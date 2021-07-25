Длинный и очень удобный коридор

Со слов автора. Живём два месяца, а задуманная картинка готова только в коридоре. Хотя ремонтные работы полностью завершены, но недоделок много: где зеркало не висит, где коробки не убраны, где светильников нет, а где и мебели. А хочется, чтобы картина была завершённая и гармоничная.

Начиная с коридора, придётся заметить, что квартира у нас не простая, а полученная путём соединения двух "однушек". Поэтому такой шикарный коридор образовался в результате самозахвата небольшого кусочка общедомовой собственности. Отопление у нас газовое индивидуальное, так что чужое тепло не используем. И ближайших соседей не обделили, места возле двери у них достаточно. Впрочем, и соседей-то у нас пока нет. О планировке и перепланировке квартиры напишу отдельный блог. А сейчас хочу показать коридор.

При входе "грязная" зона с плиткой на полу. В нише слева от входа вешалка и икеевская полка для обуви. С неё, кстати, и начинались все расчеты по коридору. Дальше большой, вместительный и весьма красивый встроенный шкаф. Думала, будет проще смотреться, а теперь он меня очень радует своим обликом. Рисовала я, заказывали в фирме по рекомендации подруги. Качество посмотрела сначала у неё, понравилось, вроде. Между секциями с распашными фасадами место, чтобы присесть или положить сумки.

Под ним два выдвижных ящика. В общем, умещается вся обувь нашей семьи из пяти человек, о чем я так долго мечтала. Ещё одна мечта -это отделение грязной зоны порогом, чтоб грязь не растаскивалась по всему коридору.

На полу паркетная доска, как и в комнатах. Обои, кирпичики (как же без них?))). Плинтус дубовый. Потолок натяжной. Откосы у двери отделаны деревом. Вот, вроде бы и всё. Коридор получился очень удобный, для всего есть своё место, порядок поддерживать очень просто даже с моими оглоедами. И эта часть квартиры меня абсолютно устраивает по всем параметрам, никаких претензий, чего не скажу о других.

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