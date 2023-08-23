10 самых больших легковых автомобилей

На вопрос о том какая самая большая машина в мире, можно ответить легко и однозначно — карьерный самосвал. Да и к внушительным габаритам грузовиков мы уже привыкли. Другое дело — если выбирать гигантов из класса легковых автомобилей, давайте посмотрим какие из них являются самими большими?



Bugatti Type 41 «La Royale»

Bucciali TAV

Coggiola T-Rex

Commercial Extreme Truck

Alton F650

Dunkel Industries Luxury 4×4

Superbus

American Dream

Chevrolet Kodiak

Ford Excursion