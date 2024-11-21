Рейтинг самых глубоких мест в мире

Где находится самое глубокое место на Земле? Настолько оно далеко от центра Земли? Если поместить туда Эверест, будет ли он возвышаться над поверхностью Земли?
Сегодня разберемся с самыми глубокими местами, дырками, скважинами, пещерами, колодцами в мире, природными и рукотворными.
1.8 метра
На такой глубине обычно вырывают могилы. Именно с этой глубины вылезут зомби, когда придет время.
20 метров
Здесь находятся знаменитые Парижские катакомбы — сеть извилистых подземных туннелей и пещерискусственного типа под Парижем. Общая протяжённость по разным данным — от 187 до 300 километров. С конца XVIII века в катакомбах покоятся останки почти шести миллионов человек.
40 метров
Отель Terme Millepini в Италии выбрал эту смелую стратегию, выкопав тоннель 40-метровой глубины для любителей понырять и водолазов. Это бассейн Y-40. Самым интересным моментом глубочайшего бассейна Y-40 является то, что он заполнен термальной водой и имеет прекрасную температуру в 33 градуса по Цельсию.
105.5 метров
Такова глубина залегания станции Киевского метрополитена «Арсенальная», которая расположена на Святошинско-Броварской линии между станциями «Крещатик» и «Днепр». Это самая глубокая станция метрополитена в мире.
122 метра
На такую глубину могут проникать корни дерева. Дерево с самыми глубокими корнями — дикий фикус, растущий в Эхо Кэйвз вблизи Охригстад, Южная Африка. Это дерево произрастает в Южной Африке. Его корни идут в глубину на почти 122 метра.
230 метров
Самая глубокая река. Это Конго — река в Центральной Африке. В нижнем течении Конго прорывается через Южно-Гвинейскую возвышенность в глубоком узком (местами не более 300 метров) ущелье, образуя водопады Ливингстона (общее падение 270 метров), глубины на этом участке составляют 230 метров и более, что делает Конго наиболее глубокой рекой в мире.
240 метров
Это железнодорожный тоннель Тоннель Сэйкан в Японии длиной 53,85 км. Тоннель опускается на глубину около 240 метров, на 100 метров ниже уровня морского дна Это самый глубоко залегающий под морским дном и второй по длине (после Готардского базисного тоннеля) железнодорожный тоннель в мире.
287 метров
Еще глубже находится Эйксуннский автодорожный тоннель, проложенный по дну Стурь-фьорда в норвежской провинции Мёре-ог-Румсдал, соединяет города Эйксунн и Рьянес. Начат постройкой в 2003 году, церемония открытия состоялась 17 февраля 2008 года, полноценное движение открыто 23 февраля 2008 года. При длине в 7765 м тоннель уходит на глубину 287 м ниже уровня моря — это самый глубокий тоннель в мире. Уклон дорожного полотна достигает 9.6 %.
382 метра
Вудингдин (Woodingdean) — восточный пригород Брайтон и Хоув, расположенный в графстве Восточный Суссекс, Англия. Он примечателен он тем, что на его территории находится самый глубокий колодец в мире, вырытый вручную между 1858–1862 годами. Глубина колодца составляет 392 метра.
Конечно, он выглядит не так живописно, это всего лишь иллюстрация.
603 метра
«Пещера головокружения» Вртоглавица в Юлийских Альпах. Расположена она на территории Словении, недалеко от границы с Италией). Пещера открыта совместной словенско-итальянской группой спелеологов в 1996 году. В пещере расположен самый глубокий в мире карстовый колодец, его глубина — 603 метра.
Сюда запросто поместится Северная башня Всемирного торгового центры в Нью-Йорке (её высота — 417 м, а с учётом установленной на крыше антенны — 526,3 м).
Если случайно упасть в эту дыру, то долететь до дна можно за 11 секунд.
700 метров
33 горняка оказалось под завалами в результате обрушения шахты Сан-Хосе 5 августа 2010. Они провели в заточении на глубине 700 метров более 2 месяцев и почти 3 недели числились погибшими. В результате 40-дневной работы была пробурена скважина для спасения чилийских горняков.
970 метров
Это самая большая вырытая дыра в Земле, со дна которой всё еще можно видеть небо. Карьер Бингем-Каньон в штате Юта является одним из крупнейших в мире антропогенным (выкопанным человеком) образованием. После более чем 100 лет добычи образовался крупный кратер глубиной в 970 метров и шириной в 4 км. Столь уникальный каньон был причислен к Национальным Историческим достопримечательностям в 1966.
В этот карьер целиком поместится Бурдж-Халифа — самое высокое сооружение в мире из когда-либо созданных, высота которого составляет 828 метров. И не просто поместится, но еще и с его «макушки» до поверхности останется более 140 метров.
10 апреля 2013 гигантский блок земли и сорвался и устремился в огромную яму искусственного каньона Бингхэм в штате Юта. Приблизительно 65 — 70 миллионов кубических метров земли гремели по стенам шахты, достигая скоростей до 150 километров в час. Событие было столь мощным, что всколыхнуло землю — сработали сейсмические датчики, зафиксировавшие землетрясение. Интенсивность измерялась 2.5 баллами по шкале Рихтера.
1642 метра
Байкал — самое глубокое озеро на Земле. Современное значение максимальной глубины озера — 1642 м.
1857 метров
Большой каньон — один из глубочайших каньонов в мире. Находится на плато Колорадо, штат Аризона, США. Глубина — более 1800 м.
2199 метров
Вот мы и добрались до самой глубокой в мире пещеры. Это пещера Крубера (Воронья) — единственная известная пещера в мире глубже 2 километров.Основной вход в пещеру расположен на высоте около 2250 м над уровнем моря.
3132 метров
На сегодняшний день, самой глубокой является шахта Moab Khotsong в ЮАР, расположенная к юго-западу от Йоханнесбурга. Ее глубина составляет 3 с небольшим километра. До самого дна лифт идет 4.5 минуты, но можно и ускорить процесс: если человек случайно упадет сюда, то полет до дна займет у него 25 секунд.
3600 метров
На такой глубине был найден живой организм. Около ста лет тому назад английский ученый Эдуард Форбс утверждал, что глубже 500 метров живых существ нет. Но в 2011 в золотой шахте на территории Южной Африки были найдены черви-нематоды Halicephalobus mephisto. Второе название этих 0.5 мм созданий — «червь из ада».
4500 метров
Самые глубокие шахты мира находятся в ЮАР: «Тау-Тона», «Витватерсранд» — глубина более 4500 м, Western Deep Levels Mine (Западная шахта глубокого залегания) — 3900 м (компания Де Бирс), «Мпоненг» — 3800 м. Шахтёрам приходится работать в экстремальных условиях. Жара доходит до 60 °C, и на такой глубине постоянно существует опасность прорыва воды и взрывов. В этих шахтах добывают золото. Путешествие сюда занимает у шахтеров около 1 часа.
Кстати, на на месторождении «Витватерсранд» получают от 25 до 50 % добываемого в мире золота. Добыча ведётся в том числе из самой глубокой шахты мира «Тау-Тона» — её глубина составляет более 4,5 км, температура в выработках достигает 52 градусов.
Кусок золотоносносной руды, добытой на месторождении:
Двигаемся дальше. Дальше будет очень глубоко.
10994 метра
Марианский жёлоб (или Марианская впадина) — океанический глубоководный жёлоб на западе Тихого океана, самый глубокий из известных на Земле. Назван по находящимся рядом Марианским островам. Самая глубокая точка Марианской впадины — «Бездна Челленджера». По замерам 2011 года, её глубина составляет 10 994 м ниже уровня моря.
Это очень глубоко. Если сюда можно было бы поместить Эверест высотой 8848 метров, то от его вершины до поверхности бы еще осталось более 2 км.
Да, на Земле есть место, о котором мы знаем гораздо меньше, чем о далеком космосе — таинственное дно океана. Считается, что мировая наука по-настоящему еще даже не приступала к его изучению…
На глубине 11 километров. У дна давление воды достигает 108.6 МПа, что примерно в 1072 раза больше нормального атмосферного давления на уровне Мирового океана.
12262 метра
Мы добрались до самой глубокой скважины в мире. Это Кольская сверхглубокая скважина. Находится в Мурманской области, в 10 километрах к западу от города Заполярный. В отличие от других сверхглубоких скважин, которые бурились для добычи нефти или геологоразведочных работ, СГ-3 была пробурена исключительно с научно-исследовательскими целями в том месте, где граница Мохоровичича подходит близко к поверхности Земли.
На пятикилометровой глубине окружающая температура превысила 70 °C, на семи — 120 °C, а на глубине 12 километров датчики зафиксировали 220 °C.
Кольская сверхглубокая скважина, 2007 год:
Кольская сверхглубокая послужила источником городской легенды о «колодце в ад». Эта городская легенда ходит по Интернету по крайней мере с 1997 года. Впервые на английском языке легенда была оглашена в 1989 году в эфире американской телекомпании Trinity Broadcasting Network, которая взяла историю из репортажа финской газеты, опубликованного в «день дурака». По этой легенде в самой толще земли, на глубине 12 000 метров, микрофоны учёных записали крики и стоны. В бульварных газетах пишут, что это «глас из преисподней». Кольскую сверхглубокую скважину стали называть «дорогой в ад» — каждый новый пробуренный километр принёс несчастья стране.
Если в эту дыру что-то уронить, пройдет 50 секунд, прежде чем это «что-то» упадет на дно.
Это она, сама скважина (заварена), август 2012 года:
12376 метров
Скважина Z-44 Чайво, которая пробурена на территории России на шельфе острова Сахалин, считается самой глубокой в мире нефтяной скважиной. Она уходит на глубину около 13 километров — эта глубина сопоставима с высотой 14.5 небоскребов Бурдж Халифа, который пока остается самым высоким в мире. Это самая глубокая дырка, которую смогло пробурить человечество.
На данный момент, это самое глубокое место в мире. И оно находится всего на глубине около 12.4 км. Много ли это? Вспомним, что среднее расстояние до центра Земли составит 6371.3 километра…
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии