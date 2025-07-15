Как быстро почистить грязный тостер

Помните, когда вы в последний раз вынимали из тостера лоток для крошек? Не пугайтесь: с нашими советами вы быстро справитесь с загрязнениями.







Почему тостер нуждается в регулярной очистке?

Вы используете тостер каждый день, чтобы поджарить хлеб, разогреть булочки или круассаны? Тогда вам просто необходимо раз в неделю очищать его от накопившихся крошек и жирного налета, который очень быстро накапливается на стенках.Уход за тостером не займет много времени, а вам понадобится все лишь губка для мытья посуды и универсальное чистящее средство, которые вы используете на кухне.Полезная привычка: отключайте тостер и другие бытовые приборы от сети питания, когда вы их не используете. Время от времени проверяйте провод на предмет износа.Губка или салфетка.Универсальный очиститель для любых поверхностей .Силиконовая кондитерская кисточка или шпатель.Очиститель для нержавеющей стали.Если вы пользуетесь тостером ежедневно, лучше всего чистить его раз в неделюОтключите тостер от сети питания и поместите его над кухонной мойкой или корзиной для мусора.Снимите лоток для крошек и очистите все, что в нем накопилось за время использования.Потрясите тостер хорошенько, чтобы удалить крошки, которые остались внутри. Переверните его и еще раз встряхните.Оставшиеся крошки, прилипшие к стенкам тостера, удалите с помощью кондитерской кисточки или шпателя.Лоток для крошек промойте под струей воды, удаляя все остатки влажной губкой. Просушите бумажным полотенцем и вставьте в тостер.Внешнюю поверхность тостера протрите салфеткой из микрофибры, предварительно нанеся на нее универсальное средство.Не забывайте про рычаг и ручки, на них остается больше всего грязи.Вытрите тостер влажной губкой, а затем чистой тряпкой.Если на металлических участках остались пятна, используйте пену для нержавеющей стали.