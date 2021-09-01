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«Друзей не покупают» — трогательный фотопроект о братьях наших меньших

«Мы всегда должны думать о братьях наших меньших», — так считают участники фотопроекта «Друзей не покупают». Эти люди не побоялись и приютили бездомных животных, а ведь среди этих везунчиков есть и животные-инвалиды. Галина Овчинникова, автор проекта из Казани, сделала серию фотографий животных и их хозяев, чтобы показать остальным: брать животное с улицы или из приюта совсем нестрашно.

Мы считаем, что это замечательный проект, и делимся с вами фотографиями счастливых питомцев и их не менее счастливых хозяев.

«Друзей не покупают» — трогательный фотопроект о братьях наших меньших

Кот Семён был найден у магазина уже без глазика. Остался жить на передержке вторым котиком.

«Друзей не покупают» — трогательный фотопроект о братьях наших меньших

Кот Ромочка вывезен из кошкопритона крошечным больным котенком вместе с двумя братиками.

«Друзей не покупают» — трогательный фотопроект о братьях наших меньших

Забрали в Рождество из деревни замерзший комочек, с различными инфекциями и лишаем. Назвали Коко.

«Друзей не покупают» — трогательный фотопроект о братьях наших меньших

В октябре 2014 года из приюта «Люськин Дом» забрали собаку с неизлечимой болезнью глаз. Пес быстро терял зрение, сейчас он полностью слепой.

«Друзей не покупают» — трогательный фотопроект о братьях наших меньших

Кот Салли найден в сентябре у подъезда с инфекцией глаз и заворотом век, сделана операция.

«Друзей не покупают» — трогательный фотопроект о братьях наших меньших

Нюша была найдена на ж.-д. вокзале в июле 2015 года с гниющей лапкой, лапу спасти не удалось.

«Друзей не покупают» — трогательный фотопроект о братьях наших меньших

Лусинэ нашли с котятами на улице в сентябре 2013 года. Вылечена от МКБ, стерилизована. Пушу выкинули на улицу после смерти ее прежней хозяйки-бабушки.



«Друзей не покупают» — трогательный фотопроект о братьях наших меньших

Кот Шэдоу был брошен прежними хозяевами за ненадобностью.

«Друзей не покупают» — трогательный фотопроект о братьях наших меньших

Марфушу нашли на улице с обрубленным хвостом и сломанной лапкой

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