, кончики электризуются, укладка держится ближе к корням волос.

Уход

В неделю мыть смешанный тип волос нужно 2 раза увлажняющими шампунями, предназначенными для смешанного и нормального типа. Используйте увлажняющие маски с бальзамами и ополаскиватели из отваров трав.

И смотрим 2 видео, где вам помогут определиться к какому типу волос относятся именно ваши волосы. Видео №1.

И видео №2.