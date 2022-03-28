Граффити первых христиан, египетская гробница и другие уникальные артеффакты

Наскальные рисунки народа Таино в пещерах острова Мона
В мире есть тысячи островов. У многих из них есть своя богатая история, культура и тайны. Учитывая природную изоляцию, на островах зачастую создавалась странная для всего остального мира культура. Сегодня ученые ищут в Европе, Америке, на Ближнем Востоке и в Азии археологические подсказки, которые могут раскрыть неизвестные ранее подробности о давным-давно исчезнувших цивилизациях. Но острова также зачастую хранят секреты вымерших культур.
1. Храм Артемиды
Храм Артемиды на острове Эвбея.
Греция
Затерянные храмы уже давно стали клише для фильмов, но в реальной жизни археологи буквально охотятся на них. Один храм «ускользал» от ученых на протяжении более сотни лет. Поиски начались после того, как ученые изучили записи географа Страбона (первый век нашей эры), который описал великий храм, посвященный богине Артемиде. Следуя указаниям Страбона, археологи начали раскопки вблизи древнего города Эретрия на греческом острове Эвбея.
Все усилия с XIX века были напрасны. Затем в 1964 году команда обнаружила что-то, что заставило их понять, что Страбон ошибся. Они нашли византийскую церковь, содержащую материал, явно взятый из древнегреческого строения. Это заставило археологов пересмотреть утверждения Страбона о том, что храм находился в 1,5 километрах от Эретрии. Вместо этого они рассчитали более вероятное расстояние в 11 километров.
Наконец, в 2012 году ученые обнаружили возможную храмовую галерею под холмом в деревне Амаринтос. Только в 2017 году они сумели пробиться еще ниже и нашли святилище Артемиды. Внутри были найдены различные свитки и монеты с ее именем, а также подземный фонтан и здания, датирующиеся VI – II веками до нашей эры.
2. Могила дельфина
Могила дельфина на островке Ла Кэпелл.
Великобритания
В средневековье на островке Ла Кэпелл (Нормандские острова) кто-то похоронил дельфина по христианскому обряду. В 2017 году археологи работали на островке длиной 15 метров в Ла-Манше, когда нашли человеческую могилу. Но внутри нее обнаружились кости дельфина. Сначала археологи недоумевали, что это такое. Затем их натолкнула на мысль литература о тех временах.
Возможно, это была консервная яма, наполненная солью, и почему-то животное так и не достали из нее. Хотя были признаки того, что существо было убито, могила была точной копией других, найденных на средневековых кладбищах. Островок, возможно, был приютом для монаха-отшельника в XIV веке, но кроме причудливого захоронения не было найдено никаких других останков.
3. Эволюция в действии
Новый вид птиц острова Дафне Майор.
Эквадор
На острове Дафне Майор на Галапагосах произошло нечто невероятное. Впервые ученые наблюдали за появлением нового вида в дикой природе - в течение двух поколений. Биологи заметили, как птицы вида «большой кактусовый земляной вьюрок» скрещивались со «средним земляным вьюрком».
Хотя обычно в подобных случаях на свет появляется полностью стерильное поколение, в данном случае вид, подтвержденный генетическими испытаниями, оказался устойчивым. В 2012 году исследователи насчитали восемь размножающихся пар и 21 одиночную особь нового вида.
4. Пещеры острова Мона
Пещер, заполненные свидетельствами мертвой веры.
Гаити
После того, как испанцы высадились на Карибском острове Мона, они уничтожили местную культуру народа Таино. Когда археологи недавно нашли в пещерах ныне заброшенного острова наскальную роспись, она предоставила драгоценный шанс увидеть, что представляли собой духовные убеждения таино, ведь «картины» были сделаны до прибытия испанцев.
В результате трехлетнего исследования ученые нашли изображения животных, человеческих фигур и лиц, украшенных головными уборами, а также тысячи пиктограмм. Некоторые из изображений были выскоблены на стенах, другие же нарисованы. Обычно для рисования древние художники использовали только уголь и охру.
Но таино применяли уникальные смеси красок для каждой пещеры, используя в качестве ингредиентов древесный уголь, растительные материалы, минералы и помет летучих мышей. У исследователей есть теория о том, почему изображения наносили в крайне неудобных условиях на протяжении сотен лет (XIII – XV века). Таино считали, что Солнце и Луна поднялись из-под земли, что сделало художественную спелеологию священной деятельностью.
5. Галереи миниатюр
Галереи миниатюр острова Кисар.
Индонезия
В 2017 году археологи впервые исследовали крошечный индонезийский остров под названием Кисар. Они обнаружили, что были не были первыми людьми, которые ступили на клочок суши площадью 81 квадратный километр. Кисар изобиловал пещерными картинами, найденными, по крайней мере, в 28 местах.
Этому наскальному искусству были тысячи лет. В основном встречались 10-сантиметровые изображения лодок, лошадей, собак и людей, держащих различные предметы. Подобное древнее искусство нашли на соседнем острове Тимор. Это показало, что обитатели этих двух островов когда-то имели тесные взаимосвязи.
Хотя точный возраст миниатюр не был установлен, самым старым картинам может быть 3500 лет, ведь именно в то время новые поселенцы привезли в это место домашних животных, таких как собаки. Некоторые из более новых изображений могли быть сделаны, когда торговцы привезли металлические барабаны из Вьетнама и Китая в данный район около 2500 лет назад. Среди множества крошечных картин часто встречаются люди, играющие на подобных барабанах.
6. Повторное открытие Кейна
Полуостров Кейн.
Турция
Остров Кейн, о котором упоминается несколько раз в древних документах, когда-то был домом для одноименного города. В 406 году до нашей эры поблизости произошла знаменитая битва при Аргинусских островах, в которой афинская армия победила спартанцев. Любой историк хотел бы ступить на этот остров, но долгое время никто не мог его найти.
В 2015 году пропавший остров был вновь открыт на турецкой территории. Однако это был уже не остров - в течение двух тысячелетий, прошедших с тех времен, между Кейном и западной Турцией отложилось достаточно осадка, чтобы сформировать полуостров. Остров никогда не исчезал - он просто присоединился к материку.
7. Индонезийские рыбачки
Рыболовные крючки для погребальных рыб.
Индонезия
В 2017 году археологи нашли могилу на острове Алор в Индонезии. Внутри они нашли крючки для рыбы, расположенные вокруг лица женщины. Это были старые рыболовные крючки для погребальных рыб, изготовленные из раковин улиток около 12 000 лет назад.
В свою очередь, это открытие отклонило теорию о том, что рыбалка - это деятельность, которую на островах практиковали только мужчины. Исследователи теперь считают, что по крайней мере некоторые женщины занимались тем же. На острове не было источника белка, кроме даров моря.
Это сделало рыболовство неотъемлемой частью сообщества. Учитывая, что крючки похоронили с женщиной, ученые предположили следующее: древние жители Алора верили, что они ей пригодятся в загробной жизни. Если это действительно так, то это самое древнее общество, где рыбалка рассматривалась как необходимая деятельность для его членов, как живых, так и мертвых.
8. Египетская гробница острова Саи
Египетская гробница в Судане.
Судан
В северном Судане на реке Нил лежит остров Саи. Во время раскопок на нем в 1970-х годах были обнаружены 24 могилы. Поскольку остров Саи является одним из крупнейших в долине Нила и имеет древнюю золотую жилу, поиски продолжались дальше. Но только в 2015 году была обнаружена очередная интригующая находка.
3400-летняя большая гробница содержала останки 13 мужчин, женщин и детей. После двух лет тщательного изучения гробница была идентифицирована как принадлежащая местному зотодобытчику Хнумосу и его супруге. Гробница была построена, когда Египет контролировал данный регион (1550-1292 гг. до н.э.).
Из-за плохого состояния тел трудно определить, был ли Хнумос египтянином, родившимся на Саи, или нубийцем, который принял египетскую культуру. В погребении были найдены амулеты, погребальные фигурки и золотая посмертная маска Хнумоса. Какой бы ни была его этническая принадлежность, он считал себя египтянином.
9. Объект «Васагард»
Необычные солнечные камни объекта «Васагард».
Дания
В конце 2017 года археологический объект «Васагард» подарил очередную тайну. Расположенный на датском острове Борнхольм, «Васагард», вероятно, был храмом поклонников солнца в каменном веке. В последнее время на месте захоронения было обнаружено более 300 камней, которые археологи уже давно прозвали «солнечными», поскольку на них были вырезаны изображения Солнца.
Но среди них обнаружили два совершенно новых вида. На «полевых» камнях были вырезаны поля или зерно. На другом виде была изображена паутина. Точная цель всех этих камней остается загадкой. Учитывая, что некоторые из них были стерты, как будто из постоянно носили с собой, ученые считают, что они могли быть амулетами.
10. «Остров убийств»
Массовое захоронение на «Острове убийств».
Австралия
Один из самых ужасных случаев мятежа произошел на пассажирском судне, которое затонуло в 1629 году у западного побережья Австралии. «Батавия» наткнулась на риф, и 282 пассажира и члена экипажа добрались до острова Бейкон. Но мятежники изнасиловали и убили большинство оставшихся в живых, включая женщин и детей. По этой причине Бейкон получил прозвище «Остров убийств».
Раскопки здесь начались в 1970-х годах, и найденные могилы показали, что большинство выживших были убиты. Например, у одного мужчины вся верхушка черепа была начисто снесена мечом. В 2017 году впервые была найдена массовая могила. В отличие от других захоронений, сделанных в спешке и в которых были погребены жертвы убийства, пять человек было похоронены рядом, причем с явным уважением.
Кроме того, на них не было никаких признаков насилия. Исследователи считают, что жертвы умерли от обезвоживания вскоре после высадки на остров и до начала массовых убийств. Это добавляет новые подробности к тому, что же на самом деле произошло после крушения «Батавии».
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