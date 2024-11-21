Рейтинг самых глубоких мест в мире

Где находится самое глубокое место на Земле? Настолько оно далеко от центра Земли? Если поместить туда Эверест, будет ли он возвышаться над поверхностью Земли?



Сегодня разберемся с самыми глубокими местами, дырками, скважинами, пещерами, колодцами в мире, природными и рукотворными.









1.8 метра

20 метров

40 метров

105.5 метров

122 метра

230 метров

240 метров

287 метров

382 метра

603 метра

700 метров

970 метров

1642 метра

1857 метров

2199 метров

3132 метров

3600 метров

4500 метров

10994 метра

12262 метра

12376 метров