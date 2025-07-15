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Как быстро почистить грязный тостер

Помните, когда вы в последний раз вынимали из тостера лоток для крошек? Не пугайтесь: с нашими советами вы быстро справитесь с загрязнениями.


Почему тостер нуждается в регулярной очистке?


Вы используете тостер каждый день, чтобы поджарить хлеб, разогреть булочки или круассаны? Тогда вам просто необходимо раз в неделю очищать его от накопившихся крошек и жирного налета, который очень быстро накапливается на стенках.

Уход за тостером не займет много времени, а вам понадобится все лишь губка для мытья посуды и универсальное чистящее средство, которые вы используете на кухне.
Полезная привычка: отключайте тостер и другие бытовые приборы от сети питания, когда вы их не используете. Время от времени проверяйте провод на предмет износа.

Что нужно для чистки тостера:

Губка или салфетка.
Универсальный очиститель для любых поверхностей .
Силиконовая кондитерская кисточка или шпатель.
Очиститель для нержавеющей стали.
Как почистить тостер быстро:

Если вы пользуетесь тостером ежедневно, лучше всего чистить его раз в неделю

Отключите тостер от сети питания и поместите его над кухонной мойкой или корзиной для мусора.

Снимите лоток для крошек и очистите все, что в нем накопилось за время использования.
Потрясите тостер хорошенько, чтобы удалить крошки, которые остались внутри. Переверните его и еще раз встряхните.
Оставшиеся крошки, прилипшие к стенкам тостера, удалите с помощью кондитерской кисточки или шпателя.
Лоток для крошек промойте под струей воды, удаляя все остатки влажной губкой. Просушите бумажным полотенцем и вставьте в тостер.
Внешнюю поверхность тостера протрите салфеткой из микрофибры, предварительно нанеся на нее универсальное средство.
Не забывайте про рычаг и ручки, на них остается больше всего грязи.
Вытрите тостер влажной губкой, а затем чистой тряпкой.
Если на металлических участках остались пятна, используйте пену для нержавеющей стали.
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